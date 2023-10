Scorsese no piensa retirarse como Tarantino: "Él es guionista, es algo diferente"

Bañado en elogios como nunca en su carrera, y con Los asesinos de la luna obteniendo una taquilla muy por encima de lo esperado, Martin Scorsese podría ir pensando ya en una pacífica jubilación. Al fin y al cabo, el director de Taxi Driver tiene 81 años, y su émulo Quentin Tarantino ya ha anunciado su retirada a los 60 tras estrenar The Movie Critic.

Pero Scorsese, que tiene ya otra película en preproducción, piensa seguir dando guerra hasta que el cuerpo se lo permita. Así lo ha expresado en una entrevista con Associated Press (vía Variety): ante su negativa a retirarse, el entrevistador le preguntó si estaba hecho de otra pasta que Tarantino. Ante lo cual su respuesta fue "Sí".

Pero ojo, porque Marty no estaba tildando de blandengue al autor de Pulp Fiction. "[Tarantino] es un guionista", explicó. "Eso es diferente. Yo me encuentro con las historias. Me intereso por las historias a través de otra gente. Así que son medios diferentes y caminos diferentes: yo respeto a los guionistas, ojalá pudiera estar en una habitación y crear esas novelas. No películas, sino novelas".

"Aún siento curiosidad por todo", añade Scorsese. "Si algo me inspira curiosidad, siempre pienso que me las apañaré: aguanto y aguanto, hasta que encuentro la forma de aprovecharlo para una película. Pero tengo que sentir curiosidad sobre el tema, y mi curiosidad sigue ahí. No puedo hablar por Quentin Tarantino, o por otros que son capaces de crear ese trabajo en su propio mundo".

¿Qué opina Christopher Nolan?

En julio, con Oppenheimer recién estrenada, Christopher Nolan explicó su opinión acerca de las actitudes de Scorsese y Tarantino respecto de sus carreras. Una opinión muy mesurada y muy de gentleman, como debe ser.

"La verdad es que entiendo ambos puntos de vista", explica. "Contar historias en el cine es adictivo: es un trabajo muy duro, pero muy divertido. Es algo que obedece a un impulso, así que es un poco difícil imaginarte una retirada voluntaria".

Aun así, Nolan no simpatiza demasiado con la actitud de Tarantino. "Quentin nunca ha precisado acerca de qué películas está hablando, lo cual es muy cortés, pero su punto de vista siempre ha sido que, cuando las películas de algunos cineastas no están a la altura de sus años de gloria, sería mejor que no existieran. Creo que esa perspectiva es muy purista: es la de un cinéfilo que atesora la historia del cine".

Paul Thomas Anderson, por otra parte, se muerde mucho menos la lengua: "Sé que a Quentin le gusta decir 'voy a hacer diez pelis y luego lo dejo", señaló en 2018. "Yo nunca podría hacer eso. No sé cómo puede decirlo él, o cómo puede tomarse a sí mismo en serio mientras lo dice".

