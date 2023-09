Cómo enseñar a tus hijos sobre finanzas personales: "Hay que hacerlo de forma continua y progresiva desde que nacen"

La economía doméstica y las finanzas personales son una de las asignaturas pendientes de España: uno de cada cuatro adolescentes españoles no controla las nociones básicas sobre este campo, según el último Informe PISA de la OCDE realizado a estudiantes de 15 años.

Esto repercute de forma directa en su futuro, ya que al carecer de conocimiento financiero pueden acabar tomando malas decisiones en la vida adulta. Pero, además, también puede perjudicar a la hora de realizar tareas cotidianas, procedimientos o trámites. ¿Quién no ha pensado alguna vez 'ojalá me hubieran enseñado a hacer la declaración de la renta en el instituto'?

Por ello, que los niños comprendan desde pequeños, y poco a poco, la importancia de la economía, así como los aspectos relacionados con ella, es vital para que vayan desarrollando hábitos financieros saludables y se conviertan en personas responsables económicamente.

"Por lo general intentamos evitar hablar de dinero a los niños, porque no queremos complicarles la existencia, queremos que disfruten de su infancia, sin problemas ni preocupaciones. El problema es que, al hacer eso, les estamos diciendo que el dinero es sinónimo de problemas, preocupaciones y dolores de cabeza", explica a 20minutos Alejandra Rodríguez, experta financiera y autora del libro Finanzas para Niños.

Pero no tiene por qué ser así: "El dinero es sinónimo de problemas para muchos adultos, justamente porque no saben cómo gestionarlo, porque nadie nos enseñó". "Si les enseñamos a nuestros niños a gestionar correctamente su dinero desde pequeños, no solo no lo verán como un problema, sino que podrán usarlo como una potente herramienta para conseguir desarrollar sus proyectos y llevar adelante sus sueños", añade.

Sin embargo, ante la insuficiente formación por parte de los centros educativos, las familias se vuelven el principal responsable de llevar a cabo el papel de instructores en esta materia. Pero, ¿a qué edad empezar? Rodríguez sostiene que la mejor edad para empezar a enseñarles sobre temas de dinero es desde que nacen.

"Tenemos la creencia de que los temas de dinero son cosas complicadas y elaboradas, por eso, es lógico que a un niño muy pequeño no se las podemos enseñar, porque no las comprendería. Pero en realidad partimos de una premisa falsa", detalla al señalar que la gestión del dinero es "mucho más fácil y cotidiano y tiene mucho más que ver con nuestras emociones que con fórmulas matemáticas complicadas".

Aun así, como enseñar no es una tarea fácil, a continuación te dejamos una guía con recomendaciones de Alejandra Rodríguez y los expertos de HelpMyCash para que puedas empezar a mostrar a tus hijos algunas de las claves más relevantes sobre el mundo financiero.

0 a 5 años

Si bien se puede comenzar a enseñar a los niños desde cualquier edad, siempre hay que atender a su nivel de compresión y desarrollo evolutivo para "adaptar los conocimientos y metodologías a su etapa de desarrollo", tal como explica Rodríguez.

Así, en edades más tempranas solo hay que limitarse a que el pequeño conozca la existencia del dinero, pues todavía no conoce los números ni puede hacer operaciones básicas como sumas y restas. "Una de las cosas más sencillas que podemos hacer, incluso cuando el niño es muy pequeño, es verbalizar. Por ejemplo, decir 'ahora voy a pagar por la gasolina que acabo de echar al coche'".

"Son cosas muy obvias para un adulto, que hacemos de forma automática, pero debemos ponernos en el lugar del niño. ¿Cómo va a saber que la gasolina se paga si nadie se lo dice, ni ve a los adultos pagar? No lo sabe y tampoco le interesa, los niños viven en su mundo", asegura la experta. Así, verbalizando, se lleva al lado consciente esas pequeñas transacciones y, a medida que vayan creciendo, irán comprendiendo cómo funcionan las cosas.

