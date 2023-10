El momento viral sobre 'ser de clase obrera' de Victoria Beckham (y que molesta a David Beckham)

Se acaba de estrenar en Netflix y no deja de dar que hablar. Se trata de Beckham, la nueva serie que sigue a la familia que han formado David Beckham y Victoria Beckham. Pero incluso más allá de las revelaciones o de su experiencia viviendo en España, ha habido un momento que se ha vuelto viral en redes y que atañe a la empresaria hablando de su infancia y al exfutbolista parándole los pies.

En un momento dado, la exmiembro de las Spice Girls, y a la que para más inri se le conocía como 'Spice pija', está hablando a cámara sobre su infancia y su familia. Y es entonces cuando suelta la frase "Nosotros éramos muy pero que muy de clase obrera". Atento a lo que está diciendo su esposa, David la reprende: "Sé sincera".

En ese momento, ambos se enzarzan en una discusión en el que Victoria asegura que está "siendo sincera", pero el excentrocampista de Manchester United o Real Madrid continúa repitiendo que tiene que ser sincera de verdad. "¿Con qué coche te llevaba tu padre al colegio?", pregunta de repente el también modelo de 48 años.

"Bueno, mi padre...", comienza a decir Victoria, siendo de nuevo interrumpida por David, que insta a su mujer a que no se ande por las ramas y dé claramente "una respuesta". "¿Qué coche era?", repite David, ante lo que Victoria argumenta que "no es fácil de contestar", si bien poco tiempo después se demostrará que sí lo era.

Al exfutbolista no le hace gracia que su esposa quiera hacerse pasar por una persona de clase obrera y continúa con el interrogatorio. "¿Cuál era la marca del coche con el que tu padre te llevaba al colegio?", continúa indagando David, que sigue sin obtener una respuesta sincera de su esposa: "Es que depende".

"No, no, no, no, no", se muestra imperturbable David Beckham, ante lo que su mujer finalmente accede y da la respuesta que estaba buscando y que desmonta toda esa idea que Victoria había querido dar a entender al comienzo de la entrevista. "Está bien. En los años 80, mi padre tenía un Rolls Royce", afirma Victoria, quedando satisfecho su marido.

David Beckham is the last remaining investigative journalist pic.twitter.com/XQgwOqdoav — Chris Bakke (@ChrisJBakke) October 5, 2023

El momento se ha vuelto completamente viral en redes, tanto por la seguridad con la que Victoria afirma que era "de clase obrera" cuando es bastante obvio que no era así —quizá desconoce qué significa de verdad ser de clase obrera— como por la intransigencia de David a que su esposa mienta en el documental dando una versión falsa de la realidad, lo que ha hecho que las redes le tilden de buen periodista de investigación.