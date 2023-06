Entrevista

La mayor parte de los españoles habla sobre cómo va la economía, lo comenta con sus familiares y amigos e incluso da su opinión en redes sobre qué habría que mejorar. Lo paradójico es que, a su vez, muchos no conocen o no entienden ciertos términos y conceptos básicos que rodean al mundo financiero.

Por ello, ante la falta de formación acerca de estos asuntos en la Educación y el exceso de información en Internet, María Vega, periodista especializada en información económica y financiera, ha decidido dar el paso y explicar ella misma la importancia de la economía a través de su primer libro: Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio (Deusto, 2023).

Como si de un manual se tratase, María detalla en su obra diferentes nociones financieras claves para comprender cómo funciona el mundo y cómo afecta a la sociedad. Pero no solo eso: también ofrece información relevante para saber qué hacer con el dinero. Así nos lo traslada a 20minutos, afirmando que "una vez entendidos los retos que afronta el planeta en materia económica, es más fácil tomar conciencia de que es necesario cuidar las finanzas personales".

¿Qué le llevó a escribir un libro que explica de manera sencilla el funcionamiento y la repercusión de la economía en nuestra vida? Llevaba muchos años escribiendo sobre economía, mercados, finanzas… La idea de hacer un manual divulgativo fue de mi editor, pero la abracé y la hice mía. El título lanza un mensaje claro: la gran mayoría de los ciudadanos no entiende bien la economía y para acercarse a ella, la lectura tiene que ser sencilla, como si te la contaran en el colegio. Pero el contenido es más profundo.

¿Y qué es lo que quiere trasladar a los lectores?El libro está dividido en dos partes. En la primera, explica todos los retos que afronta el planeta: la deuda pública, las pensiones y la Sanidad ante el envejecimiento de la población, la transición energética, la vulnerabilidad… y también trata de poner orden en debates recurrentes como el de si pagamos muchos o pocos impuestos o el de los males de nuestro mercado laboral. Es en la segunda parte cuando se adentra en las finanzas personales con esta propuesta: ahora que tenemos un diagnóstico sobre cómo está la economía, vamos a poner a trabajar nuestro dinero para afrontar nuestro futuro con una mayor seguridad.

En el libro afirma que la economía funciona como una máquina en la que todas las piezas deben estar engrasadas y bien conectadas, ¿qué pieza cree que hace falta engrasar más?En España, sin duda, la de las pymes para que crezcan y las pequeñas empresas se conviertan en medianas. Muchos de los problemas estructurales de la economía española se explican por el pequeño tamaño de sus empresas. Cuando viene una crisis son más vulnerables, en tiempos de recuperación tienen menos fuelle para crear empleo, también el tamaño importa para invertir más en innovación o en la formación de los trabajadores y en términos fiscales el tener un tejido productivo formado por pequeñas empresas o microempresas tampoco ayuda a la recaudación. Si se consiguiera incentivar el crecimiento empresarial la máquina que mueve la economía española funcionaría mucho mejor.

¿Es la sociedad española lo suficientemente consciente de la importancia de la economía y las finanzas? ¿Qué habría que mejorar en nuestra actitud?Has dado en la clave. La actitud hacia la economía y las finanzas es reactiva. Por eso es tan importante la labor que hacen muchos economistas y periodistas divulgadores. Hay que acercar los conceptos y ayudar a descifrarlos porque entender cómo funciona la economía es necesario para saber cómo funciona el mundo y también para prepararse mejor para el futuro. Una vez entendidos los retos que afronta el planeta en materia económica, es más fácil tomar conciencia de que es necesario cuidar las finanzas personales para tener más libertad de acción si llega otra crisis o si las pensiones no son lo suficientemente altas como para mantener las condiciones de vida que deseamos cuando llegue ese momento.

¿Por qué es necesario que tengamos conocimientos, aunque sea básicos, sobre estos temas?La salud económica y financiera es clave para nuestro bienestar y llama la atención que nos preocupemos tan poco por ellas. Podría poner muchos ejemplos con buenas razones para dedicar un rato a mejorar la educación financiera. Uno muy claro es lo que está pasando con las hipotecas. Hubo algunas personas, bien informadas, que a comienzos de 2022 contactaron con el banco para cambiar su hipoteca a tipo variable por otra a tipo fijo. Ahora, un año después, se ve que acertaron. Si todo el mundo supiera cuál es el papel de un banco central, habría sido posible adivinar la subida del Euríbor que se avecinaba y evitar muchos disgustos.

¿Cree que la gestión de finanzas personales debería tener un mayor peso en los planes de estudio?Sí. Es evidente que no solo las finanzas personales, también la economía debería estar más presente en los planes de estudio. En las últimas décadas hemos encadenado varias crisis y es raro que no se haya tomado nota de la necesidad de mejorar la formación. Pero cuando uno se acerca al modelo educativo comprueba que no sólo hay un déficit a la hora de enseñar economía. Los datos de comprensión lectora o de abandono escolar que arrastra España muestran que la educación, en general, tiene muchas asignaturas pendientes.

¿Qué aspecto diría que cojea más en la educación financiera en España?Hay tantos que me resulta complicado elegir uno. Pero por los retos que afrontamos creo que la información correcta sobre qué va a pasar con las pensiones y qué pueden hacer las personas que están trabajando en estos años para garantizarse una jubilación digna es clave.

Es cierto que el dinero se puede 'poner a trabajar' para generar más riqueza, pero no nos engañemos: no hay atajos

En el contexto actual, ¿cuál diría que es la mejor forma de aprender sobre cultura financiera?Sinceramente, creo que leer este libro puede ser un primer paso. No hay fórmulas mágicas para aprender sin dedicar algo de tiempo a leer. No es casualidad que este manual no sea un libraco gordo de muchas páginas. He intentado condensar las ideas principales para ponerlo fácil con una lectura ágil.

¿Considera que los jóvenes se interesan por la economía y el bienestar financiero?Sí. El acceso al mercado laboral de los jóvenes españoles no es fácil. Esto tiene grandes implicaciones en sus vidas, una es que no se pueden emancipar cuando ellos quieren. Creo que los jóvenes saben que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y quieren buscar fórmulas para poder ahorrar o mejorar sus ingresos. Otra cosa es que sepan cómo. Creo que con la herencia que van a recibir en términos de deuda pública la sociedad tiene la obligación de darles las herramientas necesarias para que puedan velar por su bienestar financiero.

En los últimos años han surgido diferentes figuras o 'gurús' que prometen herramientas para ganar dinero de forma rápida y sencilla, sobre todo a través de redes sociales. ¿Deberíamos fiarnos o tener cuidado?Hay que tener mucho cuidado. El libro habla de estos 'gurús' que prometen a la gente poder disfrutar del tiempo libre mientras su dinero trabaja por ellos. Es cierto que el dinero se puede 'poner a trabajar' para generar más riqueza, pero no nos engañemos: no hay atajos. Para vivir de nuestras inversiones hay que tener ingresos, ahorrar, formarse, dedicar un tiempo a elegir los productos financieros, etc. Al final, me temo que todo en la vida requiere un esfuerzo. La cuestión es que, en las finanzas personales, merece la pena hacerlo.

