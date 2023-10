El bulo del falso coche bomba en el que supuestos palestinos fingen un atentado de fuerzas israelíes

"El teatro palestino, haciéndose las víctimas del genocidio israelí". Con mensajes como este se está difundiendo un vídeo, por el que nos habéis preguntado en el chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319), en el que se ve a un grupo de personas corriendo hacia un coche que acaba de explotar fingiendo estar muertos y heridos.

Pero es un bulo. El vídeo fue grabado por una cámara de seguridad en Irak el 30 de octubre de 2016 y no tiene relación con los ataques entre Hamás e Israel comenzados el 7 de octubre de 2023.

El vídeo que circula fue grabado con una cámara de seguridad y en él aparece en la esquina superior derecha la fecha y la hora en la que fue captado: 30 de octubre de 2016.

Captura del vídeo grabado con una cámara de vigilancia con fecha de 2016. Maldita

Haciendo búsqueda inversa de uno de los fotogramas del vídeo, encontramos que ya circulaba una publicación del canal de televisión Málaga 24 Horas, que publicó el mismo vídeo el 19 de abril de 2017, por lo que lleva circulando al menos 6 años.

Si buscamos por palabras clave en Google ("coche bomba", "atentado falso Irak") llegamos a varios contenidos publicados el mismo día en el que las imágenes fueron grabadas. Estas ubican el supuesto atentado en el distrito de Al-Hurriya de Bagdad (Irak) y aseguran que al menos 8 personas fallecieron y otras 30 resultaron heridas.

Según la investigación que realizó Bellingcat, medio de comunicación especializado en la verificación de hechos a través de inteligencia de fuentes abiertas, el video de vigilancia que se está difundiendo se filtró un día después del supuesto atentado, el 31 de octubre de 2016.

Global News publicó un vídeo el 31 de octubre, un día después de la explosión, que mostraba las secuelas que había dejado la detonación del coche en el distrito Al-Hurriya de Bagdad. Si comparamos estas imágenes con los fotogramas del vídeo que circula vemos que los árboles y el muro coinciden. Incluso se pueden observar partes ennegrecidas en la pared cerca de donde se situaba el automóvil.

Comparativa del vídeo que se difunde y la grabación en la misma ubicación tras la detonación del coche de Global News. Maldita

Bellingcat geolocalizó la zona y aseguró que la explosión tuvo lugar en el distrito de Al-Hurriya en el noroeste de Bagdad, Irak. Según afirman, la grabación muestra una operación encubierta de la Célula de Inteligencia de los Halcones, una unidad de inteligencia antiterrorista de Irak, que penetró en el Daesh.

The New York Times y The New Zealand publicaron dos artículos en 2018 narrando la historia de esta célula y, en concreto, del capitán Harith al-Sudani, que durante 16 meses trabajó como espía haciéndose pasar por miembro del Daesh. Según estos artículos, al-Sudani llegó a frustrar 30 ataques planeados con coches bomba y 18 atentados suicidas.