El derecho humanitario en las guerras: en qué consiste y qué debería hacer Israel (o dejar de hacer) para cumplirlo

El ataque de Hamás fue, sin duda, de una terrible brutalidad. Pero, ¿justifica eso cualquier tipo de respuesta por parte de Israel? La Unión Europea, pese a las precipitadas visitas y declaraciones de Von der Leyen y Metsola, le ha recordado al Gobierno de Netanyahu que hay límites; que existe el Derecho Internacional y ese es el límite.

"No hay justificación para el terror. Insistimos enérgicamente en el derecho de Israel a defenderse en consonancia con el derecho humanitario e internacional frente a estos ataques violentos e indiscriminados. Reiteramos la importancia de garantizar la protección de todos los civiles en todo momento de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario", asegura la UE en el comunicado conjunto que los Estados miembros firmaron este domingo. Lo hizo en línea con lo ya expresado por el Alto Representante, Josep Borrell, del inicio de esta fase del conflicto.

"Israel tiene que responder" y tiene "que perseguir a Hamás", ha asegurado el presidente de Estados, Joe Biden. El inquilino de la Casa Blanca dice estar seguro de que los israelíes "harán todo lo que esté a su alcance para evitar la matanza de civiles" y que tiene "confianza en que Israel actuará según las leyes de la guerra".

¿Qué dicen las leyes de la guerra?

Los principios generales del Derecho Internacional Humanitario (DIH) "representan el mínimo de humanidad aplicable en todo tiempo, lugar y circunstancia y sirven, fundamentalmente, para interpretar las normas aplicables en los conflictos armados", resume la Cruz Roja. Esto es, el DIH es un derecho de mínimos.

Busca atenuar y limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a las personas que no participan en las hostilidades o que han decidido dejar de participar en el enfrentamiento. Del mismo modo, el derecho internacional humanitario restringe y regula los medios y métodos de guerra a disposición de los combatientes, y regula la conducta en los conflictos armados.

El DIH se compone de una serie de normas, en su mayoría reflejadas en los Convenios de Ginebra de 1949 (en los que están casi todos los Estados) y sus protocolos adicionales:

Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.

en caso de conflicto armado. Convención de 1975 sobre armas bacteriológicas .

. Convención de 1977 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados.

de los conflictos armados. Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales.

convencionales. Convención de 1993 sobre armas químicas .

. Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de menores en los conflictos armados.

Civiles palestinos huyen por una calle de la ciudad de Gaza tras un ataque aéreo israelí este 15 de octubre. AP / Lapresse

En los Convenios de Ginebra de 1949 y estos posteriores protocolos se distinguen diez principios generales: principio de humanidad, de igualdad entre los beligerantes, de necesidad militar, de no discriminación, del derecho de Ginebra, de inmunidad, de prioridad humanitaria, de distinción y de proporcionalidad.

Principios que debe cumplir Israel con los palestinos

Esos principios se refieren básicamente al trato que merecen aquellas personas que no participan en las hostilidades. Aplicado al caso, son los principios que deben regir el comportamiento del Ejército israelí con los civiles palestinos que no son Hamás.

Así, Israel debe "tratar con humanidad a todas aquellas personas que no participen en las hostilidades" (incluso las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa). Además, el principio de necesidad militar "supone optar por el mal menor para no causar a la parte adversa mayor violencia que la exigida por el desarrollo de las hostilidades", explica la Cruz Roja.

"Las personas fuera de combate y las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades deben ser respetadas, protegidas y tratadas con humanidad", dice el principio del derecho de Ginebra. Se refiere a los heridos, enfermos, prisioneros de guerra y población civil, víctimas de un conflicto armado.

Columna de humo tras un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, este 15 de octubre. AP / Lapresse

Aplicado también al presente caso el principio de inmunidad: "Las personas civiles y la población civil gozarán de la protección general contra los peligros que procedan de las acciones militares. No serán objeto de ataques la población civil como tal ni las personas civiles que no participen en las hostilidades". El de distinción recuerda que las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre la población y los combatientes. "Los ataques deben ser dirigidos únicamente contra los combatientes y no contra la población civil, recuerda Cruz Roja.

Por eso, el principio de proporcionalidad prohíbe las armas y los métodos que causen a las personas civiles y a sus bienes daños excesivos con respecto a la ventaja militar concreta y directa prevista. Así, "se prohíbe lanzar ataques cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entra la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar prevista".

Crímenes de guerra si no se cumple el DIH

Si Israel no cumple con el derecho internacional podría estar cometiendo crímenes de guerra. El término, definido por el Derecho internacional y la Convención de Ginebra, se refiere a las "infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario que se cometen durante un conflicto armado".

Cuerpos cubiertos con sábanas de víctimas palestinas que murieron durante un ataque aéreo israelí en el centro de la Franja de Gaza. AP / Lapresse

La Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional de La Haya detalla que "los crímenes de guerra incluyen las infracciones graves de los Convenios de Ginebra y otras violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos 'sin carácter internacional' enumerados en el Estatuto de Roma, cuando se cometen como parte de un plan o política o a gran escala".

Entre los crímenes de guerra se pueden incluir el atacar o bombardear instalaciones o edificios que no sean objetivos militares"

Entre ellos, se pueden incluir la "tortura o los tratos inhumanos, atacar o bombardear instalaciones o edificios que no sean objetivos militares, obligar a los niños menores de 15 años a alistarse en las fuerzas armadas o el ataque intencionado contra edificios religiosos, monumentos históricos, hospitales y otros lugares en que se agrupa a heridos o enfermos".

La CPI define genocidio, lesa humanidad y crímenes de agresión como los tres crímenes contra la humanidad. En el caso del uso de la fuerza de Israel sobre los gazatíes resuenan los ecos del artículo 6 (genocidio): "Actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal". Y el artículo 7 (lesa humanidad): "Cualquiera de los actos cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".

Israel y las resoluciones de la ONU

Pero todo ello no parece preocupar mucho a Israel, que ya ha incumplido 26 resoluciones de Naciones Unidas. El pasado mes de diciembre, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que solicitaba a la Corte Internacional de Justicia (el principal órgano judicial de Naciones Unidas) una "opinión consultiva" sobre la ocupación israelí de territorios palestinos.

Las sentencias de la CIJ son vinculantes e influyen en la opinión pública, pero este tribunal carece de mecanismos para implementar medidas. La última vez que esta corte emitió una opinión consultiva sobre el conflicto palestino-israelí fue en 2004, cuando la Asamblea General le pidió que se pronunciara sobre la legalidad del muro de separación.