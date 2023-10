¿Qué es el cáncer de mama triple negativo? Causas, síntomas y por qué afecta a las mujeres jóvenes

El cáncer de mama es uno de los tumores más diagnosticados del mundo y en España, el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan aquí, según datos recogidos por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). En algunas ocasiones se diagnostica a raíz de los síntomas, pero estos no siempre se presentan, por lo que es necesario hacerse las pruebas de detección recomendadas por los profesionales.

Una de las más habituales es la autoexploración, conocer cómo son los senos en todo momento (antes, durante y después del ciclo menstrual), puede ser clave para notar modificaciones y cambios, invitándonos a acudir a los profesionales sanitarios correspondientes. También a partir de cierta edad se realizan mamografías anuales, que se pueden solicitar desde los 40 años.

¿Qué es el cáncer de mama triple negativo?

Cáncer de mama triple negativo. Getty Images

El cáncer de mama triple negativo es uno de los tipos de cáncer que se puede diagnosticar a través de una biopsia del tumor. Recibe ese nombre porque los resultados de las pruebas diagnósticas que se hacen habitualmente dan negativo. Estas son la detección de receptores de estrógeno, de progesterona y del factor de crecimiento epidérmico humano tipo 2 (HER2). Los resultados de estas pruebas son un indicativo para los profesionales médicos del mejor tratamiento a seguir.

El triple negativo es un tipo de cáncer de mama invasivo que crece y se propaga más rápido, las opciones de tratamiento son más limitadas (al dar negativo en las pruebas, se quedan fuera algunos tratamientos que en otros casos son efectivos) y tiene un mayor riesgo de reaparecer con el tiempo. Alrededor de un 10% o 15% de los cánceres de mama que se diagnostican son triple negativo.

Causas, síntomas y tratamiento

Cáncer de mama triple negativo. Getty Images/iStockphoto

No siempre es sencillo conocer las causas que llevar a poder desarrollar una enfermedad como esta, pero en el caso del triple negativo se sabe que algunas mutaciones genéticas pueden hacernos más propensas a padecerlo. Las personas con obesidad o que llevan una vida muy sedentaria tendrían un riesgo mayor, también merece la pena considerar la etnia como un factor de riesgo. Según un estudio realizado en Estados Unidos, entre las mujeres jóvenes, las afroamericanas y latinas tendrían un mayor riesgo.

La edad también puede considerarse como tal, porque si bien este tipo de cánceres es más habitual en mujeres premenopáusicas, también se está detectando en mujeres jóvenes. Si bien estas son un porcentaje menor de las mujeres diagnosticadas, la enfermedad suele estar más avanzada y ser más agresiva. Este cáncer se desarrolla muy deprisa y ellas, por su edad, no suelen estar dentro de las campañas de prevención habituales, por lo que cuando se diagnostica puede estar en estado más avanzado.

Aunque se desconocen los motivos por los que la incidencia de este cáncer aumenta en las mujeres jóvenes, algunos profesionales consideran una posibilidad el hecho de que puedan tener mayores antecedentes familiares o mutaciones genéticas. El hecho de que no sea habitual que tengan hijos y hayan amamantado también podría ser un factor a tener en cuenta.

Los síntomas que presenta este cáncer de mama no son diferentes a otros, por lo que habría que buscar bultos nuevos bajo la axila o la mama, cambios en la forma o el tamaño del seno, dolor, hundimiento o secreción del pezón, irritación o dolor en la mama o descamación o enrojecimiento tanto en la zona del pezón como en la mama.

Ante cualquier duda, lo mejor es acudir al médico, que hará las pruebas que considere adecuadas, que suelen ser una ecografía o mamografía. Si se detecta alguna anomalía que requiera un estudio mayor, suele procederse a hacer una biopsia, con la que se hace un diagnóstico a través de la muestra de tejido.

Cáncer de mama triple negativo. Arthon Meekodong vía Canva.com

Este tipo de cáncer tiene menos opciones de tratamiento que otros, porque al no tener estos tres receptores, la terapia hormonal y los medicamentos HER2 de terapia dirigida no son eficaces. Por suerte, esto no quiere decir que no existan tratamientos, suele usarse la quimioterapia.

Si el cáncer no se ha propagado a otros lugares, suele usarse la quimioterapia antes, para reducir el tumor antes de la cirugía de extirpación, o después, para reducir las posibilidades de que el cáncer regrese. La radioterapia también es una opción. En caso de que el tumor se haya extendido, el tratamiento con quimioterapia será diferente.

Referencias

Cáncer de mama triple negativo. (2023, 2 agosto). Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/triple-negative.htm

Cáncer de mama triple negativo | Detalles, diagnóstico y signos. (s. f.). American Cancer Society. https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-seno/acerca/tipos-de-cancer-de-seno/triple-negativo.html

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.