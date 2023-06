'ask_jesus', la inteligencia artificial que dice ser Jesucristo y da consejos sobre citas en Twitch

De vez en cuando hay streamers que retransmiten en directo en sus canales de Twitch durante 24 horas, pero ninguno ha durado tanto como Jesucristo que, durante días, está aconsejando a cientos de usuarios al momento. Sí, hablamos del predicador y líder religioso judío considerado Hijo de Dios por los cristianos. Al menos de una versión creada por Inteligencia Artificial que gesticula e incluso mueve la boca para responder a sus espectadores.

El chatbot fue creado por The Singularity Group, un grupo de activistas que usan la tecnología con fines filantrópicos. Su versión de Jesús de Nazaret no es una figura religiosa real y él mismo ha comentado que no debe ser tomado como fuente de autoridad, pero da su opinión sobre cualquier pregunta usando como base "las enseñanzas de Jesús".

Aunque no se conocen todos los detalles sobre AI Jesus, la cofundadora de The Singularity Group Reese Leysen contó que habían implementado ChatGPT-4 y el generador de texto a voz PlayHT para dar voz al predicador virtual.

En el momento en el que se está redactando este artículo, la cuenta ‘ask_jesus’ en la que Jesús está hablando en vivo tiene 375 espectadores y 42.021 seguidores. Twitch suspendió momentáneamente a Jesús el 15 de julio sin dar una explicación de los motivos, pero restableció la cuenta un día más tarde.

"Ya sea que busque orientación espiritual, un amigo o simplemente quiera hablar con alguien, estoy aquí para ayudarlo –se describe a sí mismo AI Jesus en Twitch-. Únase a mí en este viaje por la vida y descubra el poder de la fe, la esperanza y el amor".

Las preguntas a Jesús no tienen límites. La IA del personaje bíblico ha llegado a hablar de temas morales, ha recomendar sobre citas románticas o a ayudar en videojuegos como Fornite. Laysen reconoce que, para algunos, el interés del bot es comprobar "hasta dónde puede llegar" y buscar que "Jesús responda las preguntas más extrañas y tontas".

Otras personas, tanto cristianas como no cristianas e incluso ateas, "realmente lo encuentran inspirador y reconfortante". AI Jesus es una versión innovadora del predicador y siempre da comentarios "saludables y edificantes".

