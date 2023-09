Tamara Falcó desvela el motivo por el que Enrique Iglesias no asistió a su boda: "Es muy tímido"

Tamará Falcó se convirtió en la gran protagonista de la noche de este jueves en Antena 3. Tras participar en la tertulia de actualidad de El Hormiguero, la marquesa de Griñón se sentó con Joaquín Sánchez en El Novato para compartir todos los detalles sobre su enlace con Íñigo Onieva, el cual tuvo lugar el pasado 18 de julio.

La hija de Isabel Preysler recibió al exfutbolista del Betis en su casa con el propósito de enseñarle todo lo que sabe de protocolo. "No te preocupes, que yo me he equivocado muchas veces y he tenido que buscar cosas en Google también", le comentaba la socialité, entre risas.

Además de dar lecciones, la ganadora de Masterchef Celebrity habló sin tapujos del día más feliz de su vida, que tantos meses de preparación le había costado. "Es precioso ver cómo tus seres queridos se han molestado en arreglarse y ponerse guapos para estar en ese momento contigo", expresaba Falcó en torno al especial momento de la ceremonia.

Sin embargo, no todo fue de color rosa el día de su boda. Y es que, la socialité tuvo que lidiar con grandes ausencias de personas muy allegadas. Entre ellas, la de su tío Fernando y la de su padre, Carlos Falcó, quienes fallecieron en 2020. "Lo eché mucho en falta (a su padre). Se lo habría pasado fenomenal. Lo habría disfrutado tanto...", confesaba, al borde del llanto, al exfutbolista. "No creo que la vida se acabe aquí así que creo que estuvo presente".

En el caso de su hernano Enrique Iglesias, en cambio, su ausencia se debió a otros motivos. "Enrique no estuvo en la boda de mis otros hermanos, pero en su forma de ser es muy tímido", explicaba Falcó, justificando que el cantante decidiese no ir a la boda. "Enrique es capaz de cantar en conciertos, en estadios llenos de gente, pero luego para sus cosas es de grupo muy pequeño".

Pese a que la colaboradora no comprendió del todo su actitud ("tenía que querer estar ahí también"), lo cierto es que estuvo muy presente durante el evento. "Me mandó unos mensajes preciosos antes y después, y me mandó su nueva canción, que está a punto de salir", reveló. Un tema con el que la marquesa se sintió "muy identificada".

En este momento de revelaciones, Joaquín aprovechó para preguntarle por Julio Iglesias, quien tampoco asistió a la boda. Falcó, por su parte, reconoció que no existe mucha relación con él y solo coincide con él en fechas señaladas. "Al fin y al cabo él no es mi padre y ya se separó de mi madre. Después de eso, hemos tenido vidas muy distintas", explicó. "Hace mucho tiempo que no le veo y eso me da un poco de pena".