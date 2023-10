Alberto Montt: "Los gatos son fácilmente icónicos y eso me empujó a querer dibujarlos ya desde muy pequeño"

A lo largo de la historia, los gatos han sido fuente de inspiración para muchos artistas, escritores y músicos. Pocos animales poseen un carácter tan emblemático como el de nuestros pequeños felinos, capaces de sacarnos las mayores sonrisas y más altas carcajadas con sus comportamientos.

Son estrellas en internet, especialmente en redes sociales como Instagram y, también, han protagonizado series, películas y novelas (como Los Aristogatos, El Gato con Botas, Tom y Jerry o El gato negro, de Edgar Allan Poe, entre otros).

Pero, ¿por qué siempre gatos? Alberto Montt, popular ilustrador chileno, nos habla sobre su "gatofilia" y su libro recopilatorio Solo necesito un gato para conquistar el mundo que engloba dos de sus grandes éxitos publicados: Solo necesito un gato y La Conquista de los Gatos, publicado este verano por el Grupo Planeta.

Ilustrador, diseñador y humorista gráfico Esta popular estrella chilena del dibujo y la viñeta obtuvo la fama gracias a su blog 'Dosis diarias' y libros como 'Laura y Dino' o 'Ansiedad'. Estudió Artes plásticas, Ilustración y Diseño gráfico en Quito y, desde entonces ha dedicado su vida a contar historias cargadas de humor negro, crítica y reflexiones cotidianas a través de sus viñetas. Este verano ha publicado el recopilatorio de dos de sus grandes éxitos: 'Solo necesito un gato para conquistar el mundo', que engloba los libros sobre mininos 'Solo necesito un gato' y 'La Conquista de los Gatos'.

Tras la lectura del libro queda en evidencia su amor por los gatos, ¿de dónde le viene? ¿Realmente procede de sus tías?Lo de mis tías efectivamente es verdad. Mi amor por los gatos siempre ha estado ahí, siempre me fascinó la idea de tener este tigre en miniatura a mi lado. Cada vez que veo un documental sobre los tigres de bengala pienso que se mueven como lo hace mi gato, y eso es una locura. Sin embargo, no pasa lo mismo con los perros. Cuando ves un documental de lobos tratando de cazar a su presa y luego te encuentras a un Pug (por ejemplo) caminando por la calle, piensas “qué terrible esta deformación genética”.

¿Cuándo y por qué decidió ilustrar y crear un libro sobre los mininos?Siempre dibujé gatos, justamente porque tienen esta maleabilidad y ductilidad que me parece hermosa, al final haces una mancha, le pones dos ojos y dibujas ya un gato. De una u otra forma, los felinos siempre me llamaron la atención visualmente hablando. Siempre me parecieron unos animales muy fácilmente icónicos, y eso me empujó a querer dibujarlos ya desde muy pequeño.



La idea del libro surgió de una conversación informal con mi editor cuando me contó que próximamente iban a sacar un libro sobre perros. Entonces yo le dije que no me interesaba nada, pero que si hubiera un libro sobre gatos yo lo compraría feliz. ¡Y así fue cómo me retó! Me dijo “si tu puedes hacer un libro sobre gatos en veinticinco días, entonces te lo publicamos para que ambos salgan juntos”. Así fue cómo acepté este proyecto.

¿Dónde ha aprendido todas las curiosidades y los datos sobre comportamiento felino que refleja en sus ilustraciones?En realidad todos quienes amamos algo estamos pendientes y despiertos para enterarnos de cualquier novedad o información que surja sobre aquello que nos gusta. El ser humano es curioso por naturaleza, y no creo que yo tenga una capacidad especial para recordar datos, sino que todo es producto de mi interés por este animal y de haber estado atento siempre.



Me atrevería a decir que el 99 por ciento de lo que aparece en mi libro es producto de los datos que ya tenía en mi cabeza, y luego lo que hice fue simplemente corroborarlo con otras fuentes. Pero en general, la mayoría lo recordaba tal y como era, es decir, respondía a lo que ya tenía en mi disco duro.

¿Ilustró estos libros sobre gatos con algún objetivo? De ser así, ¿cuál es?Este libro tiene como objetivo el servir como homenaje para mí mismo (además de aceptar el reto de mi editor). En general, suelo dibujar para mí, no quiero complacer a un público específico, y tampoco busco que mi trabajo tenga algún tipo de éxito o repercusión concreta en las redes.



Para mí el dibujo siempre ha sido una vía de escape y un exorcismo personal para liberar todos mis demonios. Al dibujar este libro, experimenté el reencuentro de dos de los mundos que más disfruto: los gatos y la ilustración. No hay ninguna pretensión detrás, no pretendo enseñar nada ni convencer a nadie para que ame más a los gatos. De hecho, creo que este es un tema zanjado: quienes aman a los gatos lo hacen desde hace mucho, y quienes los odian, también lo han hecho desde el principio. No pretendo hacer cambiar de idea a nadie.

¿Por qué estudió arte? ¿De dónde le viene la pasión por el dibujo?Mi familia materna siempre ha estado muy ligada al arte, de hecho tengo un par de tíos que hacen pintura y escultura, aunque siempre más como hobby que como profesión. Les gustaba mucho todo ese mundo: ir a exposiciones, llevarme a galerías, a museos y hablarme del arte en general.

​Estudié dos años de artes plásticas en Ecuador pero me pareció terrible el enfoque tan estructurado que tenía en la facultad en la que yo estaba. Era una visión del arte que no se correspondía para nada con la visión con la que yo había crecido.

¿A qué se refiere con una visión del arte que no se correspondía con la visión con la que había crecido?Al llegar a la universidad me encontré con esta visión tan cuadrada y tan sesgada que comentaba, y me decepcionó mucho. Por eso decidí pasarme a diseño, ya que en ese momento me pareció que este campo me abriría puertas que me permitirían tener más libertad creativa.



Estudiando diseño dibujaba mucho, aunque por aquel entonces no tenía ni idea de que lo que yo tanto practicaba se llamaba ilustración. Y mucho menos podía imaginar que alguien podía ganarse la vida ilustrando.