Nano responde a quienes le critican por llevar tantos tatuajes si no tiene dinero

Hace dos semanas que Nano saltó a la fama de manera inesperada tras compartir una reflexión en TikTok donde explicaba que compaginaba dos trabajos para poder sacar a su familia adelante. Sus palabras se ganaron el aplauso de muchos usuarios en redes sociales, pero también hubo algunos que criticaron que el joven luciese tatuajes cuando su situación económica es precaria.

A estas voces ha respondido Nano recientemente en una conversación en el canal de Twitch ZonaGemelos. "Tú estás tatuado hasta las trancas, y los tatuajes valen mucho dinero", le comentan los streamers al referirse a las críticas de algunos usuarios.

Nano ha contestado sin tapujos: "Es un tatuador del barrio, con su estudio". Según ha explicado, "mi primer tatuaje fue con él, sabe mi situación y me hace precio".

Añade Nano que el tatuador le "pone cita para seis o siete meses, y yo voy ahorrando poco a poco".

El joven, de 22 años, ha mostrado a cámara cuál ha sido su último tatuaje y ha dicho que se lo hizo "hace un mes y medio o dos". Aunque algunos se los ha hecho por una cuestión estética, otros sí que guardan un significado especial, ha confesado.

Respecto al sueldo que gana con los dos trabajos que tiene —como repartidor y camarero—, Nano ha aclarado que cobra 1.800 euros en total, y no descarta poder hacer alguna colaboración en sus redes sociales que le permita incrementar su salario mensual.

Eso sí, de sus intervenciones en televisión no se ha llevado ni un euro: "Estoy agradecido con ellos porque me ha dado mucha audiencia y visibilidad, pero también creo que pierdes tiempo en ir. Eso es obvio y el tiempo vale dinero. Y pierdes tus derechos de imagen, cuentas cosas personales. Que al fin y al cabo lo he contado porque yo querido", ha manifestado.