En este rango de edad, además, es cuando los pequeños empiezan a preguntar todo, por lo que es muy probable que las dudas vengan solas. De este modo, el pequeño mostrará interés y se irá haciendo a la idea de qué es el dinero, de dónde sale y qué es lo que se puede hacer con él.

Asimismo, recurrir a juegos y actividades es una buena opción para que puedan aprender mientras se divierten. Un juego tan común como el de la tiendita es una buena idea para que vayan asimilando el concepto de que el dinero es un bien de cambio y sirve para adquirir cosas.

6 a 9 años

Cuando el menor ya está en primaria alcanza un nivel de comprensión mucho mayor, lo que facilita la asimilación de otros conceptos como ingresos, ahorrar, el banco o, incluso, un presupuesto.

Esta es una buena etapa para que aprendan que el dinero es limitado, pero que se puede guardar para más adelante. En este caso, cada vez que el niño reciba una pequeña cantidad de ingresos (como del ratoncito Pérez o de los abuelos), puedes persuadirle para que lo guarde en una hucha en vez de gastárselo todo.

Para ello puedes usar un incentivo, como la recompensa de que todo lo que ahorre a final de mes será duplicado (iniciándose así en la rentabilidad) o que si consigue recaudar bastante pueden comprar a medias ese juguete que tanto quiere.

No obstante, también conviene que aprenda a diferenciar entre deseo y necesidad. Por ejemplo, si es muy insistente con que quiere un juguete en concreto y hace berrinches porque lo quiere ya, es un buen momento para trabajar el consumo impulsivo.

A estas edades pueden empezar a comprender el valor de las cosas. Para ello, puedes hacer al niño partícipe de algunas decisiones de compra, comparando precios y productos y decidiendo la mejor opción. Por otro lado, puedes pedirle que te acompañe al banco a sacar dinero, de forma que sepa cómo funciona y que se familiarice con él.

Por otro lado, Alejandra Rodríguez sugiere que una herramienta "fundamental y sencilla" es aprender a "hacer un presupuesto base cero": se trata de separar el dinero disponible en las distintas categorías de gastos, pagos a deudas, ahorro e inversión.

"Es fácil de hacer y de entender el concepto, sobre todo cuando lo hacemos con billetes o monedas, que es lo que suelen tener a mano los niños", asegura al defender que es una manera de enseñarle cómo organizar el dinero estableciendo a dónde tiene que ir.

Más de 10 años

Es muy importante que cuando los niños lleguen a esta edad ya tengan una idea bien formada. Este es un buen momento para abrirle una cuenta bancaria, establecer una paga semanal o mensual e, incluso, ayudarle a diseñar planes de acción para comprarse aquello que tanto quiere.

Ahora bien, es fundamental que cuando los jóvenes lleguen a secundaria ya sean conscientes y sepan las nociones básicas del entorno financiero, y todo ello dependerá de la educación previamente dada.

"Cuando nuestros hijos son pequeños les hacemos la papilla y se la damos de comer en la boca porque solos no pueden. Imagina que tu hijo va creciendo y le sigues dando la comida a los 5, 10 o 15 años hasta que de pronto, cuando cumple los 18, le dices: 'ahí está la cocina, apáñate solo'. Eso mismo es lo que solemos hacer a la hora de enseñar sobre finanzas a nuestros hijos", ejemplifica la experta.

De este modo, Rodríguez señala que si durante la infancia y adolescencia no se educa a los niños en materia financiera y solo se les regala una hucha, cuando crezcan y "salgan al mundo real" no van a saber gestionarse bien y los temas de dinero acabarán convirtiéndose en dolores de cabeza.

Por ello, defiende que la mejor manera de enseñar sobre finanzas y dinero es "hacerlo de forma continua y progresiva desde que son pequeños", adaptando siempre los conocimientos a la edad del niño, a la vez que se delegan "pequeñas responsabilidades, para que cuando sea el momento de abandonar el nido estén preparados".

