La mitad de los autónomos afirma pasar dificultades por las subidas de tipos de interés y dos tercios han subido precios

La inflación y la medicina amarga en forma de subidas de tipos de interés con la que el Banco Central Europeo (BCE) trata de combatirla están golpeando con fuerza a los trabajadores autónomos españoles. Según el último barómetro trimestral que elabora la patronal ATA, la mitad de los trabajadores por cuenta propia están sufriendo dificultades por la acción del BCE, ya sea porque se han encarecido las cuotas de los créditos que pagan o porque no han conseguido obtener financiación o renovar la que ya tienen por la dureza de las condiciones que se ofrecen.

De esta forma, un 29% de los encuestados por ATA manifiesta que la cuota o mensualidad del préstamo que pagan ha aumentado por culpa de las medidas monetarias para luchar contra la inflación. De igual manera, un 10,7% señala que no ha podido ampliar un crédito ya en vigor al no ser capaz de asumir las nuevas condiciones crediticias y otro 10% señala que ha necesitado un crédito, pero no lo ha conseguido por la dureza de las condiciones. En el otro lado del espectro, un 44,1% de los autónomos preguntados por ATA manifiesta no tener créditos pendientes o no haber notado cambios. En esa misma línea, solo el 29,4% de los autónomos afirma haber recibido un crédito en el último año.

El fuerte aumento en los costes que ha traído consigo la inflación ha obligado a la mayoría de los negocios a subir los precios de los productos que venden para poder seguir siendo viables. Así, dos de cada tres autónomos ha subido precios en lo que llevamos de año, en un contexto en el que el 85% de ellos ha visto aumentar sus gastos. Asimismo, la mitad de los encuestados afirma que volverá a hacerlo en el cuarto trimestre del año.

El aumento en los costes que sufren los autónomos ha lastrado el crecimiento de sus ventas. Apenas un tercio de los encuestados ha notado que su actividad haya mejorado en 2023 y solo uno de cada cuatro autónomos ha registrado un aumento en su facturación este año. En esta tesitura, son cada vez más los autónomos que se ven obligados a trabajar a pérdidas. "La disminución de la facturación para muchos autónomos y el aumento de los gastos ha hecho que los gastos crezcan por encima de los ingresos y que cada día abran su negocio, siendo conscientes de que les va a costar dinero", reflexionan desde ATA".

Incertidumbre política

Desde la patronal de los autónomos el mensaje que llega es pesimista. Señalan que la situación política de España, con un Gobierno en funciones y una investidura incierta en el horizonte, genera inestabilidad en la economía española. En este sentido, el 81% de los autónomos tiene una percepción negativa o muy negativa de la situación de la economía española en general y la mitad afirma que el clima político les está pasando factura. Tampoco ven con optimismo las perspectivas de afiliación de autónomos a la Seguridad Social para el cuarto trimestre, en plena desaceleración del empleo en todo el país.

La mayoría de los autónomos no tiene trabajadores a su cargo —solo el 44,5% contrata—, y los que sí cuentan con ellos prevén mantener plantilla en buena parte de los casos. No obstante, un 22,4% señala que si la situación actual se mantiene tendrá que disminuir el número de trabajadores en plantilla.

Respecto a los problemas que denuncian los trabajadores por cuenta propia, la inflación (87,4%), los impuestos (84,8%), las cotizaciones (80%) y el precio de los carburantes (75,6%) son los elementos que más afectan a su actividad. En menor medida, también se ha notado la subida de los tipos de interés, que afecta al 51% de los encuestados, y de los alquileres, que perjudica al 28,3%. Además, el 40% de los autónomos declara sufrir morosidad, 6,6 puntos más que en el barómetro de junio.