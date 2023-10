"Hemos estado atrapados dentro de los trenes y sin salir de Atocha, toda la tarde"

Eran las 16.00 horas cuando Adif anunciaba a sus viajeros que los trenes entre Madrid y Barcelona suspendían temporalmente su servicio. Las fuertes lluvias y rachas de vientos han provocado una incidencia en el sistema eléctrico de la línea. Ha ocurrido en el tramo comprendido entre Brihuega y Las Inviernas, en Guadalajara.

No ha sido hasta las 21.14 horas cuando los altavoces de la estación de Atocha, de donde partían los convoyes en dirección a Barcelona, han comenzado a pedir a los viajeros que embarcasen. "AVE con destino a Barcelona a las 16.00 horas está efectuando su salida por la planta uno", recitaban estos dispositivos.

Hacia las 22.00 horas, la solución todavía no había llegado a Barcelona. No todos los viajeros que partían desde la capital catalana habían logrado embarcar en sus respectivos trenes y seguían esperando poder iniciar su viaje.

Las ganas de subir a esos trenes entre los pasajeros iban creciendo a medida que avanzaba el tiempo. Se han visto atrapados en la estación, algunos incluso en el propio tren, durante cerca de 5 horas.

Sara es una de las personas que se ha visto atrapada en un vagón. Había venido a la capital a la celebración de un congreso. El jueves iba a volver a su casa, aunque sus planes se han visto atrasados. "Nos han dado la oportunidad de que se fuese quien quisiera, pero ningún otro tipo de solución", explica.

Es una opción que muchos de los pasajeros del tren en el que viajaba Sara han tomado. El motivo: la desesperación de no saber hasta cuándo iban a tener que esperar. Para amenizar el tiempo, han salido al andén a "estirar las piernas", aunque la lluvia le ha obligado a volver a sentarse en su asiento. También ha leído, avanzado con asuntos del trabajo y esperado a recibir noticias.

"Éramos el primer tren que tenía que salir y no ha podido", continúa. "A las 21.00 han empezado a embarcar las personas de otros trenes que no habían podido hasta entonces para que salgamos en breve", añade. Además del retraso en el horario de salida, hay otro asunto que le preocupa: la comida "No queda nada en los bares del tren", apunta.

La misma situación la ha vivido Ariadna. "Llevábamos desde las 16.00 horas encerrados en el AVE en Atocha", manifiesta. Se queja de la poca información y la falta de soluciones que les han ofrecido desde Renfe.

Incidencia entre Madrid y Andalucía

La borrasca Aline ha sido también la causante de otra avería en el sistema eléctrico de los trenes de alta velocidad que circulaban entre Sevilla y Córdoba. El motivo es que las fuertes rachas de viento han ocasionado la rotura de una pieza del sistema de electrificación a la altura de Majarabique, en las inmediaciones de Sevilla.

"Se encuentra interrumpido el tráfico ferroviario entre Urda y Malagón (línea de alta velocidad Madrid-Ciudad Real-Andalucía) por obstáculos en vía desprendidos de unas obras por acción del viento", informaba Adif a través de sus redes sociales. Esto conllevó una disminución de las vías disponibles, por lo que los convoyes que se encontraban en Santa Justa tuvieron que hacer turnos.