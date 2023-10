Victoria Beckham habla por primera vez de la infidelidad de su marido: "Hasta Madrid, éramos nosotros contra todos"

Los Beckham ya han desembarcado en el mundo Netflix y su historia da para mucho. En 'Beckham', la nueva serie de la plataforma sobre el famoso futbolista, que ha visto la luz este mismo miércoles, la ex Spice Girl no duda en sincerarse sobre alguna de las etapas más duras de su vida como, por ejemplo, su estancia en España cuando su marido fichó por el Real Madrid.

La diseñadora de moda y empresaria habla por primera vez de la infidelidad del futbolista con su ayudante en la capital de España, Rebecca Loos (siempre sin mencionar su nombre): "Fue la época más difícil para nosotros. Parecía que todos iban contra nosotros, pero además estábamos enfrentados. Lo digo en serio. Hasta Madrid, éramos nosotros contra todos, pero estábamos unidos, nos teníamos el uno al otro. Pero en España no nos teníamos el uno al otro y eso era muy triste", dice Victoria sin tapujos. "No te haces una idea de lo duro que fue y de cómo me afectó", añade. "Sentimos no que nos perdíamos, sino que nos ahogábamos", agrega el futbolista, que también habla del tema.

La excantante tampoco se corta a la hora de hablar de las supuestas críticas que había lanzado contra España. "No fue España, nunca fue por España", afirma. "En una entrevista que concedí a una revista decían que no me gustaba España porque olía a ajo, yo nunca dije eso. La prensa decía todo el tiempo que odiaba España u odiaba Madrid, pero no era por España. Teníamos que pensar en la familia. Todo lo sacaron de contexto o directamente se lo inventaron", remata.

En ese sentido, recuerda vivir momentos de "auténtico infierno". "Era una pesadilla. Nos seguían a todas partes, era un circo. Las cosas que le gritaban a Brooklyn sobre su madre y su padre...", dice David. En este momento de la serie, Victoria no duda en reconocer que sintió resentimiento por su marido. "Si te soy sincera, sí lo estaba. Fue la etapa más infeliz de mi vida", reconoce.

La producción, que trata tanto la vida futbolística del astro como los escándalos y noticias de los que ha sido protagonista en su vida, también recoge el momento en el que se conocieron, cuando empezaron a quedar o sus primeros años en Londres y cómo su fama fue creciendo exponencialmente. También la época actual. Allí todo era mucho más fácil y Victoria pudo "cumplir sus sueños".