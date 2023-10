Patricia Suárez (Asufin): "Todas las familias pueden estructurar su gasto de manera ordenada para poder ahorrar"

Como ocurre cada año, este 31 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ahorro "con la finalidad de concienciar a la población sobre la importancia de tener una cultura de ahorro", según el Banco de España.

En esa ardua tarea, los consumidores se están encontrando en estos tiempos con un gran obstáculo: la subida del coste de la vida. "La inflación complica el escenario del ahorro, porque supone un encarecimiento del poder adquisitivo", sentencia Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

Suárez en una entrevista con 20minutos, en la que repasa temas de actualidad como las hipotecas, la cesta de la compra o la escasa remuneración de los depósitos bancarios, afirma que la única forma de ahorrar en la actualidad es no gastando "aquello que, o bien no tenemos, o bien no podemos esperar tener en un plazo razonable".

¿Hay alguna fórmula eficaz para ahorrar en tiempos de inflación?Lo vemos muy complicado en estos momentos. En efecto, la inflación complica el escenario del ahorro, porque supone un encarecimiento del poder adquisitivo, también del dinero que tenemos 'quieto' en nuestras cuentas del banco. Por otro lado, vemos que los depósitos están rentando muy poco y los productos de inversión tienen un riesgo que los consumidores no siempre están dispuestos a asumir. Si nos referimos a actos económicos del día a día, la inflación nos conduce a restringir el consumo porque erosiona de manera directa nuestro poder adquisitivo, lo que tampoco ayuda al ahorro, precisamente. En definitiva, lo que nos queda es instar a los poderes públicos a que apliquen medidas efectivas para combatir la inflación a través de políticas monetarias o de otro tipo, aunque resulten menos efectivas o viables, en un escenario de libre mercado, como el control de precios o márgenes.

Con el Euríbor por encima del 4%. ¿Es mejor para ahorrar contratar una hipoteca fija, variable o mixta?Aquí cabe hacer varias reflexiones. Efectivamente, con un Euribor por encima del 4%, las opciones para encontrar una hipoteca fija atractiva se reducen porque con unos tipos elevados, corremos el riesgo de tener en nuestra hipoteca una suerte de 'suelo' de interés. Es decir, si la propuesta comercial de tipo fijo es del 3%, por ejemplo, o superior, cuando el Euribor baje de ese nivel – lo que no es descabellado pensar que suceda a

medio plazo-, nuestra hipoteca no lo hará y sentiremos que estamos pagando mucho. Dicho lo anterior, quien contrate ahora una hipoteca no se tiene que centrar solo en la cuota, sino en el plazo y los productos vinculados. Como recomendación general, cada consumidor debe exigir una información precisa de las condiciones que le ofertan mediante la ficha FIPRE para poder compararla con otras opciones del mercado. Además, en ASUFIN hemos desarrollado calculadoras hipotecarias para que los consumidores puedan calcular su cuota, comparar hipotecas con vinculaciones y sin vinculaciones para que, en definitiva, pueda tomar la mejor decisión.

"Quien contrate ahora una hipoteca no se tiene que centrar solo en la cuota, sino en el plazo y los productos vinculados"

¿Por qué los bancos se están resistiendo a remunerar los depósitos a sus clientes?Es algo que no hemos parado de denunciar desde el año pasado. No

podemos entender que, en un mismo ámbito geográfico y económico, como es la Eurozona, los países de nuestro entorno estén remunerando de manera razonable los depósitos a sus clientes, y que en el nuestro se esté actuando con tanta racanería. La brecha existente en abril entre rentabilidad media de los depósitos de la gran banca y Euribor alcanzaba el 2,28%; en estos momentos, y pese a que el Euribor ya escala por encima del 4%, sigue por encima del 2%, lo que nos parece inaceptable. Es un fenómeno, además, que históricamente no se ha dado así: en la anterior coyuntura de subida de tipos, del año 2004 hasta el 2014, la ascensión del Euribor fue acompañada de una curva equivalente en la remuneración de los depósitos.

¿Son una buena alternativa para los ahorradores los neobancos?Si, son nuevos actores que pueden ofrecer mejores condiciones, pero hay que tener en cuenta que siempre en el canal digital. Además, las exigencias de buena praxis, transparencia en la información y asesoramiento adecuado son válidas tanto para la banca convencional como para los neobancos. Aquí no se pueden hacer distinciones: debemos exigir lo mismo a todos los agentes del mercado.

