Llega a España el superventas que dice que la Ciencia prueba la existencia de Dios

Los descubrimientos sobre el Universo en el último siglo han dado la vuelta al divorcio entre Ciencia y Religión, según los autores de Dios. La ciencia. Las pruebas, un ensayo superventas en Francia que se acaba de publicar en España para defender que lo irracional es ahora el materialismo.

"Las demostraciones absolutas solo existen en matemáticas, pero las pruebas son muy fuertes", aseguran en una entrevista el ingeniero Michel-Yves Bolloré y el empresario Olivier Bonnassies, que durante tres años han colaborado con un equipo de veinte científicos para ofrecer conocimientos científicos actualizados y con un lenguaje accesible.

En concreto, a los largo de más de 600 páginas editadas por Funambulista, inciden en cuestiones como la demostración de que el Universo tuvo un inicio datado hace 13.800 millones de años, conocido como el Big Bang, que ahora se expande y que tendrá un final, ya que se dirige hacia su muerte térmica.

"Si Dios no existe entonces el Universo no puede tener un principio, y tiene que ser necesariamente eterno", razonan los autores de un libro en el que se habla de las teorías de Einstein, Friedmann, Gödel o los descubridores de la estructura del ADN, Watson y Crick.

También se refieren al "ajuste fino", que supone que si cualquiera de los valores numéricos básicos del Universo (la fuerza de la gravedad, la electromagnética, la velocidad de la luz o la masa de un protón) hubieran diferido un 1% en un lejano decimal "el Universo se hubiese visto reducido a la nada o el caos".

"Si la existencia de Dios no está presente en el debate público es porque la gente cree que es indemostrable, y hay personas muy inteligentes que creen en él y otras también muy inteligentes que no creen. Pero los descubrimientos científicos de los últimos cien años han virado totalmente la cuestión", afirman.

El milagro de Fátima

El libro suscitó un gran debate en Francia, donde se han vendido un cuarto de millón de ejemplares desde que se publicó a finales de 2021, sobre todo por una segunda parte en la que los autores escriben sobre pruebas "más allá de la ciencia".

En concreto, hablan entre otras cosas de milagro de Fátima y del pueblo judío como posible elegido de Dios, unos capítulos que, según el semanario francés L'Express, hubieran llevado al Nobel de Física Robert W. Wilson, descubridor de la radiación de fondo cósmico junto a Arno Penzias, a no firmar el prólogo.

"Hemos tenido muchas críticas por añadir un capítulo sobre un milagro en un libro sobre ciencia, pero si alguien es capaz de darnos una sola explicación natural a lo que ocurrió, nosotros retiraremos el libro", afirma Bolloré.

'Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios'

También este mes se ha publicado en España otro ensayo con una tesis muy similar, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios (VozdePapel), de José Carlos González-Hurtado, para quien "los últimos avances en la Física y en la Cosmología apuntan a la existencia de un creador".

"Sólo existen dos posibilidades y necesariamente una de las alternativas es cierta y la otra no lo es. O bien Dios-Creador existe o bien no existe –subraya González-Hurtado-. No es posible que tener una tercera vía, que Dios existiese, pero poquito o tener un Dios a ratos".