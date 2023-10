Los ruegos de Rubiales a Hermoso en el avión tras el beso: "Me tienes que ayudar, me están llamando acosador y violador"

Jennifer Hermoso confesó ante la Justicia la maquinaria de presión creada por Luis Rubiales, Vilda y el personal de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para que 'quitara hierro' al beso del ya expresidente en la entrega de premios del Mundial de Australia y Nueva Zelanda horas después del triunfo. En sus declaraciones, desveladas en la noche de este lunes en el programa 'Código 10' de Mediaset, la jugadora desveló los ruegos del ya expresidente y la intervención de Vilda para convencer a su familia en el avión de vuelta a España.

La secuencia narrada por la jugadora se produjo después de los intentos de convencerla justo después del triunfo, en el vestuario y en el autobús que desplazó a las jugadoras al aeropuerto. Y es que, una vez en el avión, Rubiales rogó a la futbolista la elaboración de un vídeo conjunto para acallar el revuelo ya generado en España.

"Nosotras viajábamos en business y ellos, Rubiales y sus colaboradores, en la parte de delante. Me levanté al baño y él estaba de pie, hablando con algunos de ellos. Me dijo: "¿Jenni, puedes venir? La que se está formando con el beso… Me tienes que ayudar y grabar un vídeo conmigo en Doha, porque me están llamando acosador, violador…". "Le respondí que no y ahí me puse hasta nerviosa, me sentí incómoda", comenzó su relato sobre una secuencia que no pararía en todo el viaje.

"No se me olvidará nunca, porque me dijo: 'He hecho muchas cosas por el fútbol femenino, yo soy una buena persona, tú también, y si ayudas a otra buena persona… Tienes que ayudarme, tienes que hacerlo por mis dos hijas que están llorando ahí atrás en el avión. Ahora mando a alguien a que hable con tu hermano'".

A partir de ahí, Jenni desgranó ante la justicia sus sensaciones y el momento en el que Vilda entró en juego. "Yo quería hablarlo con mi agencia, no me estaba sintiendo respetada en ningún sentido. Yo no busqué ese beso. Él me estaba pidiendo que le ayudara a solucionar un acto que él mismo provocó. En ningún momento me pude sentir bien, estaba en shock", aclaró.

Me estaba pidiendo que le ayudara a solucionar un acto que él provocó

"[Misa Rodríguez] Me dijo que Jorge estaba dando vueltas al avión, seguramente, para intentar hablar con mi familia. Dicen que pasó una y otra vez hasta que vio despierto a mi hermano y se puso a hablar con él", contextualizó, y a continuación, Jenni desveló el contenido de la conversación entre el exseleccionador y su hermano.

"Le dijo que siempre he sido muy buena, que me merecía esto [el título], que me intentaran convencer para que yo ayudara a que se restara importancia ese acto y que me convencieran de que yo tenía que hablar. Había muchas familias y justamente se paró en la mía. Mi hermano me dijo que le estaba dejando caer que si yo le ayudaba, me podía ir bien, que era lo que tenía que hacer. Y que me convenciera de alguna manera para que yo le ayudara", algo que nunca sucedió, y que terminó con la destitución de ambos de sus respectivos cargos días después.

Las presiones continuaron en el viaje a Ibiza

Fallido el intento del expresidente Rubiales y el exseleccionador Vilda, se puso en marcha las segunda parte de la maquinaria de presión, justo cuando la jugadora se encontraba de vacaciones en Ibiza con otras nueve jugadoras del equipo nacional.

Me dijeron que estaba obligada a hacerlo por protocolo

"Nada más llegar, Rubén Rivera me pasa su teléfono. Era Miguel García Caba, el de integridad de la RFEF. 'Solo tienes que decir la verdad, lo que ha pasado, el beso ha sido una tontería'. Le respondo que si estoy obligada a hacer eso. Y me dice que sí, que estoy obligada, que va en el protocolo de la RFEF. 'Que eso no tardas nada, que lo vas a hacer en un momento'", relató.

Pero la jugadora tampoco cedió ante las peticiones de Caba, y entonces entró en juego Albert Luque, según su relato. "En una hamaca tumbada, veo que a una amiga que la llama Rubén Rivera. Ella va y le insiste en que Albert quiere hablar conmigo. Le digo 'que no, que me dejen disfrutar de este momento, porque en ningún momento desde que salimos de Sídney hasta que llegué a Ibiza estuve tranquila'".

Luego, tal y como relató Jenni ante la Justicia, comenzó el "acoso" a su amiga, que habló durante horas con Alber Luque. "Llegó un punto en el que me enfadaba hasta con mi amiga. Me sentí coaccionada en todo momento. Hablaron durante mucho tiempo y le dije que ni me lo contara, no quería escucharlo. Estuvieron hablando que me convencieran para que hablara con él", explicó en unas palabras que motivaron la citación tanto de Rivera como de Luque en calidad de investigados.