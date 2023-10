Árboles, pájaros y Pepe Viyuela marcharán de Sol a Cibeles para protestar contra las talas

Árboles, pájaros y otros habitantes de los parques marcharán este domingo para protestar contra las talas. No es literal. Serán vecinos disfrazados los que recorrerán las calles de la capital, desde la Puerta del Sol hasta Cibeles. Piden, tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad, que "cuiden y preserven" el patrimonio verde de la ciudad.

La manifestación comenzará a las 12.00 horas desde la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad. Antes de comenzar el recorrido, los asistentes escenificarán "una performance de árboles". Con ello, pretenden "visibilizar la idoneidad de su existencia en lugar de las plazas duras". Además, durante toda la marcha habrá músicos que pongan la banda sonora a la protesta.

Una vez lleguen a Cibeles, en torno a las 14.00 horas, el actor Pepe Viyuela leerá un comunicado.

Esta protesta llega después de las múltiples que han llevado los vecinos de Arganzuela contra la tala de árboles que hay prevista como consecuencia del proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro y de que elevasen la polémica hasta el Parlamento Europeo. Y es que no están dispuestos a permitir que la Comunidad acabe con la vida de 700 ejemplares y trasplante otros 200.

Será una manifestación a la que acudan tanto asociaciones vecinales de diferentes barrios de la capital y plataformas que se han formado como consecuencia de diferentes proyectos urbanísticos. También asistirán representantes de Más Madrid, como el portavoz adjunto municipal, Eduardo Rubiño, o la portavoz regional, Mónica García. Además, estará presente la portavoz socialista municipal, Reyes Maroto, acompaña de otros ediles de su formación.

Con esta manifestación quieren protestar para pedir que cambien el proyecto de ampliación de la L11 y que, así, no afecte a los árboles del parque de Comillas o el de Arganzuela. Según el proyecto, los Jardines de Palestina, los de Jimena Quirós y los de Conde Casal también sufrirán las mismas consecuencias. No obstante, los vecinos explican que no es solo por esta obra, sino por "la despreocupación" que consideran que el Ayuntamiento está mostrando por el arbolado y las zonas verdes.