"No podemos entender que los países de nuestro entorno estén remunerando los depósitos a sus clientes y que en el nuestro se esté actuando con tanta racanería"

-Las comisiones por mantener cuentas bancarias han subido este año un 3,2%, según el barómetro de ASUFIN. ¿Es posible evitar estos cobros?Nos preocupa que, en un contexto de subida de tipos, las comisiones no sólo no se hayan moderado, sino que se hayan encarecido. Las comisiones representan el precio que fija la entidad por determinados servicios y productos, sujetos además a que puedan

modificarlos a la baja o al alza, cuando no existe un plazo determinado, y si se ha notificado previamente y de forma adecuada al cliente.

En este contexto, el modo que tienen las entidades de modificar este precio es tratando de 'vincularnos' más como cliente, algo sobre lo que siempre advertimos. Cuidado con esa excesiva “vinculación” porque puede salir más a cuenta contratar un producto al margen de la entidad, como por ejemplo un seguro, que asumir el que nos proponen para

evitar con ello una determinada comisión. El producto de la banca puede no estar en precio de mercado. Hay que comparar siempre.



¿Cómo podemos controlar los gastos de una manera sencilla?El modo más sencillo de hacerlo es aplicando la regla básica de que no podemos gastar aquello que, o bien no tenemos, o bien no podemos esperar tener en un plazo razonable, o que no resulta razonable esperar que tengamos. En el extremo de esta reflexión se sitúa el sobreendeudamiento dado que, si bien la financiación es el modo que tienen familias, empresas, e incluso Estados, de crecer y promover el desarrollo de proyectos, cuando la deuda es excesiva y no se puede llegar a asimilar, afloran problemas serios. En general, y volviendo al ámbito de los consumidores, cada estructura de gasto familiar es completamente diferente: hay familias que no tienen que destinar nada a la hipoteca o

alquiler y otras, en las que el gasto recurrente en un momento dado es intensivo porque los niños, en edad escolar, tienen más necesidades que si ya se han ido de casa, por ejemplo. Pero todas las familias pueden estructurar su gasto de manera ordenada para destinar un parte del mismo al ahorro.



Las estafas están a la orden del día. ¿Cómo podemos evitar caer en estas

trampas?Efectivamente, es un tema que nos ocupa y preocupa bastante. Hay que pensar que la creciente e inexorable digitalización de la operativa bancaria lleva a que las estafas, sobre todo, en el ámbito tecnológico hayan aumentado, hasta el punto de que ya constituye el principal motivo de reclamaciones ante el Banco de España. Tenemos que ser muy

cuidadosos en el manejo de las herramientas digitales, y como consejos concretos, nunca entrar en enlaces sospechosos o que nos envíen por canales que hemos verificado; no dar nunca ninguna de nuestras credenciales porque el banco jamás las pedirá, ya que dispone de ellas, y comunicar inmediatamente a nuestro banco cualquier cargo del que no

tengamos constancia.

"Para ahorrar en las facturas de luz y gas debemos cerciorarnos de que tenemos contratada una tarifa que se ajusta a nuestras necesidades

Llega el frío y el consumo energético aumenta. Dígame tres claves para

ahorrar en las facturas de luz y gas.Para empezar, debemos cerciorarnos de que tenemos contratada una tarifa que se ajusta a nuestras necesidades, para evitar pagar de más, de acuerdo a lo que consumimos realmente: no son iguales las necesidades de potencia energética que tiene una familia numerosa con hijos pequeños que un matrimonio de jubilados, por ejemplo. Para ello, es

también aconsejable comparar las tarifas del mercado; la CNMC dispone de un comparador fiable para ello. A partir de ahí, hay múltiples pequeños hábitos que se pueden poner en práctica, como mantener una temperatura adecuada en el hogar, sin derrochar aire acondicionado o calefacción, o aprovechar los momentos de menor demanda para poner en funcionamiento aparatos como lavadoras o secadoras, entre otros muchos. Añadiría que las nuevas generaciones tienen que asimilar de forma natural estos hábitos para incorporarlos desde el principio: eduquemos a nuestros hijos en la preservación de los limitados recursos de que disponemos.