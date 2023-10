¿Quién puede más: Scorsese o Taylor Swift? 'Los asesinos de la luna' y 'The Eras Tour' se reparten al público joven

De primeras, el combate parecía vendido. Aunque The Eras Tour encarase su segundo fin de semana, Taylor Swift es mucha 'Tay', con lo que parecía claro que su concierto filmado seguiría batiendo récords de taquilla en EE UU. Frente a tamaño poderío, ¿qué iba a poder Martin Scorsese con una película tan larga, densa y lóbrega como Los asesinos de la luna?

Pues, según datos de la prensa estadounidense, ha podido. El primer filme del director italoamericano con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro ha ocupado un digno segundo puesto en los rankings de EE UU, con un estimado de 23 millones de dólares en su primer fin de semana.

Aunque esta cifra (vía MSN) siga dejando a Los asesinos... por debajo de The Eras Tour (31 millones en la superpotencia durante estos tres días, sumando un acumulado de 129.8 millones), la cinta de Scorsese ha superado las expectativas. Añadiendo otra sorpresa, además, relacionada con la edad promedio de sus espectadores.

¿Prefieren los jóvenes a Marty o a Tay?

Según Variety, el lanzamiento de Los asesinos de la luna ha superado el lanzamiento de El lobo de Wall Street (18 millones), una película mucho más accesible que, además, se estrenó en diciembre, con lo que pudo aprovechar las vacaciones navideñas y la cercanía de la temporada de premios para incrementar sus ganancias.

Lo inesperado, no obstante, ha sido la segmentación por edades de dicho público. Variety, citando a la consultora Cinemascore, asegura que el 46% del público de Los asesinos... en su noche de estreno fue menor de 35 años.

Dicha estadística contradice el aura de 'cine viejuno' que rodea a Scorsese y su obra desde que el cineasta empezó a opinar sobre Marvel y el cine de franquicias hace un par de años. Resulta, parece ser, que el genio de Little Italy sabe captar el interés del público joven, algo que podría haber reforzado el aura de un filme centrado en el genocidio de los nativos americanos.

De momento, a Los asesinos de la luna ya le han caído críticas donde se la señala de ser un producto 'woke' que denigra el pasado de EE UU. Críticas cuyos autores parecen no estar al tanto de los trabajos anteriores de Scorsese, tanto en lo que se refiere a exponer las vergüenzas de su país en títulos como Taxi Driver como en sus acercamientos al cine de época (La edad de la inocencia, Gangs of New York).

Por otra parte, y puestos a especular, recordemos que Marty es el autor de El último vals, uno de los mejores conciertos filmados de la historia. Sumando a eso que su colega Paul Schrader es fan fatal de Taylor Swift... pues lo mismo la diva tiene ya su número en la agenda, para cuando le apetezca repetir delante de una cámara.

