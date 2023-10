Quedarnos sin Mundial 2030

Pinta mal la cosa. Valencia puede quedarse sin la Copa Mundial de la FIFA 2030 porque el Nou Mestalla está como está y el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Valencia CF parece lejano. Podría verse de otra manera, tampoco seamos pesimistas, igual el incentivo de la Copa del Mundo desatasca las negociaciones entre el Ayuntamiento y Peter Lim y el proyecto del nuevo estadio se cierra en breve.

Sea como sea hay que ser ágiles porque las ciudades aspirantes deben presentar sus propuestas antes de finales de año y los estadios deberán estar terminados para 2026-28. Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao parecen fijas. Las dos primeras ciudades, además, cuentan con dos estadios potentes. Queda poco margen para ser sede teniendo en cuenta, por otra parte, las presiones de Marruecos y Portugal. Hay mucho dinero en juego.

No puedo imaginarme una Copa del Mundo en España sin que Valencia sea sede. Para los boomers, nuestra infancia y juventud está unida al Mundial 82 y a Naranjito, una mascota más que valenciana. La selección jugó en el entonces Luis Casanova y se alojó en el parador del Saler. Pensar que la tercera ciudad de España puede quedar fuera es motivo suficiente para que se ponga fin a este serial eterno del estadio inacabado.

Me preocupa que en las negociaciones entren otros factores viendo cómo las gasta el Gobierno de la nación con los que no juegan en su liga. El previsible pacto con los independentistas será a cambio de privilegios que pagaremos terceros, eso seguro. Esperemos no ser, además, moneda de cambio con nuestros vecinos del Sur. No está de más que en este 9 de Octubre lo tengamos presente.

Ojalá dentro de siete años los españoles estemos tan unidos y orgullosos como aquella España del 82 que acababa de estrenar su democracia; ojalá los valencianos puedan recibir como entonces a los aficionados de las selecciones que jueguen en el Nou Mestalla.