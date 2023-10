David y Victoria están inundando Netflix... Netflix y los titulares de los medios, pues Beckham, el documental que estrenaron este miércoles en la plataforma, está lleno de declaraciones, anécdotas y confesiones que no están dejando a nadie indiferente.

A lo largo de cuatro episodios, el británico narra su historia, desde su infancia en humilde hasta su salto al estrellato como futbolista, carrera que le ha llevado a jugar en el Manchester United, el Real Madrid o el PSG y ser actualmente presidente del Inter de Miami.

Pero, al margen de la parte profesional, su vida personal también cobra una parte importante. Y, por supuesto, en ella están Victoria Beckham y sus cuatro hijos: Brooklyn Joseph (24 años), Romeo James (21), Cruz David Beckham (18) y Harper Seven (12).

Desde la casa de campo que la pareja tienen en Cotswolds, a dos horas de Londres, ambos se abren en cuerpo y alma y abordan asuntos más que conocidos sobre ellos, aclaran temas que siempre les han sobrevolado y también cuentan experiencias que nunca vieron la luz.

Amenazas de muerte

Tras mucho entrenamiento con su exigente padre, el también modelo terminó convirtiéndose en toda una estrella del fútbol y jugando en el Manchester United, el equipo que adoraba su padre, lo cual le llevó a vivir grandes momentos, pero también malos. Y es que el Mundial de Francia 1998, en el que jugó como parte de la selección de Inglaterra, no le trae buenos recuerdos.

Durante el encuentro contra Argentina, le expulsaron con una tarjeta roja por golpear a Diego Simeone, que jugaba en el equipo contrario. Y, aunque Inglaterra perdió en la tanda de penaltis, el entrenador, Glenn Hoddle, consideró que había sido la que les costó la eliminación del campeonato.

"Me odiaba todo el país", recuerda David, que asegura que recibió amenazas de muerte y hasta cartas con balas dentro. "Por la calle la gente le escupía, le insultaba. Nos turnábamos para acompañarlo al baño en los restaurantes", comenta uno de sus amigos.

"Recibimos amenazas de secuestro desde que nació Brooklyn"

"La parte más dura de lo que pasó fue que también lo vivieron mis padres. Eso no me lo perdono", confiesa el exfutbolista. Además, en marzo de 1999 nació su primer hijo, Brooklyn, lo cual fue un gran momento de felicidad, pero llegó en esa etapa de inseguridad que le hacía dudar de que pudiera protegerlo. "Recibimos amenazas de secuestro desde que nació Brooklyn... y ni siquiera puedo explicar lo que se siente porque no podíamos escondernos", narra Victoria.

"David tuvo que jugar sabiendo que pasaba todo esto. Yo estaba sola en un apartamento con el bebé. Así que no me quedaba más remedio que ir a los partidos con Brooklyn. El abuso al que fuimos sometidos es difícil de explicar", rememora.

Las citas a escondidas con Victoria

Otro de los momentos que recuerda la pareja, esta vez con cariño, es sus inicios. Y es que, según narra el exdeportista, tuvo un flechazo cuando vio a Victoria en un videoclip de las Spice Girls. "Me casaré con ella", le dijo a su amigo Gary Neville, también futbolista del Manchester United.

Lo curioso es que, semanas después, ya se conocían y estaban juntos, pero lo mantuvieron en secreto durante tiempo y estuvieron tres meses viéndose a escondidas en parkings. "Conducía cuatro horas para estar 20 minutos con ella. Era un adicto a Victoria", explica su amigo.

La infidelidad

Pero no todo fue bonito en su relación, y su propia mujer lo confiesa en el documental. De hecho, asegura que su etapa en España, cuando estuvo en el Real Madrid de 2003 a 2007, fue la peor para su matrimonio.

En aquella época fue muy sonada la infidelidad de David con Rebecca Loos, una guía y ayudante que tenía la pareja a la cual Victoria evita nombrar en Netflix.

"Fue la época más difícil para nosotros. Parecía que todos iban contra nosotros, pero además estábamos enfrentados. Lo digo en serio. Hasta Madrid, éramos nosotros contra todos, pero estábamos unidos, nos teníamos el uno al otro. Pero en España no nos teníamos el uno al otro y eso era muy triste", relata la excantante. "No te haces una idea de lo duro que fue y de cómo me afectó (...) Sentimos no que nos perdíamos, sino que nos ahogábamos".

"España huele a ajo"

Pero si hay otro tema recurrente y conocido de su tiempo en Madrid es la opinión que supuestamente tenía Victoria sobre nuestro país, pues se le atribuye la frase de "España huele a ajo", algo que ella niega.

"En una entrevista que concedí a una revista decían que no me gustaba España porque olía a ajo, y yo nunca dije eso. La prensa decía todo el tiempo que odiaba España u odiaba Madrid, pero no era por España. Teníamos que pensar en la familia. Todo lo sacaron de contexto o directamente se lo inventaron", sentencia.

"Era una pesadilla. Nos seguían a todas partes, era un circo. Las cosas que le gritaban a Brooklyn sobre su madre y su padre...", recuerda David. "Fue la etapa más infeliz de mi vida", reconoce Victoria, con cierto resentimiento.

La 'humildad' de Victoria

Al margen de la las anécdotas y confesiones, lo cierto es que también llama la atención del documental cómo se relacionan David y Victoria Beckham frente a la cámara, pues no tienen tapujos en cortarse o corregirse.

Así se ve cuando la que fuera la 'spice pija' habla sobre su infancia. "Nosotros éramos muy, pero que muy de clase obrera", asegura, momento en el que el exfutbolista interviene, apareciendo por la puerta: "Sé sincera".

Victoria continúa sosteniendo que está "siendo sincera", pero el excentrocampista sigue insistiéndole. "¿Con qué coche te llevaba tu padre al colegio?", le pregunta.

"Bueno, mi padre...", comienza a decir Victoria, siendo de nuevo interrumpida por David, que insta a su mujer a que no se ande por las ramas y dé claramente "una respuesta". A David no le hace gracia que su esposa quiera hacerse pasar por una persona de clase obrera y continúa con el interrogatorio. Finalmente, tras muchos rodeos, recibe una respuesta de ella: "Está bien. En los años 80, mi padre tenía un Rolls Royce".