Scorsese ha decidido que su próxima película será 'The Wager', con DiCaprio y un motín en el siglo XVIII

Scorsese, a sus 80 años, todavía está lejos de pensar en la jubilación. Con el estreno inminente de Los asesinos de la luna, este viernes 20 de octubre en nuestros cines, misma fecha que llegará también a las pantallas estadounidenses, el cineasta está atareado con la tanda de promoción y entrevistas con los medios de comunicación. Y ha sido en uno de estos encuentros, con The Sunday Times de Londres, donde ha revelado cuál sería su nuevo proyecto. Así, vía World of Reel, hemos podido saber que se trata de The Wager, ambientada a mediados del siglo XVIII.

En este punto, cabe recordar que entre los proyectos que barajaba Scorsese estaban el biopic del expresidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt que protagonizaría Leonardo DiCaprio; otro de Jerry Garcia, el cantautor, guitarrista y cantante de Grateful Dead con Jonah Hill; la adaptación de la novela En casa (Home) escrita por Marilynne Robinson y calificada como "un milagro literario", con una historia intimista sobre la familia y sus secretos; y también su ansiada película sobre la vida y figura de Jesucristo. ¡Vaya! que ganas no le faltan.

Y el hecho es que Scorsese parece que se ha vuelto un fan de las novelas de David Grann, escritor, periodista de investigación y redactor de The New Yorker, porque al igual que Los asesinos de la luna la novela The Wager, publicada el pasado mes de abril en Estados Unidos, también ha sido escrita por él basándose en hechos reales.

Grann recoge el caso del navío británico que da nombre a la novela y en unos hechos que acontecieron en 1740. Se inicia con la llegada de treinta náufragos a las costas de Brasil a bordo de una precaria embarcación. Los hombres contaron que el barco de Su Majestad El Wager colisionó durante una misión secreta, en el enfrentamiento que mantenían por la supremacía en los mares y en Europa con España, y encontraron refugio en una inhóspita isla frente a la Patagonia.

Una historia de supervivencia que conmovió a los británicos, tras navegar más de 500 millas y en medio de aguas tormentosas hasta Brasil, y fueron considerados como unos héroes.

El caso no termina, ni mucho menos, aquí. Seis meses después llegó a las costas de Chile otra embarcación todavía más inestable y maltrecha. Esta vez con solo tres supervivientes a bordo, también procedentes del Wager, y su versión era muy distinta. La treintena de náufragos no eran héroes, sino amotinados. Lo que entonces se castigaba con la horca. Ante tales acusaciones, el almirantazgo británico inició un juicio especial para intentar esclarecer lo que realmente sucedió en la isla.

Además de contar con la adaptación de una novela de David Grann, de basarse en hechos reales y que será una nueva colaboración de Scorsese con Apple Studios en la producción y distribución, también contará con Leonardo DiCaprio como estrella del reparto. Una operación casi calcada a la de Los asesinos de la luna, pero con una historia, eso sí, muy, muy distinta.

Recordar que como grandes referentes, en cuanto a motines reales y en el siglo XVIII, están dos adaptaciones (de las cinco que se han realizado) de la novela Mutiny on the Bounty escrita por Charles Nordhoff y James Norman Hall. La primera es La tragedia de la Bounty de 1935, en blanco y negro, dirigida por Frank Lloyd y protagonizada por Clark Gable y Charles Laughton, ganadora del Oscar a la mejor película.

La otra es Rebelión a bordo de 1962, dirigida por Lewis Milestone y protagonizada por Marlon Brando y Trevor Howard. Un filme excelente, aunque en su momento fue un estrepitoso fracaso comercial.

