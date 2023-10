Los 10 errores más comunes que cometemos al usar la secadora, según los expertos

Llega el invierno, las lluvias y el mal tiempo, por lo que es el momento de poner en marcha la secadora, aunque para evitar camisetas pequeñas, facturas de luz elevadas y secados intermitentes, la Organización de Consumidores y Usuarios detalla los diez errores más comunes en el proceso de secado de la colada y nos ofrece consejos para reducir el consumo de energía y el impacto ambiental.

Error 1: Comprar una secadora sin mirar la etiqueta energética



Lo barato sale caro, y las prisas, a menudo, no son buenas compañías. El refranero español no falla, igual que no lo hace haber comprado una secadora que gasta mucho.

Por eso, si todavía puedes elegir, deberías saber que las secadoras llevan una etiqueta energética con una clasificación de eficiencia de la A+++ (más eficiente) hasta la letra D (menos eficiente) y, según afirman desde OCU, "en los consumos medidos en nuestro análisis, una secadora eficiente consume 1,2 kWh por ciclo mientras que una poco eficiente gasta 2 kWh. Esto significa que te puedes ahorrar un 44% del gasto en energía si eliges bien".

Error 2: Instalar la secadora en un lugar poco indicado



El lugar en el que se instala la secadora también es importante. De hacerlo mal, podría provocar humead en la ropa. Por ello, es necesaria una toma de corriente que soporte 2.000W (irá marcada como 10A) y un lugar con el suelo plano y donde no haya temperaturas extremas.

Desde OCU, recuerdan que "no es recomendable tenerla dentro de un armario, ni en una habitación muy pequeña, con mala ventilación o en un sitio donde haga mucho frío o calor. Y recuerda que puedes instalarla en columna sobre la lavadora.

Error 3: No hacer un mantenimiento regular



Para que la secadora sea realmente eficiente, hay que limpiar con regularidad el filtro de pelusas y vaciar el depósito del agua de condensación. Y aunque los nuevos modelos incluyen la función de autolimpieza, es conveniente colocar el filtro bajo el grifo de agua fría de vez en cuando para eliminar restos.

Error 4: Meter ropa con manchas

Unos filtros sucios alargan los tiempos de secado hasta un 15% según hemos podido comprobar en nuestras pruebas.

Error 5: Mezclar diferentes tejidos



Si no quieres sorpresas desagradables, separa la ropa por tejidos seleccionando para cada uno el programa adecuado, pues cada material requiere una temperatura y velocidad diferentes para su secado. Si no tienes claro de qué tejido se trata, mira la etiqueta de la prenda y presta atención a los símbolos.

Error 6: Meter prendas 'peligrosas'



¡Ojo con lo que metemos en la secadora! Cosas como las lentejuelas pueden desprenderse y dañar la máquina, las gomas pueden derretirse, la ropa de algodón cien por cien puede encoger a elevadas temperaturas…

Error 7: Llenarla demasiado



Las instrucciones del fabricante indicarán la cantidad máxima de ropa que puedes meter en cada programa de secado. Si sobrecargas la secadora, la ropa te saldrá más arrugada y húmeda.

Error 8: Dejar las prendas dentro de la secadora



Lo ideal es sacar la ropa nada más terminar el programa de secado. Si la dejas dentro del tambor mucho tiempo, se volverá a humedecer y cogerá mal olor. Si vas a estar un tiempo fuera de casa, puedes usar el programa de inicio diferido para que el final del programa coincida con tu regreso.

Error 9: No usar el programa adecuado



El temporizado caliente es el ciclo habitual para eliminar la humedad, mientras que el temporizado frío sirve para airear y eliminar los olores y el programa eco, aunque tiene una duración mayor, es el que menos energía consume.

Error 10: Reutilizar el agua acumulada en el condensador



El agua acumulada en el condensador tiene restos de detergente y suavizante, además de pelusas, por lo que no conviene usarla para regar las plantas, ni para rellenar la plancha.