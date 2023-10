Feijóo advierte de que la reducción de la jornada laboral puede ir "en contra de los trabajadores"

"En España ya es perfectamente legal tener una jornada legal de 37,5 horas; incluso, en el sector público se tiene de 35". Alberto Núñez Feijóo parte de esta base para exponer sus reticencias a una de las medidas estrellas del pacto de Gobierno al que llegaron este martes PSOE y Sumar que, en su opinión, puede ir "en contra de los trabajadores".

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa en Barcelona, el líder popular se ha postulado a favor de que las empresas tengan que seguir manteniendo a las plantillas, pero ha añadido que para eso tienen que ser competitivas. "Y para eso me imagino que el pequeño comercio y las pequeñas empresas tendrán muchas dificultades para poder cumplir esa jornada con el mismo salario. Hay que tener mucho cuidado con conseguir simplemente un buen titular con independencia de que el resultado vaya en contra de los trabajadores", ha valorado sobre la que sería una de las medidas estrella del Gobierno de coalición en la siguiente legislatura si Pedro Sánchez consigue ser investido con los apoyos de los independentistas.

Además, Feijóo ha puesto el foco en que si bien "no hay ley que impida" a día de hoy que se trabajen 37,5 horas semanales, debe de estar contemplado en los convenios colectivos o en el comité de empresa. "La cuestión es, ¿va a ser obligatoria en todas las empresas? ¿Quiere decir que en España la negociación colectiva queda derogada a partir del acuerdo entre el PSOE y Sumar? No creo que deroguen la negociación colectiva ni el papel de los sindicatos y organizaciones empresariales", ha apuntado el dirigente popular un día después de que el actual Gobierno en funciones anunciara su pacto para mantener la coalición.

En su intervención también ha entrado a valorar otras medidas del pacto como es la incorporación de los servicios de salud bucodental, salud visual y salud mental dentro del Sistema Nacional de Salud, que -según Feijóo- "no deja de ser una forma de tomarle el pelo a las comunidades autónomas", que son las que tienen la competencia, o "el acceso a la educación pública universal para niñas y niños de 0 a 3 años", lo cual no deja de ser "la confirmación del incumplimiento" de lo que prometieron PSOE y Sumar hace cuatro años. Asimismo, el líder popular ha ironizado con que Pedro Sánchez ya no podrá usar el Falcon si aprueba "la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media".

Feijóo presiona a Junts para que vote contra Sánchez

El "esperado" acuerdo entre el Gobierno de coalición se contrarresta con la incertidumbre que ronda sobre la investidura de Sánchez . "Se establecen líneas rojas, se firman acuerdos para un Gobierno de coalición, pero todo forma parte de una cierta mascarada para tapar la verdad, y esta es que los únicos protagonistas son los partidos independentistas; Sánchez es un actor de reparto", ha sentenciado desde Barcelona.

Además, Feijóo ha presionado a Junts para que vote contra la investidura de Sánchez como han pedido los afiliados del Consell de la República -la entidad que fundó Carles Puigdemont tras su huida a Bélgica- a través de una consulta no vinculante en la que solo ha participado el 4% del censo. "Junts siempre habla del derecho a decidir y eso es una forma de decisión", ha señalado el popular, consciente de que la votación no es vinculante para frenar las negociaciones con Sánchez. Aun así, lo ha usado en su favor para pedir una repetición electoral en enero.

También se ha nutrido de las quejas de Podemos, que dicen no saber nada de las negociaciones entre Sumar y PSOE, para subrayar que sin el partido liderado por Ione Belarra "no hay Gobierno en España, ya que representan casi el mismo porcentaje de diputados que los que tienen los independentistas, que sí tienen la llave de la investidura".