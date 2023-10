Andrea Redondo, experta financiera: "Comenzar a invertir sin saber lo que se está haciendo es la fórmula segura del fracaso"

Andrea Redondo, experta financiera y fundadora de El Club de Inversión, alcanzó su libertad financiera antes de cumplir los 30 años, que fue cuando dejó su trabajo. "Me di cuenta de que mi objetivo no era trabajar por los sueños de los demás, sino que era trabajar por los míos propios" explica en una entrevista a 20minutos.

Cuenta con estudios de Derecho, Economía y Finanzas, pero se adentró en este mundo desde niña, ya que sus padres siempre le dieron mucha importancia a su educación financiera: "Recuerdo con seis años ir al banco a llevar la paga que me daban mis padres para coger ese hábito de ahorro desde pequeña".

En el instituto aprendió el concepto de la inflación y entendió que los ahorros que había ido guardando estaban perdiendo poder adquisitivo por el paso del tiempo. Así, descubrió que había formas de contener la inflación y hacer que sus ahorros generaran dinero por ella, por lo que a los 18 años comenzó a invertir, primero en Bolsa y luego en inmobiliaria para después pasarse a otras inversiones, como criptomonedas, materias primas, como el oro o la plata, y startups, entre otras.

¿Cómo surgió El Club de Inversión?El Club de Inversión surgió porque mis amigos o conocidos me preguntaban: 'Oye Andrea, cómo haces para generar ingresos pasivos, ¿haces magia o qué?'. Y yo les explicaba que no, que era invirtiendo, pero como al final siempre eran las mismas preguntas decidí crear un espacio donde compartir mi experiencia, de manera que podía contar mis éxitos y fracasos. Pronto noté que había una demanda de un público que yo no conocía y que venía a consultar mis contenidos, y me di cuenta de que estaba ayudando a otras personas a encaminar sus vidas hacia un mejor rumbo financiero y una mejor vida. Y es que, al final, el dinero es una herramienta para tener una mejor vida, no un objetivo en sí mismo.



¿Y por qué invertir es importante?Para que el dinero no pierda poder adquisitivo y también para tener mayor seguridad. Si el día de mañana perdemos nuestro empleo o estamos enfermos y no tenemos dinero podemos pasar por una situación muy complicada. En cambio, si invertimos y hacemos las cosas bien, con el tiempo tendremos más capital, mayor flujo de ingresos y, por lo tanto, podremos combatir mejor cualquier situación adversa que se nos presente. De igual manera, también nos dará mayor libertad y el poder decidir qué hacer con nuestro tiempo.

¿Cuál diría que es el mejor momento para empezar?Sin ninguna duda, el mejor momento para comenzar a invertir es ahora. Y cuando digo ahora no me refiero al día de hoy en concreto, sino el día en el que cualquier persona se plantea invertir. A veces no damos el paso porque estamos preocupados por las condiciones de mercado, por los cambios políticos o porque estamos esperando a que llegue algo. Y mientras tanto, el tiempo va corriendo y esa inflación sigue erosionando nuestros ahorros, posicionándonos cada vez en una situación más compleja desde un punto de vista económico.

Mucha gente no sabe cómo introducirse en este mundo. ¿Cuáles serían los primeros pasos?Antes de comenzar a invertir es vital tener bien asentadas las bases, es decir y ¡contar con unos conocimientos mínimos de educación financiera, saber qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un ingreso, qué es un gasto, cómo poder calcular nuestro es flujos de caja, nuestro patrimonio... Una vez tenemos todo eso claro debemos constituir nuestro fondo de de emergencia. Así, si el día de mañana tenemos un imprevisto no vamos a tener que pedir dinero prestado ni pasar apuros, ya que vamos a tener fondos disponibles para esas situaciones que no estaban previstas. Ya cuando tenemos un 'colchón' asentado se podrá comenzar a invertir, puesto que si comenzamos sin tener en cuenta todo lo anterior podemos cometer errores que puedan resultar muy costosos.

¿Hay algún otro consejo fundamental que le daría a principiantes? Probablemente el mejor consejo que puedo dar es que aprendan a invertir antes de dar el paso. ¿Por qué? Pues porque yo misma pasé por ahí. Creo que todos pecamos de exceso de confianza y nos creemos más listos que los demás, y lo cierto es que no es así. Para invertir es fundamental entender muy bien lo que se está haciendo, en qué activos se está invirtiendo, qué estrategias se están aplicando...



¿Y cuál es la mejor manera de aprender todo eso?Se puede aprender a invertir en base a la propia experiencia, exponiendo tu propio dinero y arriesgándote. En cambio, si te formas y aprendes de gente que ya ha alcanzado el objetivo que buscas no solo el camino será mucho más rápido, sino que te ahorrarás perder dinero y, sobre todo, no cogerás miedo a las inversiones. Por ello, lo mejor es formarse, y no hace falta que sean formaciones de pago, ni mucho menos. Existen extraordinarios cursos de pago y libros maravillosos, pero también se puede aprender mucho con contenidos gratuitos y de buena calidad que ofrecen expertos en blogs, YouTube, redes sociales...

