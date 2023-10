La UE se mete en un lío ante el conflicto en Israel: Von der Leyen se queda sola mientras los Estados miembros cierran filas

"Somos amigos de Israel. Cuando los amigos son atacados, los apoyamos. Israel tiene el derecho y el deber de responder al acto de guerra de Hamás". Ursula von der Leyen lo tiene claro, y además, sin matices. En el conflicto entre Israel y Hamás la presidenta de la Comisión Europea se ha expresado desde el principio sin casi matices, y ha acabado siendo la protagonista de una foto de una Unión Europea que no está mostrando ahora la unidad que si expresó -y expresa- en torno a Ucrania. El conflicto arabe-israelí genera otro tipo de sensibilidades en la Unión, y cuando quedan meses para las elecciones europeas todas las posiciones parecen delicadas.

La UE, desde la ofensiva de Hamás, parece que se ha metido en un verdadero lío del que no tendrá fácil salir. Y hay diferentes bandos en el asunto. El papel principal es precisamente el de Von der Leyen, que desde el primer momento se posicionó del lado de Israel, con un viaje al país en cuestión de pocos días junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Ni siquiera la visita a Kiev fue tan rápida. Allí se reunieron con el presidente Isaac Herzog y solo unas horas después la líder alemana se vio también con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Todo a mucha velocidad.

Metsola, por su parte también aceleró los acontecimientos. De hecho, su visita a Israel se ha dado sin que el Parlamento Europeo haya emitido ninguna resolución sobre la situación actual; tiene previsto hacerlo de hecho en el pleno de la semana que viene en Estrasburgo. Las dos dirigentes dejan una imagen muy clara: están casi sin paliativos al lado de Israel, al que consideran un aliado. Se vio también durante el acto solemne celebrado el jueves a las puertas de la Eurocámara en Bruselas.

Pero estos movimientos han llevado a la polémica y a que la UE haya sido acusada no solo de división, sino también de falta de coherencia. ¿Por qué? Porque parece que desde el domingo pasado solo ha ido dando tumbos sin que nada quede demasiado claro, y además la figura de Von der Leyen queda como la de alguien mucho más rotundo, pues hasta hace solo unas horas no tuvo en consideración en sus mensajes la situación de Gaza. "La UE triplicará su ayuda humanitaria para los civiles vulnerables en Gaza y la región en general. Redoblaremos esfuerzos para garantizar que este apoyo llegue a quienes lo necesitan", matizó, pero tarde para algunas voces.

Y es que el primero en avisar de que no todo vale fue Josep Borrell. "Israel tiene derecho a defenderse, pero tiene que hacerlo respetando el derecho internacional", aseguró. "Eso no siempre ha sido así". A ese mensaje se sumaron los Estados miembros, que a la vez aseguraron el suministro de ayuda humanitaria para Palestina, cerrando así filas después de que el comisario europeo de Vecindad, el húngaro Oliver Várhelyi, la diera por bloqueada y tuviera que ser corregido también por su colega encargado de la Gestión de Crisis, Janez Lenarcic. "Suspender la ayuda humanitaria a palestina sería contraproducente; sería un regalo para Hamás", concluía a este respecto Borrell.

"No todos los palestinos son terroristas", puso sobre la mesa el jefe de la diplomacia europea, marcando distancias precisamente con una Von der Leyen que mantuvo el 'abrazo' a Israel sin cortapisas y con Metsola como escudera. De hecho, la presidenta del Parlamento Europeo quedó en un segundo plano ante los movimientos de la líder del Ejecutivo comunitario, sobre cuyo cargo ya pesan algunas dudas. Parecía que iba a seguir al frente de la Comisión otra legislatura, pero muchos ya no lo tienen tan claro. "La posición de Von der Leyen, al menos tal cual la ha expresado hasta ahora, no es la que nos parece mayoritaria. Ni mucho menos", sostienen fuentes consultadas por 20minutos.

Eso queda bastante claro al escuchar a algunas capitales. Alemania, por ejemplo, mantiene el contacto con Israel, sí, pero la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, dijo desde el principio que Berlín estaba en contra de eliminar la ayuda a Palestina. Tampoco está en esas Francia, pese a que el Gobierno de Macron ha prohibido en los últimos días manifestaciones en apoyo a los palestinos. España sigue esa misma línea y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que la solución al conflicto entre Israel y Hamás pasa por reconocer también como Estado a Palestina, "para que puedan coexistir en paz y con seguridad".

A su juicio, el conflicto "solamente va a ser resuelto cuando, como dicen Naciones Unidas y también las Cortes Generales, se reconozcan los dos Estados, Israel y Palestina, para que puedan coexistir en paz y con seguridad". Esa es la posición que también ha mantenido históricamente la propia Unión Europea. Esta UE se entiende como un bloque, pero no es tal; o no al menos de la misma forma que se ha visto en torno a Ucrania.

Ya en menor medida existe incluso un componente que puede ser entendido como electoralista. Metsola y Von der Leyen forman parte del PPE, y ambas aspiran a seguir en sus cargos (ni siquiera el grupo político como tal ha tenido una postura tan cerrada en torno a Israel). Más cautela en cambio mantienen como se ha mencionado Borrell (socialista) y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel (liberal), que han insistido hasta la saciedad en que los ataques de Israel contra civiles no son justificables. Visto lo visto en la última semana, la UE necesita corregir no tanto su posición -que queda clara y esta registrada- como su consenso en los mensajes; si es que es posible alcanzarlo.