'Amar con cada cromosoma', el programa de citas para personas con síndrome de Down: "Todos buscamos amor y aceptación"

Diez personas jóvenes, o no tan jóvenes, buscando el amor… un argumento poco original para una serie o una película si no fuera porque todos los protagonistas comparten la misma particularidad: tienen síndrome de Down, una condición que, como se demuestra a largo de los cinco capítulos de ‘Amar con cada cromosoma’ (Down for love), no les impide anhelar y vivir este sentimiento universal como cualquier otra persona.

Ambientada en Nueva Zelanda, esta serie, que ya se puede ver en Netflix, es un dating show en toda regla, pero su objetivo va más allá, "es una forma de suscitar conversaciones entre el público sobre la inclusión, las relaciones naturales y la búsqueda universal del amor", explica a Capaces Robyn Scott Vincent, la fundadora de la productora de la serie Attitude Pictures, responsable de más de 700 programas y series relacionadas con la discapacidad.

Carlos y Elenor protagonizan una de las historias más bonitas 'Amar con cada cromosoma'. Cedida / Netflix

En la serie, que tiene la misma estructura que Amor en el espectro, en la que buscaban el amor personas dentro del espectro autista, cuenta la historia de 10 personas con síndrome de Down que anhelan encontrar el amor, pero no saben cómo hacerlo.

Para ayudarles, el equipo del programa, junto con expertos, orientadores, psicólogos…, organizan citas entre personas, a priori, afines, "el objetivo era asegurar que los participantes tuvieran una buena experiencia, por lo que encontrar a personas con intereses similares era fundamental, y es algo que resultara sencillo en un país pequeño como Nueva Zelanda", asegura Robyn Scott Vincent.

Amor, desamor e historias de superación

La primera temporada de Amar con cada cromosoma se centra en las historias de 10 personas reales, entre ellas Libby, Leisel, Carlos, Josh, Damian o John. Juntos, o por separado, se embarcarán en una serie de citas -para muchos de ellos las primeras- en busca de su pareja ideal o, simplemente, de compañía.

Por el camino, nos encontraremos, amores a primera vista, romances que van y vienen, desamor e incluso confusiones en cuanto a la orientación sexual de alguno de los personajes.

También conoceremos las vidas de los personajes más allá de su búsqueda del amor, su familia, sus inquietudes, sus profesiones, su pasado... y, sobre todo, las barreras extras a as que se han tenido que enfrentar debido a su condición.

Por ejemplo, conoceremos la dura infancia de Libby, que ha trabajado como actriz y modelo; la historia Carlos, un inmigrante que es un genio de la fotografía; el gran talento de John para el arte o a qué capricho dedica Leisel el dinero que ahorra.

Josh es un chico abierto y extrovertido al que le encanta salir y relacionarse... pero lo de encontrar novia le está costando un poco. Cedida / Netflix

Las historias de estos personajes principales se entremezclarán con otras, las de sus citas, con las que repetirán -o no- para una segunda cita. Por el camino, recibirán consejos de familiares, amigos, expertos y otras parejas, pero siempre serán ellos mismos lo que tomen la decisión final y tomen las riendas de su propia vida.

Así, capítulo tras capítulo, y con alguna peculiaridad y grandes dosis de ternura, humor y honestidad, gracias a esta serie podemos observar que las personas con síndrome de Down no se diferencian de las demás en su búsqueda de compañía, del amor, de la lucha por alcanzar sus sueños y, en definitiva, de la felicidad.

Algunas de las historias han quedado inconclusas en esta primera temporada, pero la productora no ha confirmado todavía si habrá o no una segunda.

Una productora especializada en diversidad

Para Attitude Pictures, la productora de la serie, no es ni mucho menos la primera vez que se embarcan en un proyecto como este. De hecho, en su haber tienen ya nada menos que 700 series y programas relacionados con la discapacidad y la diversidad y más de 15 años de experiencia, "Down for Love es una serie única que celebra el amor y la valentía de todos aquellos lo suficientemente audaces como para buscarlo. No hay productora mejor equipada para contar estas historias", explicaba Poppy McAlister, directora de TVF International, cadena en la que se emitió la serie por primera vez, "estamos encantados de llevar 'Amar con cada cromosoma' (Down for Love) al escenario global con Netflix y esperamos que el mundo se enamore con esta serie y sus estrellas, ¡tal como lo hemos hecho nosotros!".

Libby es una chica muy especial a la que le encanta el baile y el arte. Cedida / Netflix

La relación de Attitude Pictures con la discapacidad no es casual, pues como explica Robyn Scott Vincent, su fundadora, la sensibilidad por el tema de la diversidad le viene de familia, "tuve un tío con discapacidad intelectual, un hijo con una enfermedad rara y una tía que nació con síndrome de Down", cuenta, "también asistí a escuelas que tuvieron las primeras clases integradas de Nueva Zelanda para niños con discapacidad. Sin embargo, mi hijo fue rechazado en nuestra escuela local debido a su condición".

Haber vivido de cerca la discapacidad y el rechazo de su hijo en el colegio ha llevado a Robyn a querer luchar por un mundo más sensible con la diversidad y la inclusión, algo que quieren conseguir a través de proyectos como ‘Amar con cada cromosoma’, "se trata de promover la inclusión social, que sólo se producirá cuando la gente abra su mente al hecho de que todos buscamos amor y aceptación y todos tenemos el mismo derecho a encontrar la misma satisfacción en la vida. Los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante a la hora de mostrar esto", concluye.