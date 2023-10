Susana Solís, eurodiputada de Cs: "Tenemos que reindustrializar Europa y dar respuestas a los ciudadanos y a las empresas"

Susana Solís (Avilés, 1971) es consciente de que tiene entre manos muchos temas "que importan a los ciudadanos". Y a ello se agarra. La eurodiputada de Ciudadanos lleva en el Parlamento Europeo una sola legislatura, desde 2019, y dice que piensa mucho más en el presente que en el futuro. En la Eurocámara es miembro de la Comisión de Desarrollo Regional, de Medioambiente y de la subcomisión de Salud Pública, y forma parte también de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital, pero lo que más le ha tenido en vilo en las últimas semanas ha sido la normativa Euro 7, sobre la que ha trabajado intensamente y que ahora queda pendiente de la negociación con el Consejo. Sobre todo ello charla desde Bruselas con 20minutos.

¿Cree que la tendencia es clara hacia un transporte sostenible o esa dinámica se puede frenar?El mensaje se ha dado claro cuando la UE ha apostado por la eliminación de los coches de combustión en 2035. La señal es clara y vamos hacia una meta que es compartida por todos, incluida la industria de la automoción; lo que nos pide la industria eso sí es que no cambiemos las reglas cada poco tiempo. Por ejemplo, ahora que necesitan concentrar todas las inversiones en la electrificación o en ser competitivos con China, que no se distraigan normativas como Euro 7. La mejor forma de mejorar la calidad del aire es con la renovación de la flota; nuestro parque automovilístico tiene casi 14 años de antigüedad media y necesita esa renovación.

¿Y qué podría pasar con un Parlamento Europeo mucho más polarizado con esta política a largo plazo?La polarización siempre tiene lugar cuando no damos soluciones a los ciudadanos, ahí es donde crecen los populismos. Es muy importante ahora ser capaces de ofrecer respuestas: tenemos que reindustrializar Europa, y tenemos que dar respuesta a los jóvenes, a la industria. Nos hemos dado cuenta tarde de que Europa necesita su propio camino, y este no va solo de legislación, sino también de facilitar la tarea a las empresas. Ahí es donde tenemos que trabajar.

¿Veremos a Susana Solís y a Cs otra legislatura en el Parlamento Europeo?Si soy sincera solo me planteo seguir trabajando en las legislaciones que tengo abierta. Vengo del sector privado, tengo mi excedencia, por lo que no me preocupa el futuro. Me preocupa el presente y dar todo de mí hasta el último día en el Parlamento Europeo, que para eso nos han votado los ciudadanos.