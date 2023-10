Martin Scorsese fue el primer sorprendido cuando 'Infiltrados' ganó el Oscar

Los asesinos de la luna se estrena este 20 de octubre tras un desarrollo muy ajetreado. Las tres horas y media que dura esta adaptación del libro de David Grann han sido posibles por la combinación de inversiones de Apple y Paramount, que han financiado la película tal y como la quería Martin Scorsese. Hoy por hoy es un cineasta unánimemente querido en la industria, y por mucho que le cueste levantar sus proyectos parece que siempre acabará habiendo alguien que le preste dinero.

Puede que a esto haya contribuido la victoria en los Oscar de Infiltrados, allá por 2006. Este aclamado drama policíaco, en realidad un remake del film hongkonés Infernal Affairs, encandiló a público y crítica y tuvo un rendimiento que sorprendió al mismo Scorsese, tal y como ha confesado en una reciente entrevista con el New Yorker. El director de Los asesinos de la luna ha admitido, de hecho, que antes de la cálida recepción de Infiltrados pensaba que iba a ser su despedida de los grandes estudios, con los que de un tiempo a esta parte solía acabar tarifando.

Ahí estaban los airados conflictos con Miramax que había tenido por Gangs of New York o los “feos problemas” de distribución de El aviador, los dos estrenos anteriores a Infiltrados. “Hice Infiltrados para despedirme”, revela Scorsese. “Iba a irme para empezar a dedicarme a películas pequeñas, no sé. Y ocurrió que Infiltrados encajó. Y fue muy difícil de hacer, por muchas razones. Esa es otra historia. Pero luchamos para sacarla adelante. Para abrirnos paso con ella, debería decir. Y, cuando por fin llegó a la pantalla, a la gente le gustó”.

Leonardo DiCaprio protagonizaba Infiltrados como ahora protagoniza Los asesinos de la luna, acompañado en el film de 2006 por Matt Damon, Jack Nicholson o Mark Wahlberg. Scorsese reconoce que no esperaba que Infiltrados fuera a gustar tanto. “No quiero decir que no me pareciera buena o mala. Simplemente sentí que habíamos conseguido algo. No sabía que iba a ser así. No tenía ni idea”. Recuerda por tanto que, en ese momento, estaba pensando en distanciarse de un Hollywood que cada vez le parecía menos acogedor. Y que la génesis de Infiltrados en el seno de Warner Bros. no fue un camino de rosas.

“Encontré el guion de Infiltrados, me gustó la idea y dije ‘llevemos esto a las calles’. Pude hacer Infiltrados más o menos como quería. Pero fue una lucha sin cuartel desde el primer día hasta el final. Entonces me di cuenta de que si vas a hacer una película así, ya no tiene sentido. Así que empecé a querer dedicarme al cine independiente: a Silencio y cosas así”. Silencio, su drama religioso, vio la luz diez años después de Infiltrados, una vez esta ya había ganado los Oscar a Mejor película y Mejor director.

“Ganar el premio fue... no lo olvidemos, pasaron 37 años antes de que llegara ese Oscar al Mejor Director, y no digamos a la Mejor Película, lo que fue una sorpresa total para mí. Pero es una Academia diferente a la de cuando yo empezaba. Pero, para mí, ese premio fue, fue inesperado”, concluye Scorsese. Sobre su ambivalente relación con los Oscar, en otra entrevista dijo que había intentado a lo largo de su carrera que no le importara demasiado lo que la Academia pudiera pensar de su trabajo.

“Siempre me gustó estar nominado en la Academia”, comentó. “Pero, desde que nos nominaron por Taxi Driver y Toro salvaje y no nos dieron el Oscar, entendí que esa no sería mi suerte en la vida. Pero siempre me dije ‘cállate y haz las películas’. No se puede hacer una película para recibir un premio. Claro que me habría gustado, pero, ¿y qué? Quiero decir, tenía que seguir adelante y hacer películas”.

