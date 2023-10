"Me denegaron el permiso de 8 semanas para cuidar a mi hija, con mi mujer accidentada, alegando que no está reglamentado"

La mujer de Alberto se rompió la clavícula en una caída fortuita. Ella está pendiente de una operación quirúrgica, imposibilitada para su cuidado propio y para el que comparte con Alberto con la hija de año y medio que tienen en común. Ante este panorama, este funcionario público que prefiere no exponer dónde trabaja, llamó al sindicato CC OO para pedir consejo sobre cómo afrontar esta situación urgente de conciliación.

"Tengo que hacerme cargo de mi hija y de mi mujer mientras siga escayolada y, aunque no me lo paguen, necesito un permiso de unos dos meses aproximadamente, según mis cálculos", explicó Alberto.

Al otro lado del teléfono, la delegada de CC OO Concepción Sánchez le informó del nuevo permiso de conciliación de hasta 8 semanas, continuas o discontinuas, sin remuneración para atender a los menores hasta los 8 años, aprobado en junio mediante un decreto que incluía otro nuevo permiso de 5 días por accidente o enfermedad grave. La delegada sindical le aconsejó pedirse los cinco días retribuidos y, mientras tanto, tramitar el permiso sin retribuir de las ocho semanas.

Alberto no ha podido cogerse el permiso de las ocho semanas, pese a que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 28 de junio, fue publicado en el BOE el 29 de junio, y entró en vigor al día siguiente. Pero es que su caso no es único. Sindicatos y asociaciones como Ppiina o Yo No Renuncio aseguran que hay numerosos trabajadores a los que les deniegan el nuevo permiso de cuidado de menores de 8 años o se lo cambian por una excedencia o una reducción de jornada.

"El permiso es muy nuevo y no está reglamentado". Ese es el argumento que están empleando empresas privadas y algunas administraciones públicas para poner pegas a la concesión de un derecho que el Gobierno aprobó para cumplir con una trasposición de una directiva europea. Fuentes del ministerio que lo impulsó, el de Derechos Sociales, explican que el permiso está en vigor para todos los progenitores independientemente de su jornada laboral, a falta exclusivamente de que sea remunerado, según pide la UE, un aspecto que ha quedado entre las tareas pendientes para el próximo Gobierno.

A Alberto primero le denegaron el permiso retribuido de 5 días por el accidente grave de su mujer. La delegada sindical llamó por teléfono al jefe de recursos humanos para que lo reclamara. Una llamada del superior al centro de trabajo bastó para concedérselo. "BOE en mano, Alberto fue entonces a pedir que le fueran arreglando el permiso de las 8 semanas sin retribución para cuidar de su mujer y de su hija, hasta que se organizaran en casa", explica la sindicalista.

La respuesta, sin embargo, no fue la que esperaban. Le dijeron que este permiso "todavía no está reglamentado" y por tanto "no está activado y no se usa", que las Comunidades tienen que "convocar a la mesa de la función pública para reglamentarlo". Un aspecto que han negado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales a este periódico. "Este nuevo derecho ya se incluyó en toda su reglamentación en la reforma de Estatuto de los Trabajadores llevada a cabo en junio pasado", confirman.

Tampoco Miriam C, trabajadora en unos grandes almacenes de Madrid, ha podido beneficiarse este verano del permiso de 8 semanas, a pesar de que estar en vigor cuando ella lo necesitaba, en el mes de julio.

La empresa le ofreció una excedencia como única solución para sus dificultades de conciliación, el cuidado de sus hijos, de 3 y 5 años. "A diferencia del permiso, la excedencia conlleva que te dan de baja, no cotizan por ti y, en mi caso, además, me trastocó el calendario de vacaciones. Así, en lugar de mes y medio que esperaba no trabajar y no cobrar, estuve dos meses y medio sin sueldo".

El permiso de las ocho semanas, según lo publicado en el BOE, establece que se puede disfrutar de manera consecutivas o discontinua, cuando se necesite y hasta que el niño o niña cumplan los ocho años. Y se especifica que, en caso de negativa de la empresa, esta deberá justificar la oposición y, en su caso, aportar una eventual solución alternativa.

La asociación Yo No Renuncio, ha sido la que ha puesto en la picota las denegaciones a un permiso el que, por reciente, la empresa privada y la función pública alegan tener poca información o dificultades en el trámite. En su teléfono de asesoría jurídica, Yo No Renuncio ha recibido numerosas peticiones de información en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. "Es cierto que las empresas aún no saben cómo tramitarlo ni cómo gestionarlo", reconocen desde la asociación.

La delegada de igualdad de CC OO en La Rioja, Carmen Garrido, lleva semanas asesorado a empresas privadas sobre cómo aplicar el nuevo permiso de las ochos semanas. A su juicio solo habría dudas en la aplicación para trabajadores en jornada parcial, debido a la redacción del derecho, que es la siguiente: "Este permiso podrá disfrutarse a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial conforme a lo establecido reglamentariamente". Sin embargo, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales aseguran que el derecho, "en toda su reglamentación" ya se incluyó en la reforma del Estatuto de Trabajadores en junio.

Desde CC OO confirman que, sobre todo coincidiendo con el arranque de los colegios, madres y padres se interesaron por este permiso para favorecer la adaptación sin extraescolares. Sin embargo, explican que pese a las negativas pocos han sido los trabajadores que han querido pelear el nuevo derecho.

Alberto, el trabajador público que tiene a su cargo una bebé y una mujer accidentada, se ha visto abocado a una reducción de jornada para hacerse cargo de sus obligaciones. Y además su centro le acaba de comunicar que el inspector considera que la lesión incapacitante de su mujer no es grave, por lo que le quitarán sueldo por el permiso de 5 días que ya le había sido concedido. Alberto está dispuesto a pelear contra esta reducción salarial, pero lamenta tantas dificultades cuando él solo quiso pedir un permiso en vigor sin remuneración y por el tiempo necesario "para que todos perdamos lo menos posible".