Lorena Rodríguez, directora del Centro Dacer: "El 80% de los casos de daño cerebral adquirido son debidos al ictus"

En España se producen cada año 120.000 nuevos casos de ictus. De ellos, un 40% tendrá algún tipo de secuela y requerirá de tratamiento de rehabilitación, especialmente si son mujeres, según un estudio de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF).

Para que esta rehabilitación sea efectiva, se reduzcan lo máximo posible las tasas de discapacidad y la calidad de los pacientes sea mejor, la rehabilitación de estos pacientes tiene que ser personalizada e ir de la mano de un equipo multidisciplinar y especializado que ofrezca un tratamiento integral, como el que ofrecen en Dacer, un centro especializado en daño cerebral adquirido.

Como explica Lorena Rodríguez Clemente, directora del centro y vicepresidenta de Fundación DACER, alrededor del 80% de sus pacientes acuden a ellos tras sufrir un ictus, la causa más frecuente de daño cerebral adquirido.

Cuéntemos qué hacéis en la Fundación Dacer y en el Centro Dacer.Fundación DACER es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad y esperanza de vida de los pacientes y las familias con daño cerebral. ​Tiene 3 fines fundacionales. Sanitarios: Trabajar por la recuperación de las personas con discapacidad producida por daño cerebral, mediante la promoción de la neurorrehabilitación individualizada, temprana e intensiva de los afectados; Asistenciales: Proporcionar formación y apoyo a las familias y cuidadores de los afectados de daño cerebral. Facilitar la autonomía personal de los afectados y contribuir a su reinserción familiar y social con el objetivo de hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación; y Educativos: Formación especializada del personal sanitario interviniente en todo el proceso neurorrehabilitador del paciente con Daño Cerebral, desde la fase más temprana en las unidades de cuidados intensivos.

El ictus es una de las causas principales, ¿han aumentado el número de pacientes que os viene por esta causa?En España viven más de 435.400 personas con daño cerebral adquirido. El 80% de los casos son ictus. Ese porcentaje también se refleja en el número de casos que atendemos de accidentes cerebro vasculares frente a otras patologías, pero no hemos notado un cambio importante en estos 10 años.

La fase aguda, ¿se aborda bien, mejor que antes?A nivel médico se aborda muy bien. El problema principal con el que nos encontramos es que no se atienden las necesidades de las familias de una manera holística en esos momentos tal y como necesitan, y de ahí precisamente surge el proyecto de Escuela de Familias de Fundación DACER. ​A nivel del paciente, afortunadamente, la rehabilitación comienza cada vez más temprano, pero no es suficiente, lamentablemente. Tiempo es cerebro, es decir, que la intervención debe ser lo más precoz posible, en ese sentido en la Escuela de Familias facilitamos pautas de estimulación a los familiares para que lo apliquen lo antes posible al paciente y estimulen de forma global e intensiva.

Desde CEADAC nos comentaban que, gracias a un mejor abordaje de la fase aguda, los pacientes no llegaban tan graves a la fase de rehabilitación. ¿Es así, lo notáis también en Dacer?Por supuesto, pero la intervención especializada suele ser escasa en nuestro sistema sanitario. Donde sí vemos cambios realmente es cuando la familia participa del proceso con los profesionales sanitarios, cuando les enseñamos a los familiares a crear un ambiente estimulante para que el paciente reciba la atención adecuada a lo largo de todo el día, ya que un paciente no puede recibir 24 horas de rehabilitación. Pero el cerebro aprende todo el día, con cada conversación, con cada movilización, con cada actividad. Cada vez que una persona se relaciona con el paciente de la forma adecuada, está influyendo de alguna forma en lo que ocurre en el proceso reconexión neuronal.

Aunque los casos sean graves, ¿siempre hay margen de mejora?Siempre que hay posibilidades de intervenir con un equipo altamente especializado la mejora tiene posibilidades de existir, pero si los afectados no hacen nada, la mejora no solo no va a ocurrir, sino que van a empeorar la situación global del afectado.