Más jóvenes viven en la calle en Madrid: "Eran menores tutelados abandonados a su suerte"

"Vivir en la calle es un problema que reduce en 30 años la esperanza de vida de aquellos que lo padecen". Esta es la afirmación que lanzan, con tono preocupado, desde la fundación Hogar Sí al ver que el número de personas que viven en la calle ha crecido significativamente en los últimos años. Aunque esta tendencia se está dando de manera general en todo el país, la Comunidad de Madrid es uno de los territorios en los que más se ha acentuado. En 2012, eran 3.532 las personas que contabilizó el INE en su encuesta- que realiza cada 10 años. Sin embargo, en 2022, esta cifra ha ascendido hasta las 4.146, es decir, un 17,38% más. Además, otro de los asuntos que preocupa a los expertos es que se está dando de manera más significativa entre los jóvenes de 18 a 29 años.

Han pasado de ser 229 los que no tenían un hogar, a ser 565. Estas cifras han llevado a que "Madrid sea la tercera comunidad con más sinhogarismo juvenil de España", según indican desde Hogar Sí. Achacan esta situación a "la falta de apoyo" para los jóvenes que, cuando eran menores, estaban tutelados por la administración y que en el momento que cumplen la mayoría de edad quedan "abandonados a su suerte".

Y es que cuando estas personas llegan a los 18 años deben enfrentarse a su vida sin el acompañamiento de las instituciones. Esto lleva a que muchos de ellos se vean obligados a vivir en calle, acudir a albergues o centros de atención. No tienen capacidad económica para vivir en su propia casa y hacerse cargo de todos los gastos que conlleva.

Y aunque el estar en estos albergues o centros de atención ayuda a que no tengan que pasar todas las noches en la calle, no soluciona su situación. Desde Hogar Sí, apuntan que se está produciendo una "cronificación" del problema. "El 64,13% de ellos lleva más de un año en situación de sinhogarismo", indican. De hecho, "un 15,76% de las personas que llevan más de tres años en situación de sinhogarismo de toda España viven en Madrid", añaden.

"El tipo de atención que reciben hace que el proceso de recuperación sea difícil", señalan desde la fundación. Al ser centros con tanta capacidad, los trabajadores no pueden centrarse las características que conlleva cada caso y, por tanto, estas personas no logran abandonar la vida en la calle. El motivo por el que esto sucede es que no hay recursos suficientes para "personalizar la atención".

El sinhogarismo crece en Madrid

Aunque el número de jóvenes entre 18 y 29 años que vive en las calles es el que más ha crecido en Madrid en los últimos diez años, lo cierto es que prácticamente todos los rangos de edad que determinó el INE en su encuesta lo hacen. Las únicas que siguen la corriente contraria son las que se sitúan entre los 30 y 44 años. Estos han pasado de 1.645 a 1.065, es decir, un 35% menos que en 2012.

Los datos solo revelan las personas sin hogar que registran los centros de atención, pero los expertos señalan que estas cifras son superiores Almudena Santos

Las personas entre 45 y 64 años han crecido también notablemente. En concreto, un 150%. Aunque es una cifra superior al de los jóvenes, hay que tener en cuenta que este abarca 11 años frente a los 19 de los más mayores. No obstante, sigue siendo un incremento importante al pasar de 1.503 personas a 2.267. El rango de edad que menos ha aumentado en las calles es el que se sitúa a partir de los 65 años, que pasan de 156 personas a 249. Es decir, es un incremento del 59,62%.

Todos estos datos, según los cálculos que manejan desde Hogar Sí, podrían ser un 30% superiores. La razón reside en que la encuesta del INE se basa en las cifras que manejan desde los centros de alojamiento para personas en situación de calle. Sin embargo, invisibilizan a los que no acuden a este tipo de instalaciones.

Crecimiento respecto a otras comunidades

Si los datos registrados se comparan con otras comunidades que cuentan con una población similar, se puede comprobar como esta es una de las que más acentuado ha visto el problema. En Cataluña, por ejemplo, la cifra de personas que viven en la calle se ha reducido a prácticamente la mitad, pasando de 4.888 a 2.323. Sin embargo, si se focaliza el problema en los jóvenes, ha seguido la misma tendencia que Madrid. Es una curva que se mantiene respecto a la población joven, que de las 667 que se registraron en 2012, quedan 332 actualmente.

La diferencia con Cataluña es notable. Es algo similar a lo que ocurre si se comparan las cifras de Madrid con la Comunidad Valenciana, donde han pasado de ser 1.220 personas en la calle a 547. No obstante, en este territorio del mediterráneo también están sufriendo un incremento de la población joven en la calle. Y es que de los 94 que había en 2012, actualmente la cifra se sitúa en 222.