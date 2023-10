El PP interpela a Sánchez sobre cómo pretende gobernar con Bildu, el partido que "dice que en España no hay democracia"

Después de que este viernes Pedro Sánchez ratificara con una foto su acuerdo con Bildu, el Partido Popular ha puesto en duda el futuro de la gobernabilidad de España si los socialistas navegan con socios como los abertzales o los secesionistas catalanes.

Ha sido el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, el que ha hablado este sábado desde San Sebastián, y ha dicho que "lo menos difícil que afronta Pedro Sánchez es la investidura, lo más complicado que tiene es la gobernabilidad del país".

"A nadie se le escapa que estamos en un proceso de investidura y que ayer (viernes) hubo una foto muy relevante en Madrid, una foto que no es menor, que podríamos considerar una foto histórica", dijo Sémper.

"Por primera vez en la historia de la democracia española un presidente del Gobierno se da la mano y un presidente del Gobierno llega a un entendimiento con Bildu, esto no es una cuestión menor", añadió el portavoz 'popular' desde la capital guipuzcoana.

"A mí como vasco me resulta muy sorprendente, inédito y sorprendente ver a Bildu que por la mañana dice que España no es una democracia, que el Partido Socialista es el partido de la cal viva, que no solo en España no hay democracia, sino que la Transición no sirvió para nada y que, por lo tanto, urge la independencia de Euskadi, y por la tarde abrazarse con Pedro Sánchez y por la tarde entregar sus votos a Pedro Sánchez", dijo Sémper en declaraciones a los medios.

A su juicio, "parece que hay una falta de coherencia absoluta por parte de Bildu, pero la misma falta de coherencia que existe en el otro lado. Pedro Sánchez hace muy poco tiempo nos decía que con Bildu ni a heredar, que con Bildu ni tan siquiera se iba a sentar, y ayer (viernes) vimos también a través de esa foto, como lejos de auto enmendarse el señor Pedro Sánchez se abraza con Bildu", dijo.

Borja Sémper añadió que "lo menos difícil que afronta Pedro Sánchez es la investidura, lo más complicado que tiene es la gobernabilidad del país y la pregunta que me hago es cómo se pretende gobernar el país cuando tus socios, cuando sobre quienes haces descansar la gobernabilidad de España, tienen intereses particulares y en ninguno de ellos confluye el interés de España".

El político 'popular' se preguntó "si alguien cree que Junts, Bildu y ERC tienen algún interés en la gobernabilidad de España", y agregó que "entonces quién habla de los problemas de España, quién habla de las reformas económicas que tenemos que afrontar como país, quién habla de nuestra posición internacional y la coherencia que proyectamos al exterior".

"Este proceso de investidura y la futura gobernabilidad del país, probablemente satisfaga a Pedro Sánchez, satisfará a Otegi y a Puigdemont, pero a lo que no va a darle ninguna respuesta es a los problemas que tiene el país", concluyó Sémper.