Robert De Niro tiene la culpa de que Leonardo DiCaprio llevase relleno en el culo en 'Los asesinos de la luna'

Los asesinos de la luna está firmando un buen debut en las salas de cine, compartiendo la mayor parte del protagonismo con The Eras Tour, la película de Taylor Swift. El filme más reciente de Martin Scorsese está consiguiendo atraer a mucha gente a las butacas, y de momento cosecha buenas sensaciones a nivel internacional.

Tres horas y media de largometraje para contar la historia de la tribu Osage, masacrada durante los años 20 por personas que querían recibir los beneficios de sus reservas petrolíferas. Una trama que cuenta con Robert De Niro y Leonardo DiCaprio encarnando a William Hale y Ernest Burkhart, tío y sobrino, que se dedican a conspirar para asesinar y quedar impunes.

La relación entre ambos está condicionada por la influencia que ejerce el tío sobre su sobrino. De hecho, hay una escena que refleja a la perfección esta relación de poder: los azotes que William Hale le propina a Ernest Burkhart cuando este se desvía del plan establecido por tomar sus propias decisiones.

Este momento resulta impactante e incómodo, pero esconde un detalle gracioso detrás. Según afirmó Rodrigo Prieto, director de fotografía de Los asesinos de la luna, Leonardo DiCaprio tuvo que llevar relleno en el culo para resistir los azotes de Robert De Niro: "Recuerdo ver la escena repetida varias veces y pensar: 'Uy, eso tiene que doler'. Hubo una serie de golpes en el trasero, pero realmente podías asegurar que De Niro estaba pegándole. Leo siempre está dispuesto a todo, hace cualquier cosa".

En la entrevista para Insider, Prieto aseguró que esta escena no estaba en el guion original: "No creo que apareciese en la primera versión. Era algo que fue añadido después, e impacta mucho dentro de la película". Respecto a esta última frase, no le falta razón, pues el castigo que William Hale le inflige a Ernest Burkhart sirve para retratar una de las muchas formas de manipulación que ejerce sobre su sobrino.

Recientemente, Prieto también contó en Variety cómo Scorsese decidió que iba a grabarse la escena inicial en la que los Osage bailan alrededor del petróleo: "Él no paraba de hablar sobre el petróleo brotando en el aire. Cuando encuentras este recurso, burbujea bajo la superficie, pero Martin quería hacer algo surrealista y alegre, que contrastara con lo que les aportaba ese oro negro".

Además de trabajar en Los asesinos de la luna, Rodrigo Prieto también participó en Barbie, la comedia dirigida por Greta Gerwig que se ha convertido en uno de los acontecimientos cinematográficos del año. Prieto podría ser candidato al Oscar a mejor fotografía por cualquiera de los dos proyectos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.