Estos son los bulos que circulan en redes del ataque de Hamás y la respuesta de Israel

Este 7 de octubre, Hamás, grupo considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos y que controla la franja de Gaza (Palestina), lanzó un ataque sobre Israel. A través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319) nos habéis preguntado por algunas de las imágenes y vídeos que se han hecho virales, que o están descontextualizadas, o son antiguas.

Bulos sobre el ataque de Hamás y la respuesta de Israel y Gaza. Maldita.es

Uno de los contenidos que más ha circulado durante los primeros días del conflicto ha sido el de que afirma que Israel ha bombardeado "la tercera iglesia más antigua del mundo", en relación a la iglesia ortodoxa de San Porfirio, en Gaza. El 9 de octubre de 2023, cuando se difundió este contenido, no había constancia de que esto hubiera ocurrido. La propia institución ha publicado en su cuenta oficial de Facebook que el edificio está "intacto" y "funcionando al servicio de la comunidad".

Otro de los mensajes que más se han compartido en las redes sociales ha sido un supuesto vídeo de la cadena británica BBC que asegura que una investigación del portal de periodismo de investigación Bellingcat muestra que Ucrania contrabandeó armas a Hamás.

"Análisis de datos secretos mostraron que Ucrania aportó la mayoría de armas al movimiento palestino de Hamás", dice un supuesto vídeo publicacado por la BBC. Sin embargo, se trata de un montaje que utiliza el logo de la BBC. No hay rastro ni de que haya sido difundido por la cadena pública de Reino Unido. Además, tanto Bellingcat, como su fundador, Eliot Higgins, han asegurado en sus cuentas de Twitter, ahora llamada X, que el vídeo es "100% falso".

Otro de los habituales en cualquier crisis desinformadora son los vídeos de incendios. En esta ocasión ha circulado una grabación que muestra lo que parece que son supuestos incendios de edificios en Gaza tras los ataques del ejército israelí. Pero se trata de un bulo.

El vídeo, que ahora circula sin sonido, es de una celebración de fútbol y se grabó en Argelia en 2020. En el original se escucha una música de fondo que ha sido eliminada para hacerlo pasar por Gaza.

Además de las imágenes descontextualizadas, cuando hay una situación de tensión también es habitual que se viralice una cadena cadena de WhatsApp que dice que van a circular imágenes sobre el suceso en cuestión para hackearte el móvil.

Este caso no ha sido una excepción. "Comenzarán a subir a WhatsApp fotos de los combates en los asentamientos judíos (.,..) No lo abras, pirateará tu teléfono en 10 segundos y no podrá detenerse de ninguna manera", dice la cadena viral que ha circulado por WhatsApp. Sin embargo, es un bulo. El mensaje que se mueve no aporta ninguna prueba y es igual a otros que ya hemos desmentido en Maldita.es. Además, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ya aseguraron que este tipo de mensajes suelen "ser un bulo".