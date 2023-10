¿Cuáles son las películas más taquilleras de Martin Scorsese?

Pocos cineastas veteranos inspiran hoy en día el cariño y admiración de Martin Scorsese. El director se ha convertido en símbolo de un tipo de cine en vías de extinción: ese que partiendo de presupuestos holgados posee una profundidad que no tiene por qué repeler al gran público. Los asesinos de la luna mantiene esta identidad, y como viene siendo costumbre ha costado un dineral: sus 200 millones de dólares de presupuesto han obligado a Paramount a asociarse con Apple para financiar esta adaptación del libro de David Grann.

Los asesinos de la luna tiene a Leonardo DiCaprio al frente: normalmente, el cine de Scorsese viene liderado por estrellas (concretamente por DiCaprio en los últimos años). Aún así sigue siendo un drama de época que dura más de tres horas, y las previsiones para este fin de semana de estreno nos hablan de unos 100 millones de dólares en el mejor de los casos. Vaya, que Apple y Paramount lo tienen difícil para rentabilizar lo mucho que ha costado, como lo tuvo difícil Netflix cuando también invirtió una gran cantidad en El irlandés. A Scorsese se le quiere tanto como para que pueda permitirse hacer cosas así.

La cuestión es, ¿demuestra esto un declive comercial de Scorsese? ¿Ha dirigido alguna vez taquillazos? Pues la respuesta es curiosa porque la mejor época del director de Toro salvaje se ha dado de forma reciente, según iba escogiendo a DiCaprio para protagonizar sus películas. Ha sido de los 2000 hacia adelante cuando el director ha conocido recaudaciones reseñables, aunque en ningún caso le valieran para ser lo más taquillero de su año. Echando un somero vistazo al ránking, nos encontramos con que la confianza de Hollywood en él no es infundada después de todo.

Otra cosa es que sus prioridades hayan cambiado demasiado rápido, pero en cualquier caso nos podemos topar con que una película tan reciente como El lobo de Wall Street ganó 406 millones de dólares en 2013. Es la película más taquillera de la carrera de Scorsese, como bien garantizaron en su día la crítica y los premios correspondientes. Le sigue otro film protagonizado por DiCaprio, Shutter Island, con 294 millones de dólares, y entonces ya vamos a ese film del que justo Scorsese decía hace poco que no se esperaba que fuera a funcionar tan bien: Infiltrados, que le dio el Oscar a Mejor película y Mejor director.

Infiltrados recaudó 291 millones, y en el top 5 le sigue la película de DiCaprio inmediatamente anterior, El aviador, con 213 millones. Cierran las cinco películas con mejores ingresos una que por fin pertenece al siglo pasado, El cabo del miedo de 1991, con 182 millones. Luego está Gangs of New York de 2002 con 193 millones, El color del dinero que recaudó 52 millones allá por 1986 (ajustado a la inflación, serían 146 milloncejos), y la sacrosanta Taxi Driver con 28 que hoy serían 139.

Puede sorprender, en efecto, que una película tan recordada como Uno de los nuestros esté tan abajo en el ránking, con 47 millones-117 en 1990. Y cierra el top 10 Alicia ya no vive aquí, otro film de los 70, con 19 que hoy serían 104. A partir de ahí, la recaudación va bajando dramáticamente hasta El rey de la comedia (un sonado fracaso con Robert De Niro que recaudó poco más de 2 millones), y sus primeras películas: Who’s That Knocking at my Door? y El tren de Bertha.

