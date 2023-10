La ONU trata de enviar a ayuda a Gaza mientras la UE impulsa un puente aéreo con Egipto: "La situación es desastrosa"

La situación en Rafah, el único paso fronterizo entre Egipto y el territorio palestino de Gaza y donde se había pactado la apertura de un corredor humanitario, está en punto muerto. Así lo ha afirmado Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU en el territorio, que ha señalado este lunes que "hay discusiones a varios niveles, en muchos niveles, pero no hay progresos sobre una apertura plena".

La apertura de la frontera se ha convertido en uno de los temas críticos de la actual crisis, ya que es el único paso oficial entre Gaza y Egipto, es decir, que no pasa por Israel. El paso permanece cerrado y las autoridades egipcias han dicho que no permitirán la entrada a su país de los extranjeros que se encuentran en Gaza si previamente no se facilitaba el ingreso de ayuda para los 2,2 millones de personas hacinadas en ese enclave palestino.

Naciones Unidas no es el único organismo que trata de hacer llegar la ayuda humanitaria a la Franja, ahora sin ningún tipo de suministro. La Unión Europea (UE) anunció este lunes la apertura de un puente aéreo con Egipto. "La población se encuentra en una situación desastrosa", indicó la Comisión Europea en un comunicado, en el que detallan que la operación consistirá en varios vuelos a Egipto, dos de los cuales partirán ya esta semana, para trasladar "suministros vitales" a las organizaciones humanitarias sobre el terreno.

"Tras el espantoso ataque terrorista de los terroristas de Hamás contra Israel y sus secuelas, que ha provocado una situación humanitaria desastrosa para la población de Gaza, la UE sigue intensificando su ayuda de emergencia al pueblo palestino", señaló el Ejecutivo comunitario.

Los primeros vuelos que enviará la UE transportarán carga humanitaria de Unicef, incluidos artículos de refugio, medicinas y paquetes de higiene. "Los palestinos de Gaza necesitan ayuda humanitaria. No pueden pagar el precio de la barbarie de Hamás", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de la red social X.

Obligados a proteger a los civiles

Esta operación, a través del mecanismo de la Capacidad Europea de Respuesta Humanitaria, facilitará la prestación de asistencia a las personas necesitadas en Gaza, dijo la Comisión, que explicó que hay artículos de emergencia adicionales disponibles de las reservas de emergencia de la Unión y "están listos para ser enviados a nuestros socios humanitarios tan pronto como se soliciten".

"La catastrófica situación humanitaria en Gaza está a punto de alcanzar un punto de inflexión. La población atrapada en Gaza debe recibir inmediatamente el combustible, el agua, los alimentos y los medicamentos que necesita desesperadamente. El paso fronterizo de Rafah debe abrirse sin más demora", enfatizó el comisario europeo de Ayuda Humanitaria, Janez Lenarcic, en el comunicado.

Lenarcic subrayó que, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, "las partes beligerantes están obligadas a proteger a los civiles y a garantizarles un acceso humanitario sin obstáculos". "Una vez que los suministros lleguen a Gaza, es imprescindible que el personal humanitario pueda realizar su trabajo, que consiste en prestar asistencia a los necesitados y salvar vidas. Debe garantizarse la seguridad del personal humanitario para llevar estos suministros a las personas necesitadas sin ningún impedimento", agregó el comisario.

Un alto al fuego específico

También este lunes el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre estos esfuerzos de la ONU, Estados Unidos y otros países para permitir la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, informó el Departamento de Estado.

Ocho camiones con ayuda humanitaria, incluidas medicinas para los hospitales en Gaza, se encuentra ahora mismo esperando para cruzar desde Egipto al territorio, sometido a un bloqueo total por parte de Israel desde que comenzó el conflicto con el grupo islamista Hamás, hace ya 8 días.

Estados Unidos había alcanzado un acuerdo con Egipto, Israel y Catar para que el sábado 14 de octubre se permitiera la salida de la Franja de Gaza a través del paso de Rafah de cientos de extranjeros y palestinos con pasaporte de otros países, incluyendo ciudadanos estadounidenses y europeos. Sin embargo, después de que el acuerdo se filtrara, las autoridades egipcias se echaron atrás.

Por otra parte, el portavoz Dujarric no pudo explicar por qué el secretario general António Guterres, no ha pedido específicamente un "alto el fuego" para permitir precisamente la evacuación de civiles y la entrada de ayuda humanitaria, cuando sí se ha referido a la necesidad de evitar el sufrimiento de los civiles. "Queremos el final de la violencia y queremos que termine la muerte de civiles, a veces de manera horrenda", insistió Dujarric, quien, apremiado por los periodistas, aclaró: "Usamos las palabras que usamos, y cuando estas cambien, se lo haré saber".