Es mejor invertir de forma sosegada, sostenible a largo plazo y siendo paciente

Por otro lado, ¿cuál es el error más común que se suele cometer?Pues el primero ya lo comentaba, comenzar a invertir sin saber lo que se está haciendo es la fórmula segura del fracaso. El segundo sería pensar que en el corto plazo se van a generar mayores rentabilidades que a largo plazo. Con este último ahorras en comisiones, costes e impuestos y también te expones menos a los mercados y a tus propios impulsos o emociones, por lo que al final tomas decisiones más adecuadas. Le das tiempo a los mercados a posicionarse en la dirección que tú esperas que vaya y, en definitiva, lo haces mejor. Otro error, también muy frecuente, es no tener paciencia. La gente suele buscar el 'pelotazo' y eso es muy difícil, por lo que es mejor invertir de forma sosegada, sostenible a largo plazo y siendo paciente, dando tiempo a que los mercados fluyan en la dirección apropiada.

¿Qué actitud hay que tener a la hora de invertir?La actitud va muy determinada en base a al perfil de cada persona. Algunos son inversores muy agresivos, otros son más conservadores y depende mucho de cada persona. En cualquier caso, la actitud que debemos tener es de abundancia, de pensar o afrontar las inversiones como una oportunidad de tener una vida mejor y no como una ocasión de perder el dinero. El cómo enfoquemos las inversiones en nuestra mente nos va a condicionar mucho. Esto no quiere decir que pensemos que todo va a ir al alza, pues si no se hacen bien las cosas lógicamente se puede perder dinero. Entonces la actitud debe ser positiva pero teniendo en cuenta nuestro conocimiento, el respeto de los mercados y siempre invirtiendo en línea con lo que nos dicte nuestro perfil.

Y para no dejarse llevar... ¿se deben marcar límites? Sí, los límites debemos marcarlos. Y de nuevo no hay un límite que sea común para todo el mundo, sino que va a depender de la tolerancia o aversión al riesgo de cada uno. Cuando decimos que tenemos una mayor tolerancia significa que por las noches vamos a dormir bien aunque nuestra cartera sufra bajadas puntuales, mientras que si somos más conservadores no vamos a soportar tan bien esas fluctuaciones. Por ello, los límites van a venir determinados por el perfil de inversión. Así, un inversor conservador tendría unos márgenes más limitados y debería apostar por elementos con una estabilidad probada, como la renta fija, mientras que uno con una mayor tolerancia al riesgo podrá invertir en un mayor número de activos, de estrategias de inversión, de zonas geográficas, etc.

En la actualidad, ¿considera que los depósitos bancarios españoles son una buena opción?Los tipos de interés están subiendo tanto en España como en la mayoría de los países y hay que ver las dos caras de la moneda: por un lado, esto hace que las hipotecas sean más caras y, por lo tanto, las inversiones inmobiliarias son más costosas; pero, por otro, a las personas con ahorros en depósitos les permite obtener una mayor remuneración. A día de hoy se puede obtener un 3 o 4% de rentabilidad con los depósitos bancarios, y esto está muy bien, sobre todo para los que venimos de hace unos años cuando estaban en el 0%. Ahora bien, la inflación está por encima de esos valores y, aunque estemos generando un 3 o 4%, vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo con el paso del tiempo. Por tanto, sí es interesante tener depósitos, pero solo para rentabilizar el fondo de emergencia, es decir, ese dinero que no vamos a tocar, y todo lo que exceda es mejor invertirlo en productos que ofrezcan mayor rentabilidad.

Muchas personas, sobre todo jóvenes, apuestan por invertir en criptomonedas. ¿Recomienda esta estrategia? Las criptomonedas te permiten hacer una inversión convexa: si pierdes y tienes una buena gestión del riesgo vas a perder poco, en cambio, si ganas, puedes ganar muchísimo. Ahora bien, no creo que sean para todo el mundo, y aquí vuelvo de nuevo al perfil de inversión, ya que no es una inversión adecuada para las personas muy conservadoras. Además, hay que conocer bien las bases y es cierto que muchos jóvenes se dejan llevar por lo que ven en redes sociales. No hay que lanzarse a la piscina sin más porque hay muchísimas estafas en el mundo de las criptomonedas.



La avaricia nos puede jugar una mala pasada, por lo que es mucho mejor pensar cuánto puedo perder que cuánto puedo llegar a ganar

¿Cómo se puede evitar caer en esas estafas?En redes sociales hay gente que invierte en criptomonedas y muestra una vida de lujo, con coches caros o mansiones, y los jóvenes pierden de vista, primero, que todas esas cosas pueden ser alquiladas y que no tienen por qué ser de la persona que lo está mostrando. Y eso nos lleva a que no hay que creerse todo lo que muestran, sino lo que hacen. Para ello hay que seguir cuentas profesionales y no dejarse cegar por promesas de rentabilidades elevadas. La avaricia nos puede jugar una mala pasada, por lo que es mucho mejor pensar cuánto puedo perder que cuánto puedo llegar a ganar.



En su opinión, ¿qué inversiones son más rentables a día de hoy?Lo cierto es que todas las inversiones pueden ser rentables, pero un error es dejarse llevar por la rentabilidad. Mucha gente dice 'voy a invertir en eso porque es lo que más rentabilidad ofrece', y lo cierto es que no es como hay que enfocarlo. Hay que averiguar qué inversiones encajan bien con cada perfil de inversión, con los conocimientos y también con el tiempo que se tenga disponible. Es importante analizar qué activos encajan y, dentro de todos esos, pues ya se puede plantear cuáles son aquellos que dan mayor rentabilidad, siempre sabiendo que es importante diversificar. En conclusión, todas son buenas inversiones si sabes enfocarlas correctamente con una buena gestión del riesgo y unas buenas estrategias.

