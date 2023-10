¿Cómo afecta la decisión de Lagarde de frenar el alza de tipos a hipotecas, depósitos y cesta de la compra? Así lo explican los analistas

Los mercados, por un motivo, y los ciudadanos, por otro, llevaban tiempo esperando la fecha en la que el organismo finiquitase la escalada de tipos de interés. Ese día ha llegado. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha decidido no subir los tipos de referencia por primera vez en más de un año y poner fin a una apuesta monetaria para domar la inflación. Y con cierto éxito: el IPC de la eurozona ya está en el 4,3% tras haberse disparados a doble dígitos a finales de 2022.

Lagarde fue cauta en las últimas semanas al asegurar que se volverían a subir tipos si era necesario y que hará "lo que haga falta" para enfriar la economía y aliviar así las alzas de precios hasta dejarlos en torno al 2%. "Opta por congelar los tipos en su nivel actual para hacer un alto en el camino y evaluar el impacto del endurecimiento de la política monetaria sobre la inflación y la economía de la eurozona", dice Olivia Feldman, economista y cofundadora de HelpMyCash.com. “Lagarde no quiere ahogar a Europa ahora que se libra otra guerra. Además, el coste de las deudas de los países es cada vez más caro y querrá darles un respiro”.

La expectativa es que no haya subidas hasta junio de 2024, momento en el que habrá un primer recorte, con otro en septiembre

Tras la primera pregunta, viene la segunda. ¿Cuándo bajarán los tipos una vez que Lagarde ha decidido frenarlos? "La inflación aún dobla al objetivo, habrá repunte de precios al quitar medidas de apoyo y la tensión en Oriente Medio podría disparar la energía, así que el BCE no querrá suavizar mucho su lenguaje, ni considerar recortes de tipos hasta junio de 2024, momento en el será el primero, seguido de otro en septiembre" prevé Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión en ING.

¿Cómo afectará el frenazo de tipos a las hipotecas?

El efecto de las subidas de tipos tienen una correlación casi directa sobre los hipotecados a tipo variable porque sus préstamos se encarecen por una cuestión lógica: a la banca le cuesta más acceder a financiación y las entidades traspasan ese coste a los préstamos que otorgan a sus clientes. ¿Eso significa que frenar las subidas de tipos bajará el euríbor y, por ende, las cuotas de los hipotecados? No es lo que prevén los analistas.

Evolución del euríbor hasta septiembre de 2023 Henar de Pedro

“Que los tipos se queden en el 4,5% actual no mejora la situación financiera española y los hipotecados a tipo variable que tengan una revisión en los próximos meses volverán a ver cómo sus cuotas se encarecen”, explica Feldman. "Mientras el euríbor no descienda de golpe, los hipotecados a tipo variable seguirán sufriendo cada vez que les toque una revisión. Y de mantenerse la tendencia actual, en la que se ubica al 4,1% —décimas por arriba, décimas por abajo—, las cuotas serán más caras que hace seis meses o un año, según cuando sea su revisión".

¿Y afectará la cesta de la compra?

El gran problema al que se enfrentan los ciudadanos es la consolidación de precios. Es decir, que aunque la inflación esté atenuándose, los precios no bajen sino que, simplemente, suban menos. Pero suban. "Para sentir que la compra del mercado se ha abaratado, tendríamos que llegar a una inflación negativa y no solo no estamos allí, sino que nada apunta a que la inflación descienda en caída libre", explica Feldman. "Digamos que la persistencia de la inflación responde más a la evolución de la energía y otras materias primas, que a una demanda interna sobrecalentada”.

¿Y a la remuneración de depósitos?

Si la subida consecutiva de tipos en los últimos meses ha beneficiado a alguien, no ha sido a quien ha tenido que endeudarse (para una casa o para invertir en su empresa) sino a quien ha depositado sus ahorros en instrumentos financieros como Letras del Tesoro o depósitos a plazo, que se han remunerado como nunca en los últimos años. Las colas a las puertas del Banco del España en los últimos meses han sido históricas.

“Hace años que los depósitos no ofrecían rentabilidades como las de ahora, y es una pena que los españoles no saquen tajada de sus ahorros”, sostiene Feldman al recordar que los depósitos bancarios tradicionales como las cuentas corrientes no se han pagado como en otros países del entorno europeo. “En este año y meses que los tipos de interés subieron, la gran banca española no movió ficha o al menos no como se esperaba”.