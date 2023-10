La Fiscalía solicita imputar a los menores condenados por la muerte del rapero Isaac por falso testimonio

La Fiscalía de Madrid ha solicitado en el juicio que se celebra por el crimen de Isaac López, asesinado en julio de 2021 en un túnel del barrio de Pacífico, imputar un delito de falso testimonio a los tres menores condenados por la muerte del joven de 18 años.

El juicio contra David Bárcena, el único adulto juzgado por el asesinato, se ha retomado este jueves con la comparecencia de los tres jóvenes condenados con sentencia firme a seis y tres años de internamiento al participar en lo ocurrido sobre las nueve de la noche del 14 de julio de 2021.

En la vista han comparecido como peritos agentes de la Brigada de Información Provincial de la Policía Nacional, que sitúan al acusado como mínimo como un soldado del coro de Embajadores de la banda juvenil de los Dominican Don't Play (DDP).

Las acusaciones que representan a la Fiscalía de Madrid y a la familia del fallecido mantienen que el móvil del asesinato del joven fue al tener sus agresores la falsa creencia de que era un trinitario, banda rival de los DDP.

Los investigadores dan por acreditado que el procesado, de 20 años, era integrante de esta organización considerada asociación ilícita por el Tribunal Supremo al haber sido identificado en 2020 al menos en cuatro ocasiones junto a otros integrantes y al haber sido detenido una vez por unas amenazas a miembros de la banda rival. Isaac no pertenecía a los trinitarios, según han confirmado los expertos en bandas.

Falso testimonio

La condena impuesta a los menores implicados en el crimen fue fruto de un acuerdo entre la Fiscalía de Menores y las partes del procedimiento en el que los chicos reconocieron su participación en el crimen y pertenecer a la banda latina de los Dominican Don't Play (DDP).

En las comparecencias, la fiscal ha solicitado a la Sala deducir testimonio al considerar que los menores habrían mentido al negar integrar la organización criminal a pesar de que en su día lo reconocieron para beneficiarse de una reducción de pena.

Este delito de falso testimonio consiste en que la persona que es testigo falta a la verdad en su testimonio en una causa judicial y, en este caso, en el juicio.

"No me acuerdo de nada", "no lo sé" han respondido los tres testigos a preguntas de la fiscal cuando sí respondían a las preguntas formuladas por el letrado de la defensa.

Los testigos han refrendado a preguntas del letrado Álvaro Rojo la declaración de Bárcena al manifestar que se encontraron a la víctima casualmente cuando estaban dando una vuelta por Madrid, negando que le buscaran por pensar que integraba los trinitarios.

Además, mantienen que el chico sacó un cuchillo, les amenazó e increpó al acusado con la frase "me cago en tus muertos". Los menores niegan haber acudido el 15 de julio, un día después del asesinato, a una tienda junto a David para comprar unos machetes a pesar de que fueron identificados por agentes de la Policía Nacional.

Tampoco recuerdan si pertenecían, junto a David, a varios grupos de WhatsApp en el que se repartían las actividades del coro de Embajadores de los DDP y exigían cuotas a sus miembros.

Los testigos reforzaron este miércoles la tesis de las acusaciones, que sostienen que los agresores le persiguieron por la calle de Méndez Álvaro y al tratar éste de saltar una valla ya en el interior del túnel para huir, se desplomó y fue atacado con navajas. Murió de inmediato.

"Me siento fracasado"

En la sesión del juicio, que concluirá este lunes, ha comparecido el padre de David, quien es maestro de Educación Especial y psicólogo. En su relato, ha comentado que intentó inculcar a su hijo valores deportivos y de ocio sano pero siente que ha fracasado "personal y profesionalmente" porque "evidentemente" hay cosas que no llegó a ver.

En ese momento, el acusado ha roto a llorar y su padre ha interrumpido su testimonio. "Había amistades que no le convenían. Después del confinamiento, detecté que algo no estaba funcionando. Cambió de amistades. Ya no veía los partidos conmigo. Messi dejó de ser su ídolo", ha narrado, indicando que todavía tiene en un rincón de su cuarto el balón con el que solía jugar.

Reconoce que alucinó cuando vio los vídeos de su hijo rapeando colgados en redes sociales en los que aparecía con vestimenta negra y portando armas. En uno de ellos, el chico alardeaba del crimen. Cuando le detuvieron en su domicilio, los agentes le permitieron dar un último abrazo a su hijo, a quien le dijo que colaborase con la Policía. Los agentes hallaron un machete y una navaja.

"Sintió un alivio enorme, una descarga emocional al contarnos que había intervenido en lo sucedido", ha dicho, comentando que en un vis a vis en la cárcel, David le comentó: "mamá te veo a ti, y estoy viendo a su madre y sufro por ella". "David ante todo es corazón", ha concluido.

Como mínimo "un soldado" de los DDP

En la pericial, los agentes de la Brigada Provincial de Información han expuesto que David tiene relación con el coro de Embajadores de los DDP y es un miembro activo en la organización criminal. Según han detallado, la banda se divide en células en cada distrito con coros y cada coro tiene su jefe y sus soldados, que tienen que hacer pruebas como robos y agresiones. Se juntan en parques para cometer delitos.

"David era como mínimo un soldado", han dicho uno de los investigadores y ha apuntado que aparecía en los vídeos analizados en redes sociales. Las personas que aparecen cumplen los parámetros para ser considerados miembros de bandas como haber sido identificados, haber sido detenidos por actividad propia de una banda o que los padres le consideren integrante de banda, etc.

Según sus datos, el acusado fue identificado al menos cuatro veces en 2020 como integrante de la citada banda y detenido por unas supuestas amenazas a la banda rival de los trinitarios. Los agentes han subrayado que es difícil salir de las bandas porque si se sale, se pueden tomar represalias. Pero a partir de los 30 años puede haber una desvinculación, aunque nunca se deja de pertenecer.

Por otro lado, la Policía Científica ha detallado en la prueba pericial y con las imágenes del cadáver proyectadas que el chico recibió cuatro heridas en la espalda, muy próximas unas de otras, y otras dos en cada costado.

En agosto, la Policía realizó una inspección ocular en un parque próximo al Planetario y los agentes localizaron entre unos matorrales tres navajas tipo mariposa tiradas en el suelo.

Se trasladaron al Laboratorio de Criminalística para análisis de restos biológicos y de fibras ante la presencia de manchas rojas que podrían ser sangre. Los expertos confirmaron que la sangre correspondía al perfil genético de Isaac.

Una perito ha señalado que no se puede descartar que se usaran dos navajas en la agresión, lo que implicaría que habría dos autores materiales de las puñaladas. Sin embargo, el acusado mantiene que solo él es el autor de los navajazos.