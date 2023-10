Yoyismo en Barcelona

Por fin salimos de dudas en la política española. No, no se trata de si Pedro Sánchez logrará su tan ansiada investidura, que eso se da ya da por descontado, si no qué pasará con Ada Colau y su "derecho natural" a ser ministra. En efecto, esa es la gran noticia que la exalcadesa de Barcelona ha querido transmitirnos esta semana, anticipándose a la noticia de cuando se conozca la lista de los miembros del nuevo gabinete de coalición entre PSOE y Sumar, y ella no figure.

¿Qué ha pasado? Nos preguntaríamos entonces casi todos, verdad. Pues, recuérdenlo bien, ella ha dicho que no, con cara compungida, pero ha desistido. Pese a las presiones de su entorno, pese a súplicas y llamadas, Colau no quiere ser ministra. "He decido no ser ministra. La decisión está totalmente tomada", ha declarado con rictus grave en varios medios.

¿Se lo había propuesto el único que puede hacerlo, Sánchez, aunque todavía no pueda pedírselo? Pues no se sabe, seguramente no, pero qué más da. Para ser ministra de qué. Tampoco importa. Lo suyo sería vivienda, por aquello de que fue activista de la PAH, pero si eso se lo queda el PSOE, como parece más probable, entonces Colau podría ser ministra de Universidades, aunque no sea licenciada en nada. Pero qué más da. Lo importante es que ella ya ha declinado la segura oferta. A eso se llama yoyismo, una especie de egoísmo agudo, primo hermano del egocentrismo, que describe bien a la persona con tantas ansias de protagonismo que desearía ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. Colau ha dado señalas sobradas de yoyismo a lo largo de sus ochos años de alcaldesa. Nada nuevo, aunque produzca vergüenza ajena.

"Pablo Iglesias, otro que también tiene el ego bastante subido, se lo ha recriminado haciendo mofa de la exalcaldesa"

La noticia ha sido tan llamativa que Pablo Iglesias, otro que también tiene el ego bastante subido, se lo ha recriminado en un artículo en el diario catalán Ara, haciendo mofa de la exalcaldesa, y acusándola además de autoritarismo respecto a Podemos.

En el espacio a la izquierda del PSOE van a torta limpia. Podemos no se siente incumbido por el acuerdo de Sumar para la investidura con los socialistas, y dice que ni estaba al corriente ni le parece suficiente. Los de Yolanda Díaz, en alianza con los Comunes de Colau, les han amenazado con retirarles el dinero del grupo parlamentario.

Anótenlo bien para lo que va a venir. Los morados tienen cinco diputados, tan imprescindibles en esta legislatura como los siete de Junts, y se disponen a dar mucha guerra. En Podemos se sienten ninguneados por Sumar. Antes mandaban en ese espacio de izquierdas, ahora son subalternos. A diferencia de la exalcaldesa, no dudarían en pillar un ministerio o medio, pero igual se quedan fuera de las tripas del Gobierno. Pero ni Belarra ni Montero se descartan. Ni falta que hace. Y es que como Colau no hay nadie.