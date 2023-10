Rebeca Loos, la mujer con la que David Beckham tuvo una aventura mientras estaba casado con Victoria Beckham

Los Beckham no se iban a quedar atrás y también ellos se han subido a la ola de hacer su propio documental en Netflix. La serie, que lleva su apellido, habla de la vida del futbolista y de la ex Spice Girl, que ha dado algunas de las declaraciones sobre una de las épocas más difíciles de su vida: la infidelidad de su marido con Rebecca Loos.

"Fue la época más difícil para nosotros. Parecía que todos iban contra nosotros, pero además estábamos enfrentados. Lo digo en serio. Hasta Madrid, éramos nosotros contra todos, pero estábamos unidos, nos teníamos el uno al otro. Pero en España no nos teníamos el uno al otro y eso era muy triste", dice Victoria sin tapujos. "No te haces una idea de lo duro que fue y de cómo me afectó", añade.

¿Cómo llega Loos a la vida de los Beckham?

En Beckham, el matrimonio habla abiertamente de la infidelidad de él, pero nunca nombran a la mujer en cuestión ni la sacan en imágenes, por eso hoy, muchos esperan una reacción de Rebecca, que lleva años sin dejarse ver.

Nacida en Madrid en 1977, Rebecca es hija de un diplomático neerlandés y de madre británica, y fue gracias a sus idiomas como, a su regreso a Madrid en 2002, tras haber estudiado en el extranjero, se convirtió en la asistenta personal de David Beckham- que acababa de fichar por el Real Madrid-, y niñera de sus hijos.

Al matrimonio le vino bien una guía en el nuevo país, porque no hablaban a penas español ni conocían la cultura. Ella sabía protocolo e idiomas, por lo que se convirtió en la ayudante perfecta. Tanto que de lo laboral a lo personal, la línea se desdibujó y David y Rebecca comenzaron a manetener una relación paralela a su matrimonio.

Destapar el 'affair' por dinero

Según la propia Loos, un día recibió una amenaza de News of the World en la que le avisaban de que contarían su secreto, por lo que decidió ser ella quien lo hiciera, a cambio de dinero (mucho, unos 400.000 euros). Y poco después, volvió a declarar en Sky, la cadena televisiva, por otros 150.000 euros.

En estas entrevistas confesaba: "David se sentía solo. Escuchaba sus conversaciones telefónicas y decía que extrañaba a su familia. Y empezamos a pasar mucho tiempo juntos. Simplemente, nos unimos. Pensábamos de la misma manera, hacíamos los mismos chistes y desarrollamos algún tipo de conexión".

¿Qué es de Rebecca ahora?

Tras sus declaraciones en la prensa, la relación con David se volvió muy tensa, e incluso la amenazó con ponerle una demanda por haber "manchado su honra con mentiras".

Luego lo intentó todo en televisión, e incluso participó en supervivientes, 2007, donde quedó tercera. Ese fue el final de su vida delante de los focos. Ahora vive en Noruega, está casada con Christjar Skaiaa y es madre de dos hijos. Además, es profesora de meditación en las montañas: "Si alguien me hubiese dicho, hace diez años, que un día estaría viviendo en una vieja granja, en una pequeña ciudad de las montañas noruegas, casada y madre de dos hijos, me hubiera echado a reír. Pero aquí estoy. Muy lejos y más feliz de lo que nunca he sido. Eso es lo maravilloso de la vida", redactó en su web personal.