Sánchez habla por primera vez de "amnistía": "Es una forma de superar las consecuencias judiciales de la crisis de 2017"

Llevaba un mes sin pronunciar la palabra que está en el centro del debate político en España. Pero, por fin, el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha dicho por fin "amnistía". Y lo ha hecho para rechazar la propuesta que prepara Sumar para esta medida de gracia a los protagonistas del procés, una de las condiciones que ponen Junts y ERC para apoyar la investidura del líder socialista, aún sin fecha.

"Conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos las de otros partidos en relación con la amnistía, que no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España, con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia, en el año 2017. Pero no es la propuesta del PSOE, no es la posición del PSOE", ha afirmado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo celebrado en Granada, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación.