La 'Polémica' llega a Facilito TV con un programa de debates: "Queremos ser un altavoz para los que no son escuchados"

Desde el 15 de octubre ya podremos ver Polémica, un programa de debate con el que Facilito TV -el canal de televisión para personas con discapacidad intelectual- quiere poner encima de la mesa y remover conciencias sobre algunos de los temas que más preocupan a este colectivo.

"Polémica es un programa de televisión ambicioso y excepcional cuyo propósito es visibilizar la discapacidad intelectual y denunciar problemas de la sociedad en relación con la discapacidad intelectual", cuenta Susana Gallego, fundadora del canal, "queremos ser un altavoz, tanto de las personas con discapacidad intelectual como de sus familiares y los profesionales, queremos dar voz a aquellas voces que son menos escuchadas".

Los grandes temas que han elegido tratar en polémica son cuatro: la educación especial, la ley de desindexación, la inserción laboral y la vida independiente, "son temas de interés real para las personas con discapacidad intelectual. Son cuatro, pero en realidad todos está muy relacionados, porque sin una buena educación adaptada a sus necesidades -y que decidan ellos- la inserción laboral es muy difícil. Y después, si quieren tener una vida independiente, tienen que tener un trabajo… al final, todos los temas están unidos".

Se trata de problemas que, como afirma Susana Gallego, no solo preocupan a las personas con discapacidad, sino a todo el mundo, pero que a ellos su discapacidad y la sociedad se lo pone un poco más difícil, "son primordiales en la vida de cualquiera, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo y el derecho a decidir cómo quieren vivir. Estos temas no tocan sólo a las personas con discapacidad intelectual, pero vamos a incidir y a enseñar cómo viven y qué opinan de estos temas, tanto ellos como las familias y los profesionales relacionados. No es que busquemos la polémica, sino que hemos detectado que hay temas que a ellos les interesan especialmente, que generan cierta polémica, y que quieren solucionar".

Cuatro series en una

Desde el 15 de octubre ya se puede ver el primero de los 15 programas que forman la primera serie, dedicada a la educación especial, y un mes después, llegará la siguiente serie, "empezamos con un tema calentito por el tema de la LOMLOE, que es la educación especial, y para ello, hablamos con chicos que han decidido seguir ese modelo, porque realmente lo necesitan y porque está demostrado que este sistema funciona", explica Susana. El día 15 de cada mes, se estrena la nueva serie, y a partir de esa fecha, un programa diario durante 14 días.

Cada serie está compuesta por programas de 15-20 minutos y se estrenarán de la siguiente manera:

15 de octubre: 'Amenazas a la Educación Especial : Un Debate Urgente'.

15 de noviembre: ' Desindexación : ¿Una Ley que Debilita la Sociedad?

'15 de diciembre: ' Trabajo y Diversidad : Inclusión Laboral y Discapacidad'.

15 de enero: 'Vida Independiente : Un Sueño Hecho Realidad'.

Los programas tienen formato de debate, con una presentadora y varios invitados, pero Susana explica que tampoco son debates al uso, "son debates que hemos creado en un estudio y donde han participado personas con discapacitación intelectual, familias y profesionales del colectivo. En cada programa insertamos reportajes con otras voces que hemos grabado fuera de los debates y en ellos hacemos preguntas inesperadas e ‘impertinentes’ para provocar una reacción y que la persona pueda expresarse de una manera totalmente libre. Preguntamos lo que nadie se espera, somos 'políticamente incorrectos'", explica.

'Polémica' son debates en los que han participado personas con discapacitación intelectual, familias y profesionales del colectivo

El objetivo principal de cada uno de ellos es generar un espacio de discusión abierto, respetuoso constructivo en el que se fomente la reflexión y la sensibilización del público en general, y donde se puedan expresar diferentes puntos de vista sobre la discapacidad intelectual y sus implicaciones en la sociedad. Los invitados con discapacidad intelectual aportan su perspectiva personal y experiencias vividas, brindando una visión única y valiosa y ayudan a promover lo que se persigue con cada programa de Facilito TV: su participación activa en la sociedad y su derecho a una vida plena e inclusiva.

Remover conciencias sobre la discapacidad

Al igual que Facilito TV, Polémica ha surgido con la intención de remover conciencias en torno a la discapacidad intelectual, una circunstancia que, como explica Susana, pocos tienen en cuenta a no ser que la tengan cerca, "aunque suene duro, a nadie le interesa o le importa la discapacidad intelectual. Es bastante impactante decirlo, pero es así, no interesa hasta que no te toca de cerca. Si no tienes un hijo o un familiar cercano, o trabajas con ellos, no estás concienciado con la discapacidad intelectual. Con Polémica queremos concienciar también al resto de la población de que la discapacidad puede llegar a nuestra vida en cualquier momento, ya sea por nacimiento, accidente o con la edad. Queremos informar y concienciar, sobre todo, porque muchos piensan que no tienen voz y que se les escucha".

Susana, que ya tiene mucho bagaje en el mundo de la discapacidad intelectual, nos confesó que le siguen sorprendiendo, "preparando el programa, me han sorprendido muchas cosas, pero sobre todo la sinceridad con la que hablan, y tenemos claro que es gracias al ambiente que hemos creado un ambiente idóneo para que se puedan expresar libremente".

Debates como los de 'Polémica' deberían poder verse en cualquier canal de televisión en abierto a nivel nacional

Gallego confía, además, en concienciar más allá de su canal y cree necesario que se hable de estos temas más allá de Facilito TV, "creemos que estos programas pueden interesar a cualquier persona de la sociedad que tenga un mínimo interés en conocer otras realidades".

Su deseo, ya no sólo que Polémica tenga una larga vida, sino que "pudiera verse en cualquier canal de televisión en abierto a nivel nacional para que el resto de la sociedad se dé cuenta de que hay un problema de verdad, hay necesidades que cubrir".

Y por eso nace Polémica, "para que cualquiera pueda encender un televisor y ver lo que pasa con estos temas y qué opinan las personas con discapacidad intelectual, igual que hay debates de otros asuntos en la televisión pública".

Polémica se puede ver a través diferentes vías: la página de Facilito TV, la web de Polémica y su canal de Youtube.