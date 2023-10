El Ayuntamiento presenta en el Parlamento Europeo las credenciales de Sevilla como Capital Europea del Turismo Inteligente 2023

Tras el nombramiento de Sevilla como Capital Europea de Turismo Inteligente 2023, siendo elegida entre otras 29 ciudades europeas candidatas, el alcalde, José Luis Sanz, ha presentado este jueves en el Parlamento Europeo las credenciales que hacen merecedora a la ciudad de este distintivo que otorga la Comisión Europea a aquellas ciudades que son ejemplo de buenas prácticas en sostenibilidad, creatividad en el patrimonio, accesibilidad y digitalización aplicados al turismo.

Así, el primer edil ha dado a conocer el modelo el modelo turístico de Sevilla en el 'High Level Event and Debate-Sevilla as European Capital of Smart Tourism', donde ha desgranado los diferentes proyectos que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento. En su exposición, Sanz ha explicado que "Turismo Inteligente no es sólo lo digital", tiene que ver con la "sostenibilidad -medioambiental, social y económica-, la accesibilidad universal y la innovación", pero sobre todo "la buena gobernanza de los destinos a través de los datos, lo que además nos hace ser una Smart City".

A modo de ejemplo, el regidor hispalense ha explicado la apuesta por la "Smart Tourism Office", una oficina implantada en 2021 que ha desarrollado un sistema de inteligencia turística que aporta información sobre lo que ocurre en Sevilla a nivel turístico. "Una herramienta para detectar percepción del visitante, gasto por origen, plazas de vuelos programados", entre otros aspectos, ha explicado Sanz, destacando que es una información "importante" no sólo para los gestores del destino, sino también para el entramado del sector turístico, que "toma cada vez más decisiones basadas en los datos compartidos de forma totalmente gratuita".

">

El primer edil ha explicado en el Parlamento Europeo el lema 'Sharing is Smart' con el que se ganó la Capitalidad Europea. Según Sanz, el proyecto "Compartir es Inteligente" engloba todas las premisas por las que Sevilla puede "redefinir" su modelo turístico "mirando al futuro e ir adaptándolo a los nuevos retos". En este sentido, Sanz ha destacado que "históricamente Sevilla ha sido una ciudad compartida entre los que nos visitan y los residentes y compartir la ciudad está en nuestro ADN, acogemos a visitantes y a empresas de todo el mundo, y esto aporta valor a nuestra ciudad".

Una de las premisas del debate de gestión turística planteada por José Luis Sanz es que "situamos al residente en el centro de nuestra estrategia turística, trabajamos por la convivencia necesaria y positiva entre residentes y visitantes". A este respecto, ha destacado que "participamos en una amplia red de ciudades a nivel internacional e internacional dónde compartimos experiencias, programas y acuerdos que nos hacen ser más inteligentes".

Del mismo modo, el primer edil ha indicado que una de las líneas de la gestión turística tiene como pilares fundamentales "la creación de un turismo accesible e inclusivo, la apuesta por la digitalización, en el acceso pleno a la creatividad y al patrimonio cultural de la ciudad".

Respecto a la accesibilidad, Sanz ha explicado que "nos encontramos en periodo de análisis de sinergias" con asociaciones de diversidad funcional para entender bien sus necesidades. Al mismo tiempo, "estamos en contacto con startups y empresas" que están desarrollando tecnologías con diferentes aplicaciones en accesibilidad de edificios, transporte, señalización de calles, localización de plazas de aparcamiento, entre otras.

En cuanto a la apuesta por la digitalización, el primer edil ha indicado que "Sevilla se ha consolidado como un destino turístico inteligente" gracias a la implementación de soluciones digitales innovadoras para mejorar el turismo y su oferta"; y en cuanto al patrimonio cultural y la creatividad, Sanz ha señalado que "la ciudad ha impulsado el desarrollo y extensión de la actividad cultural por toda la ciudad" con el objetivo de ampliar el espacio turístico actual, incrementar las recomendaciones turísticas y mejorar la calidad de vida y el acceso a cultura de los habitantes.

Otra de las líneas destacadas por Sanz ha sido la atención especial a la "saturación turística de determinados barrios". Para ello, el primer ha explicado que se está implementando el proyecto de 'Gestión de Flujos' que monitoriza la concentración de personas en determinados puntos de la ciudad para "proponer la promoción de otros elementos alternativos del patrimonio" a fin de "favorecer económicamente las zonas menos visitadas". En este sentido, Sanz ha señalado que las acciones que se emprendan en la ciudad para mejorar la calidad del servicio a los visitantes, "deben ayudar a mejorar también la calidad de vida de los residentes".

Además, Sanz ha indicado que han proyectado los compromisos con la sostenibilidad de nuestro modelo, "ofreciendo la ciudad para abanderar proyectos europeos que vayan por la senda que Sevilla ya ha iniciado hacia un modelo smart" y en conocer otras estrategias de otras ciudades porque "la transferencia del conocimiento en la base de nuestro modelo de desarrollo turístico". Si bien ha manifestado que "nos queda mucho por hacer" y ha abogado porque "este camino de debate y sinergias que hoy hemos iniciado en Europa pueda continuarse, ampliarse y enriquecerse".