Nano critica que las teles no le haya pagado por sus apariciones: "Pierdes tiempo en ir, el tiempo vale dinero"

El joven David, más conocido como Nano Jr, se ha convertido en un fenómeno viral después de que compartiera vídeos en los que hablaba de cómo saca adelante a su familia. Pero tras pasar por decenas de platós, no es oro todo lo que reluce.

El joven ha participado en el canal de Twitch 'ZonaGemelos', donde ha revelado el dinero que ha ingresado por participar en algunos programas... o más bien, su ausencia.

"¿Te ha pagado la televisión?", le preguntan en el canal. El joven responde: "No. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé muy bien cómo va el tema este de la tele y me daba cosa pedirles dinero o algo".

"Digo igual cuando les digo que voy me lo dicen ellos. Y no me dijeron nada", prosiguió el joven, que vive con su madre y una hermana. Pero aunque el chico está "agradecido con ellos", su balance no es positivo.

"Me ha dado mucha audiencia y visibilidad, pero también creo que pierdes tiempo en ir. Eso es obvio y el tiempo vale dinero", dijo el joven en el canal de Twitch.

"Y pierdes tus derechos de imagen, cuentas cosas personales. Que al fin y al cabo lo he contado porque yo querido", sostiene el joven Nano, al que entre otras cosas, le han regalado un coche.

Un automóvil que, por cierto, sí que va a disfrutar: "Están arreglando los papeles y el miércoles tengo que ir a por el coche".