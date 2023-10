Cuando María Casanova era una niña solía recoger bichos y hojas en el campo con su tío y le decía que cada día hay que irse a la cama con cuatro o cinco preguntas que no se hayan podido contestar, y que si esas mismas dudas te las sigues preguntando mucho tiempo es que no estás haciendo algo bien. O sea, que hay que encontrar respuestas.

Esta científica española, nacida en Barcelona hace 40 años, formada entre Madrid y Nueva York, y que lidera el Grupo de Inmunidad del Cáncer del CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas), cree que es de ahí de donde le viene la curiosidad que impulsa su trabajo. Ahora, una de las preguntas con la que se acuesta es si será posible inhibir una molécula concreta y hacer que remitan las metástasis del cáncer de mama triple negativo, el más agresivo y sin tratamiento.

Aproximadamente un 60% de las pacientes con cáncer de mama triple negativo desarrollan metástasis a pulmón y hueso, y los mecanismos por los cuales las células metastatizan a estos órganos se conocen muy poco.

Casanova explica que se hizo investigadora para comprender por qué ocurren las cosas. Lo cuenta a 20minutos en su despacho del CNIO con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Al otro lado de la pared, su pequeño equipo formado por ocho biotecnólogos, biólogos, informáticos y farmacéuticos revisa muestras celulares en el laboratorio. Ella sonríe, gesticula y sus ojos brillan al explicar sus proyectos y hablar, siempre en plural, de sus hallazgos.

Grupo de Inmunidad de Cáncer. José González

La inmunóloga, que en tiempos pandémicos de la covid decidió regresar desde EEUU a España atraída por la oportunidad de desarrollar sus ideas en el CNIO, se trajo su voluntad de entender por qué deja de funcionar el sistema inmune en el caso de los tumores. Un área de la que emerge la inmunoterapia, que Casanova señala como el principal avance reciente en la lucha contra el cáncer.

Su especialidad es la investigación básica (previa a la clínica) para el estudio del sistema inmune innato, con el que se nace y sin el que es imposible vivir. "Es el que primero reacciona cuando tienes cualquier tipo de anomalía en tu organismo, bien sea un trauma, una herida, una infección por una bacteria, o un tumor".

Fascinada por esta primera respuesta inmune, Casanova es una gran conocedora de las células implicadas en la tarea (los neutrófilos, los macrófagos y los monocitos). Observando ratones descubrió que había más macrófagos en los tejidos tumorales. Y empezó a hacerse nuevas preguntas. "¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Cómo están llegando? ¿Cómo podemos modificar su migración?", enumera.

Con voluntad divulgadora para neófitos en inmunología tumoral, Casanova revela que esos macrófagos no tienen que alcanzar a los tumores porque impiden que las células T lleguen cargadas de moléculas y hagan agujeros para que la célula tumoral desaparezca. "No quieres que esos macrófagos lleguen allí porque impiden el acceso de las células buenas. Lo que estamos haciendo es impedir esa migración y que en el caso de que lleguen, poder modificarlos para que no impidan que la célula T mate al tumor vía inmunoterapia".

El laboratorio que dirige está a punto de recibir 48 biopsias de cáncer de mama triple negativo de dos hospitales madrileños. Corresponden a mujeres que sufren uno de los cánceres con menos investigación y peor pronóstico. "Es el que avanza más rápido", apuntala. "En estudios bioinformáticos hemos visto que las pacientes de este cáncer, por la metástasis que provoca de pulmón y cerebro, son las que más se podrían beneficiar del tipo de marcadores que hemos encontrado".

El proyecto recibe financiación de la Fundación CRIS contra el Cáncer (400.000 euros entre 2021 y 2026) y está en el ecuador. El paso actual consiste en validar cohortes de biopsias de pacientes. "Luego hay que hablar con los químicos, con los químicos orgánicos y con los farmacéuticos para que decidan un inhibidor a testar en grupos suficientemente grandes para asegurar que no genera toxicidad. Y esto normalmente se hace primero en monos y luego en humanos", explica.

María Casanova-Acebes, en su laboratorio. José González

Casanova se muestra cauta sobre cuándo será posible empezar a ver remitir la metástasis de este maligno tumor de mama. No se atreve a dar una fecha concreta, pero confía en poder verlo antes de jubilarse (para lo que todavía faltan más de dos décadas). "Ojalá curar este cáncer mañana. Ojalá. Pero en medicina y en investigación no hay nada que funcione de un día para otro", recuerda.

Fotos de su familia y postales de Nueva York decoran su despacho junto a las Cuatro Torres madrileñas. En la pizarra, fórmulas emborronadas y células de colores. En la estantería tiene una taza de café en la que se lee, en inglés: "Si torturas los datos el tiempo suficiente, confesarán". Casanova se considera una privilegiada por contar con financiación para probar sus hipótesis, pero señala que en España "falta muchísimo dinero" tanto para educación en ciencias, "porque es importante generar masa crítica", como para la investigación. Y pone de ejemplo a compañeros "igualmente válidos" que están en universidades investigando con los exiguos planes nacionales de 100.000 euros de presupuesto con los que no se puede competir con colegas de EEUU, cuyos presupuestos sobrepasan el millón y medio de dólares.

"Ya estamos entendiendo que el cáncer lo vamos a curar. Aunque nos lleve 10, 20 años o 50, pero lo vamos a curar"

Casanova confiesa que no para de pensar, aunque su hija, un bebé de cuatro meses y el tiempo de dormir son desconexiones necesarias para rendir bien. Aún así, dice que se sigue acostando cada día con las tres o cuatro preguntas, "o más", que le recomendó su tío.

Coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la bióloga e investigadora en cáncer que tiene otros tres proyectos sobre cáncer de pulmón, de ovario y el biorritmo en relación a los tratamientos, quiere enviar un mensaje a las mujeres que los sufren: "Para mí, lo que habría que decirles a las pacientes es que estamos muchísima gente trabajando incansablemente para encontrar una cura, que las prácticas clínicas se adaptan cada seis meses, lo que significa tratamientos mucho más personalizados y menos invasivos". Agradece poder decirlo a través de este medio, ya que cara a cara se quiebra de la empatía. Y reconoce que los avances clínicos son también su motivación para seguir investigando: "Ya estamos entendiendo que el cáncer lo vamos a curar. Aunque nos lleve 10, 20 o 50 años, lo vamos a curar".