Perdonan una deuda de más de 70.000 euros a un empresario que cerró su negocio en 2008

Un empresario que tuvo que cerrar su negocio en 2008 ha sido perdonado de pagar una deuda de más de 70.000 euros que debía a numerosos acreedores, entre los que destacan la Tesorería General de la Seguridad Social y la Diputación de Sevilla.

El hombre, que se vio afectado por la crisis económica de 2008, fue incapaz de cumplir con los pagos a las administraciones públicas ya que su local de mantenimiento registró un gran descenso en las ventas, por lo que no conseguía reunir el dinero suficiente para ello, según el informe publicado por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.

El empresario solicitó ayuda a la organización citada en 2022, cuyos letrados han explicado que el deudor se encontraba "agotado e impotente ante una situación de embargos que no tenía fin". En primer lugar, presentó un preconcurso de acreedores, con el que conseguía protección para no pagar y no ser embargado mientras durara el procedimiento.

Con ello, se intentó llegar a un acuerdo para que el deudor abonara su deuda en plazos acordes a sus ingresos previstos. Este plan de pagos no fue aceptado por las entidades bancarias ni fue contestado por las administraciones públicas.

Por su parte y tras la reforma concursal, esta condición ha sido eliminada del procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad, lo que ha permitido al empresario solicitar al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Málaga el perdón de sus deudas, beneficio que se le ha concedido.

Así pues, la resolución del juzgado concede al empresario la exoneración de manera definitiva, que incluye dos créditos: uno con la Diputación de Sevilla de 198,65 euros y otro a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe de 5.072,39 euros.