El mundo de las finanzas es un gran desconocido para muchas personas. No obstante, cada vez es más frecuente ver en redes sociales a expertos que comparten sus conocimientos para ayudar a los usuarios a gestionar su dinero. Este es el caso de Jordi Domínguez (Palma de Mallorca, 1997), un joven consultor financiero que publica vídeos sobre diferentes temas relacionados con la economía a través de 'Las Finanzas de Jordi', nombre de sus perfiles de YouTube, Instagram y TikTok.

A través de las redes, los más de 600.000 seguidores de Jordi pueden adentrarse en este complejo entorno y aprender lo básico para construir las bases de sus finanzas personales y adoptar nuevos hábitos, lo cual el experto considera vital de cara a llegar sin problemas a final de mes, según cuenta a 20minutos.

En tus redes acumulas miles de seguidores que desean mejorar en sus finanzas, pero ¿cuándo y por qué empezaste a subir ese tipo de contenido?Empecé a subir contenido en abril de 2022. Lo cierto es que llevaba ya más de cuatro años consumiendo contenido sobre finanzas, como libros, podcasts, vídeos o cursos. Es un mundo que descubrí tarde, pero cuando me adentré en él encontré mi verdadera pasión, así que un día me lancé a la piscina y decidí compartir en redes todos los conocimientos que había adquirido hasta el momento, y ahí encontré mi segunda pasión: compartir contenido en redes sociales.

A muchos les puede llamar la atención que una persona joven sepa tanto sobre finanzas, ¿consideras que los jóvenes en general no se interesan por la economía?No pienso que los jóvenes no se interesen por la economía, sino que considero que es un mundo que interesa que esté en la sombra y nunca lo incluirán en el sistema educativo tradicional. Por lo tanto, como la información no es tan sencilla de encontrar, mucha gente directamente ni se molesta en informarse. En este sentido, pienso que todas las partes deberían hacer el esfuerzo para tener un futuro económico mejor, tanto a nivel familiar como a nivel del propio país, pero, como he dicho anteriormente, no interesa.

A tu parecer, ¿es la sociedad española lo suficientemente consciente de la importancia de gestionar bien el dinero?Creo que en los últimos años sí que hay más consciencia de ello, aunque aun así estamos a años luz de, por ejemplo, los países nórdicos. En mi opinión, lo que habría que hacer es mejorar la educación relacionada con el ámbito de las finanzas desde que somos pequeños. Para ello, los padres deberían tomar la iniciativa y ser los responsables de enseñar educación financiera a sus hijos desde que son niños, al menos conceptos básicos, para que estén familiarizados con este mundo y no tengan problemas de dinero en un futuro.

En tus vídeos hablas sobre diferentes trucos o derechos que las compañías no quieren que sepamos, ¿por qué crees que es necesario que la gente sepa estas cuestiones?

Las personas estamos acostumbradas a acatar órdenes desde pequeños y las compañías muchas veces intentan aprovecharse de esa especie de sumisión adquirida para hacernos creer que no tenemos según qué derechos o, incluso, que tienen derecho a robarnos mediante comisiones o cláusulas abusivas. Por eso, creo que es importante que todo el mundo sepa cómo y hasta qué punto le pueden perjudicar esas entidades, sea del sector que sea, y mi labor es informar para que nadie pueda ser engañado.

También hablas sobre inversión, algo que muchos rehúsan por miedo o falta de conocimiento. ¿Consideras que invertir es necesario?Invertir, bajo mi punto de vista, es más importante incluso que ahorrar. Imaginemos que ahorramos 50€ al mes para nuestro hijo que acaba de nacer, y lo queremos seguir haciendo durante 18 años. Acumularíamos 10.800€. ¿Cuánto van a valer realmente 10.800€ dentro de 18 años? Probablemente no tenga ni la mitad del poder adquisitivo que podría ir acumulando hoy en día con ese dinero al invertirlo. Mediante la inversión lo que hacemos es vencer la inflación y utilizar el interés compuesto para que ese dinero cada vez genere más dinero y, así, no perdamos su valor con el paso del tiempo, sino más bien todo lo contrario. Albert Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo... por algo será.



En cuanto a esto, ¿en qué podría invertir de forma relativamente segura una persona sin conocimientos financieros?Es fundamental conocer la situación de cada persona o familia para poder adecuarnos a todas ellas y llevar a cabo una buena estrategia que permita blindar su futuro económico, pero evidentemente no puedo recomendar algo en concreto para todo el mundo porque hay miles de variables que hay que tener en cuenta y no a todo el mundo le puede ir bien la misma herramienta. Precisamente me dedico a eso y en los estudios financieros que realizo ayudo a la gente a que empiece a invertir en herramientas reguladas y de la forma más segura que se pueda, teniendo en cuenta siempre las máximas capas de seguridad posibles y el perfil del inversor en cuestión, su contexto personal, sus metas, su capacidad de ahorro, etc.

Algunas personas afirman ser incapaces de gestionar su dinero o entender las finanzas. ¿Por qué crees que hay personas a las que le cuesta tanto?Sinceramente, creo que es falta de interés y de adoptar buenos hábitos. Cualquier persona puede ahorrar e invertir y aprender cómo hacerlo, pero otra cosa es que le hayan enseñado desde pequeño a gastar todo lo que gana, a endeudarse con cosas que realmente no necesita o a elevar su estilo de vida según le suben el sueldo, por ejemplo. Si se adoptaran buenos hábitos desde el primer euro que recibimos, nadie tendría problemas para llegar a final de mes.

¿Y cuál sería el primer paso para una persona que quiera empezar a adoptar buenos hábitos?El primer paso sería suscribirse a mi canal de YouTube -bromea-. Ahora en serio, creo que la información más valiosa está en los libros, aunque en redes sociales como YouTube también hay muchísima información de calidad y no hace falta ni siquiera gastarse un euro para aprender, al menos, las bases para conseguir una economía sólida. Por tanto, el primer paso sería educarse en finanzas, adquirir los pilares fundamentales y, lo más importante, tomar acción para llevarlos a cabo, porque sino de nada serviría todo lo aprendido.

¿Qué mentalidad deberíamos tener a la hora de gestionar la economía personal?La mentalidad adecuada siempre es la de abundancia. Bajo mi punto de vista, no hay que centrar toda la energía en ver dónde podemos ahorrar un céntimo más, sino en aprender a generar más ingresos. Al final, podemos gastar un mínimo al mes, pero los ingresos los podemos elevar al infinito, por lo que considero que deberíamos centrar la energía en generar más, y a partir de ahí, abrir la mente para ir adquiriendo nuevos hábitos para mejorar la economía personal. Si todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha servido para estar bien económicamente, tendremos que hacer algo diferente para cambiar la situación.

En todo este tiempo que llevas en las redes y trabajando como consultor financiero, ¿has notado un cambio en la actitud o el hábito de las personas que te siguen y de tus clientes?¡Sí! Eso es lo que más me gusta de todo esto, que mediante mi trabajo y las redes sociales puedo ayudar a miles de personas para que mejoren sus hábitos, puedan planificarse y vivir mejor. Esto es lo que más me llena de mi trabajo y de lo que más agradecido estoy, por eso quiero aprovechar para mandar un abrazo a toda la gente que me sigue y me manda mensajes de apoyo a diario, esas personas son mi motor y seguiré mejorando para llevarles el mejor contenido posible.

