Tamara Falcó habla de Isabel Preysler en 'El Hormiguero': "A mi madre le cuesta decir cosas bonitas porque es muy perfeccionista"

Como cada jueves en El Hormiguero, tras la entrevista al invitado o invitada del día (en este caso fue a la periodista Sonsoles Ónega que habló de la nueva temporada de Y ahora Sonsoles en Antena 3), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad.

Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val ocuparon sus lugares en la mesa junto al valenciano para comentar las noticias más destacadas.

La conversación comenzó sobre las alabanzas que había hecho la madre de Del Val a Motos tras la entrevista a su hijo, y comentaron la actitud de las madres respecto a los hijos a la hora de decirles cosas bonitas o no.

Pardo, Roca y el escritor intervinieron, pero el conductor del programa de Antena 3 se dirigió a la Marquesa de Griñón para que también aportara su punto de vista sobre su madre, Isabel Preysler.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"A mi madre le cuesta decir cosas bonitas porque es muy perfeccionista. Primero, con ella misma y luego, con los demás", reconoció la colaboradora.

Falcó también quiso rescatar una anécdota de cuando era pequeña y su madre la llevó al médico al ver que no crecía: "Me estaba quedando bajita y me llevó al médico de crecimiento", recordó.

"Le dijo: Mírela doctor, con esa cara, esa naricita, es una pena que se quede bajita... Claro, el médico la miraba como, ya, es muy mona", comentó entre risas. "Es de las pocas veces que recuerdo que mi madre me dijera tantas cosas bonitas", finalizó.

Otro detalle que quiso destacar la hija de Carlos Falcó sobre su madre fue que "tiene tantas reglas en casa de lo que no se puede hacer, que Íñigo le dice que tiene que hacer un libro para que se entere", concluyó.