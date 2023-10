Vilda niega coacciones y reconoce que habló al hermano de Hermoso para que animara a la jugadora a dar su versión y "bajar el suflé"

El exseleccionador de fútbol femenino Jorge Vilda y el director de Marketing de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Rubén Rivera, han negado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que hayan coaccionado a la futbolista Jennifer Hermoso y a su entorno a raíz del beso que el expresidente de la Federación Luis Rubiales dio a la jugadora en la entrega de trofeos del Mundial en Sídney (Australia).

El exseleccionador ha reconocido que habló con Rafael Hermoso -hermano de Jennifer y testigo en el caso- en el avión de vuelta de Australia, tal y como afirmó Hermoso ante la Fiscalía en declaraciones publicadas este lunes por Mediaset. Sin embargo, ha asegurado que no lo hizo por orden de Rubiales, sino "de motu proprio".

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración en la Audiencia Nacional, Vilda ha reivindicado la relación cercana y el aprecio que tenía hacia la futbolista, razón por la cuál se acercó a su hermano y le dijo que sería positivo que Hermoso contase su versión de los hechos "para bajar el suflé", pero no como una coacción. El exseleccionador ha recalcado que se acercó Rafael Hermoso "de buena voluntad" y con ánimo de ayudar a su hermana, a la que vio muy agobiada.

Sus declaraciones, en todo caso, distan de las que la jugadora dio ante la Fiscalía. Hermoso denunció que Vilda le había pedido a su hermano que tratase de convencerla para ayudar a Rubiales con unas declaraciones públicas. "Le dijo que siempre he sido muy buena, que me merecía esto [el título], que me intentaran convencer para que yo ayudara a que se restara importancia ese acto y que me convencieran de que yo tenía que hablar. Había muchas familias y justamente se paró en la mía. Mi hermano me dijo que le estaba dejando caer que si yo le ayudaba, me podía ir bien, que era lo que tenía que hacer. Y que me convenciera de alguna manera para que yo le ayudara", apuntó Hermoso.

Vilda no se considera "de la confianza de Rubiales"

Por otro lado, fuentes jurídicas aseguran que el exseleccionador ha relatado al juez instructor del caso, Francisco de Jorge, que él no conocía "los pormenores del protocolo antiacoso" y, en un clima de euforia tras la victoria, no supo como actuar y no lo puso en marcha. Vilda también ha señalado, según las mismas fuentes, que él no se considera "de la confianza de Rubiales" y que no se merece su cese como seleccionador tras la victoria del mundial.

El director de Marketing Rubén Rivera también ha negado durante su comparecencia haber coaccionado a Hermoso. Según fuentes jurídicas, Rivera se ha negado a responder a las acusaciones populares -la Asociación de Futbolistas Españoles y la Asociación de Víctimas del Terrorismo- y ha defendido su inocencia al mantener que él solo era "un recadero cualificado" de la Federación.

El pasado viernes, según ha adelantado El Español, la defensa de Rivera acudió a la Audiencia Nacional para depositar una serie de mensajes que el director de Marketing había intercambiado a través de Whatsapp con varias jugadoras de fútbol, entre ellas Jennifer Hermoso. Tal y como han confirmado fuentes jurídicas, eran mensajes de agradecimiento y otros en los que las jugadoras le pedían cosas porque él era el encargado de la logística.

Tras la victoria de la final en Sídney, Luis Rubiales anunció a las en el vestuario que había organizado un viaje a Ibiza para que las jugadoras celebraran el resultado, según explicó Jennifer Hermoso ante el Ministerio Público. Rubén Rivera acudió a la isla, según ha reñatado al juez, porque se lo mandó la RFEF. "Según llegó", declaró Hermoso, Rivera le pasó su teléfono a la mundialista para que hablase con Miguel García Caba (entonces a cargo de la sección de Integridad de la Federación y citado como testigo), que le dijo: "Solo tienes que decir la verdad, lo que ha pasado, el beso ha sido una tontería".

Hermoso aseguró a la Fiscalía que en durante aquella conversación telefónica preguntó a Caba si lo que le pedía era obligatorio, a lo que él contestó que sí. "Me dice que sí, que estoy obligada, que va en el protocolo de la RFEF", apuntó la futbolista. Rivera ha admitido que le pasó el teléfono a Hermoso para que hablara con Caba y ha asegurado que él era "una especie de intermediario".

La jugadora hizo caso omiso al director de Integridad y, según reveló ante la Fiscalía, a partir de ese momento entró en juego Albert Luque, citado como investigado el próximo 16 de octubre y director de la selección española masculina. Hermoso aseguró que Rivera fue a hablar con una amiga suya que estaba tumbada "en una hamaca" y le dijo que Luque quería hablar con Hermoso, cosa que ella rechazó.

Luego, tal y como relató Hermoso ante la Justicia, comenzó el "acoso" a su amiga, que habló durante horas con Albert Luque. "Llegó un punto en el que me enfadaba hasta con mi amiga. Me sentí coaccionada en todo momento. Hablaron durante mucho tiempo y le dije que ni me lo contara, no quería escucharlo. Estuvieron hablando que me convencieran para que hablara con él", explicó en unas palabras que motivaron la citación tanto de Rivera como de Luque en calidad de investigados.

Tanto Rivera como Vilda han negado en todo momento que Rubiales les haya ordenado coaccionar a Jennifer Hermoso o a su entorno. Según han relatado fuentes jurídicas, el exseleccionador se ha enfrentado a un interrogatorio especialmente intenso y se había estudiado minuciosamente el sumario.

El próximo en declarar será Luque, que acudirá el próximo lunes a la Audiencia Nacional en calidad de investigado. El 2 de noviembre declararán como testigos Pablo García Cuervo, director de comunicación de la Federación, Enrique Yunta, de prensa, y Luis de la Fuente, seleccionador de la selección masculina.